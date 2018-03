La Campaña por el Aborto Legal tiene por consigna: "Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir". Los países desarrollados, e inclusive otros más cercanos a nuestra realidad, como Uruguay, al aplicar como política pública integral la educación sexual y el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos, junto a la legalización del aborto y su práctica hospitalaria, lograron no solamente disminuir la muerte de mujeres gestantes, sino bajar el número de abortos que se realizan.