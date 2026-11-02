Nicaragua

Nicaragua incorporó casi 2,000 negocios chinos en dos años del TLC

La expansión de comercios de origen chino avanza en Managua y otras ciudades, mientras la construcción de un nuevo Chinatown busca concentrar parte de esa actividad frente a la Rotonda Universitaria, lo que reduce y golpea al comercio local

La inversión extranjera directa de China en Nicaragua sumó 29.3 millones de dólares en 2025 y representó el 1.9% del total nacional recibido. (Foto: Redes sociales)
La inversión extranjera directa de China en Nicaragua sumó 29.3 millones de dólares en 2025 y representó el 1.9% del total nacional recibido. (Foto: Redes sociales)
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La llegada de casi 2,000 negocios chinos a Nicaragua contrasta con los USD 29.3 millones de inversión extranjera directa procedentes de China que registró el Banco Central de Nicaragua durante 2025. Según informó Diario La Prensa, la cifra empresarial abarca los primeros dos años de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

La expansión comercial incluye la construcción de un Chinatown frente a la Rotonda Universitaria de Managua. El complejo, que también recibe el nombre de Plaza China o Plaza 101, tendrá dos plantas y ocupará unos 8,000 metros cuadrados.

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Los emprendimientos chinos se concentran sobre todo en el comercio y algunos también operan en maquilas de zona franca. Se desconoce cuántos empleos han creado esos negocios, mientras empresarios locales sostienen que la competencia llevó a que muchos pequeños comercios nicaragüenses cerraran sus puertas.

Los registros oficiales muestran una inversión limitada frente al número de comercios

El Banco Central de Nicaragua reportó que la inversión extranjera directa neta de China alcanzó USD 29.3 millones en 2025. Esa suma equivalió al 1.9% de los USD 1,502.5 millones recibidos por Nicaragua durante ese año.

En 2024, las estadísticas no detallaron una cifra individual para China. Si hubo inversiones desde ese país, quedaron incorporadas en el grupo de naciones con montos menores.

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Diario La Prensa señaló que, al comparar el flujo de capital informado con el número de empresas mencionado por los representantes chinos, se trataría mayoritariamente de emprendimientos de bajo costo. El cálculo sitúa la inversión media cerca de USD 15,000 por negocio.

El presidente de la Asociación Pro-Unificación Pacífica de China en Nicaragua, Shujin Huang, sostuvo ante medios oficialistas que ya había unas 2,000 empresas chinas instaladas en el país. El dirigente indicó que la organización promueve nuevas inversiones desde China hacia el mercado nicaragüense.

Huang presentó a la Plaza China como una muestra del crecimiento de los capitales chinos. También afirmó que en ese espacio funcionan más de diez negocios de inversión extranjera.

La llegada de cerca de 2,000 negocios chinos situó el cálculo de capital promedio en unos 15,000 dólares por establecimiento. (Foto: Redes sociales)
La llegada de cerca de 2,000 negocios chinos situó el cálculo de capital promedio en unos 15,000 dólares por establecimiento. (Foto: Redes sociales)

El Chinatown de Managua busca reunir comercios y actividades culturales

La Plaza 101 ya alberga cerca de 30 negocios administrados por comerciantes chinos y nicaragüenses. El proyecto avanza hacia su transformación en un Chinatown que prevé recibir alrededor de cien establecimientos de propietarios chinos, asiáticos de otros países y nicaragüenses.

La obra tiene un presupuesto cercano a USD 3 millones. La administración del centro comercial espera combinar locales de venta con propuestas gastronómicas y culturales para visitantes nacionales y extranjeros.

Fung Chen, integrante del equipo de administración de Plaza China, explicó a medios oficialistas que la construcción se encuentra en una etapa intermedia. El proyecto contempla un arco de piedra tallada con estética de dragón que superará los seis metros de altura.

El administrador añadió que las piedras para esa estructura llegarán desde China y serán trabajadas a mano. El arco marcará el acceso al complejo comercial cuando concluyan las obras.

La asociación empresarial china fue creada después del inicio del tratado

La Asociación Pro-Unificación Pacífica de China en Nicaragua nació en mayo de 2024. Ese mismo mes obtuvo su personería jurídica mediante el Acuerdo Ministerial 24-2024-OSFL.

El proyecto Chinatown en Managua contempla una superficie de 8,000 metros cuadrados y una inversión de tres millones de dólares. (Foto: Redes sociales)
El proyecto Chinatown en Managua contempla una superficie de 8,000 metros cuadrados y una inversión de tres millones de dólares. (Foto: Redes sociales)

La entidad reúne a empresarios chinos con actividades en Nicaragua y a integrantes de la comunidad china residente en el país. Durante su presentación oficial participaron el embajador chino Chen Xi y funcionarios nicaragüenses, entre ellos Gustavo Porras, Denis Moncada y Laureano Ortega Murillo.

El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China entró en vigor el 1 de enero de 2024. Desde entonces, los empresarios vinculados a la asociación buscan ampliar la presencia de comercios chinos en el país.

Huang afirmó que la intención es aumentar la actividad comercial en el nuevo centro y atender tanto a turistas como a nicaragüenses interesados en conocer aspectos de la cultura china.

Las exportaciones nicaragüenses a China siguen con una participación reducida

El crecimiento de los negocios chinos coincidió con un aumento del valor de las importaciones provenientes de China. La dinámica comercial, de acuerdo con el reporte, favorece principalmente la entrada de mercancías al mercado nicaragüense.

Las ventas de productos de Nicaragua a China también aumentaron en valor desde la entrada en vigor del acuerdo. Pese a ello, todavía representan alrededor del 1% de las exportaciones totales del país.

Los empresarios locales advierten que la competencia se profundizó en el comercio minorista. Señalan que los negocios chinos cuentan con ventajas por importar directamente y por los beneficios contemplados en el tratado.

De acuerdo con esas denuncias, algunos pequeños comercios nicaragüenses cerraron ante la presión de los nuevos competidores.

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