En cuanto al primer punto, quiero destacar el progreso jurisprudencial en torno a la contemplación de los derechos de las víctimas. En tal sentido, en numerosos precedentes me he pronunciado por la necesidad de impedir la reiteración excesiva de interrogatorios con el objetivo de evitar una situación de revictimización –y su reemplazo por la incorporación por lectura y/o por Cámara Gessell de acuerdo a lo normado en la actual redacción del artículo 250 quater del CPPN- y que ello no transgredía el derecho de defensa en juicio porque la confrontación de la prueba podía efectuarse por otros medios –registro, pliego de preguntas, testimonio de psicólogos, etc.-.