La Iglesia dice: "La política es servicio", un servicio que se presta por "caridad" ya que antepone las necesidades de los otros a las necesidades personales. Una caridad o amor al prójimo incondicional. A cambio de ninguna contraprestación. Claro que puede afirmarse, sin embargo, que el servicio es a cambio del reconocimiento. Veamos un ejemplo, un representante vecinal de mi barrio advierte que me han robado y me ofrece interceder ante la Policía para acelerar la investigación, yo sabiendo que tiene influencia (motivo) acepto su intervención y el me presta ese servicio. En mi aceptación de su intervención se funda el reconocimiento de su autoridad. Por eso dice el papa Francisco no debemos oponer "servicio" a "poder" ya que no se concibe la acción política sin un cierto poder "nadie quiere un poder impotente!" (Mensaje en vídeo del Santo Padre Francisco con motivo del congreso "Encuentro de laicos católicos que asumen responsabilidades políticas al servicio de los pueblos de América Latina" (1-3 diciembre 2017-Bogotá) pero, agrega "el poder debe estar ordenado al servicio para no degenerarse". Siguiendo con el ejemplo imaginemos que este concejal habla con el policía y le ofrece dinero para que encuentre al ladrón. Ocurre que su poder dejó de estar ordenado a servir y se desvió para transformarse en una negociación ilícita, se degeneró.