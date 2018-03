Lo primero que me parece importante destacar es que el laicismo busca cumplir con un simple mandato bíblico: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Separar los asuntos públicos, terrenales, de los asuntos confesionales, del espíritu. No es anticlericalismo, no es estar en contra de la Iglesia Católica, es estar en contra de los privilegios legales que existen. Se puede ser creyente y abogar por el laicismo. De hecho, conozco a varios obispos que adhieren a la causa.