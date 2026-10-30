Nicaragua

La influencer francesa que vivía 'entre dos maletas', la cineasta suiza y la bartender nicaragüense: tres vidas que el río Nahualapa se llevó en una madrugada

El 9 de octubre, una camioneta intentó cruzar un cauce crecido en Chinandega y la corriente la volcó. Tres mujeres jóvenes de distintos países murieron; solo el conductor, un instructor de surf mexicano, sobrevivió.

La influencer francesa Emma Marie Laurent, una de las fallecidas en el accidente en Chinandega. Foto: EMMA LAURENT/Instagram
La influencer francesa Emma Marie Laurent, una de las fallecidas en el accidente en Chinandega. Foto: EMMA LAURENT/Instagram
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Tres semanas después de la tragedia que enlutó a tres familias de distintos países, el relato de quiénes eran Emma Marie Laurent y Noë Lina Luscher empieza a completarse.

La influencer francesa y la aspirante a cineasta suiza murieron junto a la nicaragüense Karen Nahomi López Montano cuando la camioneta en la que viajaban fue arrastrada por el río Nahualapa, en Chinandega. Así lo reconstruyó La Prensa, diario nicaragüense.

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El hecho ocurrió el 9 de octubre pasado, cerca de la 1.00 de la madrugada, en la comunidad El Manzano número 2, municipio de El Viejo. El vehículo, una Toyota blanca con negro y placas M 364071, intentaba cruzar el cauce cuando la corriente lo volcó.

Quién era Emma Marie Laurent, la influencer que vivía entre dos maletas

Laurent tenía 24 años y había hecho de los viajes su forma de vida. Recorrió Europa, África y el Caribe, y documentaba cada ruta para casi 45 mil seguidores en Instagram, según La Prensa.

Se definía a sí misma como una viajera permanente “entre dos maletas”. Sus publicaciones mostraban carreteras, playas y montañas, y acumulaban miles de reposteos.

De acuerdo con reportes recogidos por Clarín, diario argentino, la influencer viajaba a Nicaragua para visitar a una de sus hermanas, residente en Chinandega, y se hospedaba en el campamento de surf donde trabajaba el conductor del vehículo.

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Laurent tenía 24 años y había hecho de los viajes su forma de vida. Recorrió Europa, África y el Caribe, y documentaba cada ruta para casi 45 mil seguidores en Instagram
Laurent tenía 24 años y había hecho de los viajes su forma de vida. Recorrió Europa, África y el Caribe, y documentaba cada ruta para casi 45 mil seguidores en Instagram

Apenas una semana antes del accidente, el 2 de octubre, Laurent había compartido un video grabado en Portugal con una reflexión que hoy sus allegados releen con otro sentido: “Creo que las personas más bellas, por dentro y por fuera, son aquellas que saben cómo admirar el mundo que las rodea”, escribió, según consignó La Prensa.

Noë Lina Luscher daba sus primeros pasos detrás de las cámaras

La más joven de las dos extranjeras fallecidas tenía 20 años. A diferencia de Laurent, Luscher prefería estar detrás de la cámara: realizaba una pasantía en Petit Grégoire, una productora audiovisual con sede en Zúrich.

Noë Lina Luscher, una joven suiza de apenas 20 años, otra de las víctimas en el accidente en Chinandega. Foto: Petit Grégoire, retomada de La Prensa.
Noë Lina Luscher, una joven suiza de apenas 20 años, otra de las víctimas en el accidente en Chinandega. Foto: Petit Grégoire, retomada de La Prensa.

La empresa lamentó su muerte y la recordó como “un elemento esencial en el equipo”, según el registro del diario nicaragüense. Luscher había participado en distintas grabaciones y acumulaba experiencia en un sector que parecía perfilarse como su futuro profesional.

La Prensa intentó comunicarse con la familia de la joven suiza, pero se abstuvo de dar declaraciones.

Quién era Karen Nahomi López Montano, la tercera víctima

La tercera fallecida fue Karen Nahomi López Montano, una nicaragüense de 19 años. Trabajaba en el hotel Lapoint Surf Camp, en El Viejo, el mismo alojamiento donde se hospedaban las dos turistas extranjeras.

Según precisó La Voz del Norte, López Montano se desempeñaba como bartender en ese hospedaje, ubicado en la comarca Aserradores, una zona costera frecuentada por surfistas por sus olas y sus playas poco intervenidas.

Cómo ocurrió el accidente

Según la información policial recabada por La Prensa, el río Nahualapa no suele representar un peligro mayor para quienes cruzan por la zona. Sin embargo, las lluvias recientes habían elevado su caudal de forma considerable.

El conductor de la camioneta, identificado como el mexicano Martín Gerardo García Girón, intentó atravesar el cauce pese a la crecida. Otras fuentes locales, como Radio La Voz del Norte, agregan que García Girón se detuvo antes de ingresar al río para verificar la profundidad del agua, pero la corriente igualmente volcó el vehículo cuando ya estaba en el cruce.

El 9 de octubre, una camioneta intentó cruzar un cauce crecido en Chinandega y la corriente la volcó. Tres mujeres jóvenes de distintos países murieron; solo el conductor, un instructor de surf mexicano, sobrevivió.
El 9 de octubre, una camioneta intentó cruzar un cauce crecido en Chinandega y la corriente la volcó. Tres mujeres jóvenes de distintos países murieron; solo el conductor, un instructor de surf mexicano, sobrevivió.

García Girón, de 32 años, trabajaba como instructor de surf en la zona y fue el único sobreviviente. Las autoridades locales continúan la investigación para establecer con precisión las circunstancias del vuelco, según confirmó La Prensa.

Los cruces de ríos durante la temporada lluviosa, transitables de día, pueden volverse letales de madrugada, cuando la crecida del agua no es visible a simple vista. El accidente volvió a poner el foco sobre ese riesgo en la región.

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