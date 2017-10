Para los no peronistas esto tiene un problema: no es fácil convivir con ellos; suelen convencerse de que son el pueblo o la nación, y que los diferentes en realidad son extraños, extranjeros. Quizá los no peronistas aporten lo suyo, afeando en exceso su conducta. Se trata de educarlos en la pluralidad y el valor de la ley, y también de ser educados en lo que tienen de positivo: una intuitiva sensibilidad por lo popular. Si se aprende a convivir, no hay razón para que el peronismo desaparezca. Creo que, en el fondo, eso es lo que pretenden quienes sueñan con un "peronismo republicano".