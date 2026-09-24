Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada anunciaron el fin del paro armado y así reaccionó el gobierno de Abelardo de la Espriella: “La presión militar empieza a dar resultados”

- crédito Colprensa/Captura de Video Acsn - X

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Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) anunciaron el fin del paro armado en sectores de los departamentos de Magdalena y La Guajira a partir de las 7:00 a. m. del viernes 25 de septiembre de 2026, tras las 72 horas previstas inicialmente para la medida.

En un comunicado, la organización pidió a la población retomar sus actividades de forma progresiva y bajo las instrucciones de las autoridades, pese a que reconocieron las afectaciones ocasionadas durante las 48 horas de acciones armadas en el Caribe colombiano. Así mismo, han expresado su disposición a participar en un proceso de sometimiento a la justicia con el Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella.

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El anuncio de la organización criminal, que también son conocidos como Los Pachenca, generó repercusión en la clase política colombiana. Uno de ellos fue el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien destacó el pronunciamiento de la estructura delincuencial, remarcando que esto se produce tras la ofensiva de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

“La presión militar y policial contra esta organización narcoterrorista empieza a producir resultados: se anuncia el fin del paro armado y se declara voluntad de sometimiento a la justicia”, escribió el jefe de cartera en su cuenta de X.

Igualmente, reiteró el compromiso del Ejecutivo para garantizar el bienestar de la población en la región colombiana, rememorando que durante años estuvo a merced de los grupos alzados en armas. “Décadas de terror impune sobre el Magdalena. Eso se acaba con este gobierno”, complementó.

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