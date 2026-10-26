Nicaragua

Estados Unidos concede asilo político al periodista nicaragüense Luis Galeano, director del programa Café con Voz

La noticia fue divulgada este lunes por el espacio informativo en sus redes sociales, sin que los documentos presentados incluyan una comunicación pública de las autoridades migratorias sobre la resolución

Café con Voz, espacio dirigido por el periodista nicaragüense, difundió la noticia y anunció que explicará el trámite migratorio, aunque los documentos aportados no incluyen un comunicado oficial de las autoridades estadounidenses. / (Redes sociales de Luis Galeano)
Café con Voz, espacio dirigido por el periodista nicaragüense, difundió la noticia y anunció que explicará el trámite migratorio, aunque los documentos aportados no incluyen un comunicado oficial de las autoridades estadounidenses. / (Redes sociales de Luis Galeano)
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Estados Unidos otorgó asilo político al periodista nicaragüense Luis Galeano, director del programa Café con Voz, según informó este lunes el propio medio a través de sus redes sociales.

“La decisión representa un momento significativo en su trayectoria personal y profesional”, señaló Café con Voz en una publicación en la que afirmó que el comunicador mantuvo su trabajo informativo desde el exilio y su compromiso con la libertad de expresión y el periodismo independiente en Nicaragua.

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La información fue difundida por el programa dirigido por Galeano, que anticipó que el periodista explicará los detalles del trámite migratorio durante su emisión de la tarde. Los documentos aportados no incluyen un comunicado oficial de las autoridades estadounidenses sobre el otorgamiento del estatus.

Galeano salió bajo fianza de un centro de detención migratoria

La resolución se conoció un mes después de que Luis Galeano saliera bajo fianza de un centro de detención de migrantes en Estados Unidos.

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El periodista estuvo bajo custodia de las autoridades migratorias entre el 14 y el 26 de septiembre. Durante ese período permaneció dos semanas en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

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Ese centro ha recibido cuestionamientos por sus condiciones de higiene y alimentación. Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional señaló deficiencias en esas áreas.

El periodista se exilió de Nicaragua en 2018

Luis Manuel Chavarría Galeano tiene más de dos décadas de trayectoria en medios de comunicación de Nicaragua. Comenzó su carrera en el diario El Nuevo Diario en 1999 y más tarde desarrolló distintos proyectos periodísticos.

En septiembre de 2012, tras su salida de ese periódico, creó Café con Voz, un espacio de entrevistas, análisis y debate sobre la situación política y social nicaragüense. Con el paso del tiempo, el programa se consolidó como una plataforma de información independiente.

Galeano salió de Nicaragua en 2018, en medio de la crisis política y de la persecución contra periodistas y medios independientes. Entonces informó que abandonaba el país tras recibir amenazas y ante el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo.

Desde el exilio continuó al frente de Café con Voz, que difunde contenidos sobre Nicaragua y cuenta con más de 160 mil suscriptores en YouTube. En su mensaje tras conocerse la decisión, el medio agradeció el acompañamiento de su público durante los últimos años.

La censura en Nicaragua obliga a informar desde la clandestinidad o el exilio

Infografía con una ilustración de un micrófono bajo cámaras de seguridad, acompañada de textos explicativos, iconos y el número veintiocho.
Una infografía de Infobae recopila las medidas de vigilancia estatal y las 28 agresiones digitales contra la prensa documentadas por la FLED en Nicaragua en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este anuncio se da tras un día que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen en Nicaragua una censura estructural y una persecución sistemática contra el periodismo independiente, un escenario que ha reducido casi por completo el trabajo reporteril en las calles y obligado a comunicadores a informar desde la clandestinidad, bajo vigilancia o desde el exilio.

La advertencia fue presentada durante la 82 Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada en Bogotá.

La menor cantidad de agresiones físicas en la vía pública no supone una mejora de las garantías para la prensa. La SIP sostuvo que esa reducción responde a la desaparición del periodismo de campo dentro del país.

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