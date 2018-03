Sin embargo, Jamaica sigue luchando hoy en día para ver cómo puede entrar y ganar en esta creciente industria de la marihuana. Peter Tosh, en su famoso tema de 1975, Legalize it, quizás haya comenzado a dar un consejo: "Legalícenla, no la critiquen y yo la voy a publicitar" (haciendo un juego rítmico de palabras con su original en inglés: "Legalize it, don't criticize it and I will advertise it"). En ese momento, bastante parecido a como es ahora, Jamaica estaba muy presionada a seguir en este aspecto las mismas regulaciones que los Estados Unidos.