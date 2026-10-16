Nicaragua

Registran 38 agresiones contra periodistas nicaragüenses durante el tercer trimestre de 2026

El reporte de la FLED registró 33 incidentes verbales, escritos y digitales, dos mediante tecnología y tres desplazamientos forzados, según la organización, que advierte posible subregistro por temor a represalias

Ilustración de Daniel Ortega con un dedo en los labios haciendo silencio, con siluetas de periodistas que llevan cámara, libreta y micrófono de fondo.
Al menos 313 periodistas y trabajadores de medios de comunicación de Nicaragua salieron al exilio desde 2018. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) documentó 38 agresiones contra periodistas y medios de comunicación nicaragüenses entre julio y septiembre de 2026. El informe advierte que las amenazas, la vigilancia y las dificultades económicas continúan afectando la labor de quienes ejercen el periodismo independiente, tanto dentro de Nicaragua como desde el exilio.

El documento, titulado La prensa nicaragüense continúa informando, pero las amenazas y la precariedad ponen en riesgo su futuro, identifica 33 casos de agresiones verbales, escritas y digitales, dos hechos de violencia mediante el uso de tecnología digital y tres casos de desplazamiento forzado. El 87% de los ataques registrados fue atribuido a agresores no estatales.

PUBLICIDAD

La FLED aclaró que sus cifras corresponden a casos denunciados públicamente o documentados con autorización de las personas afectadas. Por ese motivo, la organización considera que puede existir un subregistro debido al temor de las víctimas a denunciar y quedar expuestas a nuevas represalias.

Hombre sentado en escritorio con laptop y papeles, silueta de Daniel Ortega, siluetas de policías, cámaras de seguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a diez personas exiliadas en Costa Rica./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde 2018, al menos 313 periodistas, directivos y trabajadores de medios nicaragüenses se han visto obligados a exiliarse. Sin embargo, abandonar el país no ha eliminado los riesgos. Los comunicadores que permanecen fuera de Nicaragua continúan denunciando amenazas, vigilancia y presiones que también alcanzan a sus familiares.

El 20 de septiembre de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a diez personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, tras considerar que enfrentaban un riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida y a la integridad personal. Entre las personas beneficiarias se encuentra Aníbal Toruño Jirón, director de DaríoMedios Internacional, además de periodistas de su equipo y familiares de algunas personas protegidas.

PUBLICIDAD

Aunque la CIDH reconoció las acciones adoptadas por el Estado costarricense, consideró que no existían elementos suficientes para confirmar que el riesgo hubiera disminuido. Por eso, solicitó medidas efectivas que permitieran a los beneficiarios continuar su trabajo de manera segura.

La FLED también reportó que cuatro periodistas nicaragüenses en situación de riesgo fueron notificados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público de Costa Rica sobre el cierre de sus casos. De acuerdo con los testimonios recopilados, las amenazas relacionadas con la represión transnacional continuaban.

Ilustración detallada de la censura en Nicaragua, con la bandera amarrada, policías, periodistas, manifestantes y caricaturas de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La falta de resolución en las solicitudes de refugio limita el acceso al empleo formal de los comunicadores exiliados. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La precariedad económica constituye otro de los principales problemas. Durante el trimestre, al menos 14 periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica perdieron sus empleos, mientras que otros quedaron sin el respaldo de un programa de asistencia económica de emergencia suspendido por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex).

La falta de resoluciones definitivas sobre solicitudes de refugio también limita el acceso a empleos, becas y oportunidades profesionales. Algunos comunicadores enfrentan obstáculos para cumplir requisitos administrativos, inscribirse ante la administración tributaria o emitir facturas electrónicas.

El informe documentó, además, presiones contra familiares de periodistas, propuestas para regresar a Nicaragua a cambio de dejar de informar y ataques digitales contra medios independientes.

DaríoMedios Internacional reportó que el 11 de agosto sufrió un ataque que provocó la suspensión temporal de su canal de YouTube, junto con intentos reiterados de acceso a su sitio web.

La organización pidió reforzar los mecanismos de protección y el respaldo a periodistas y medios independientes nicaragüenses.

Temas Relacionados

NicaraguaLibertad de prensaexilioRégimenDictadura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenan a nicaragüense por transportar 104,000 pastillas de fentanilo en EE.UU.

Hector Luis Castillo Reyes admitió ante un tribunal federal que recogió una bolsa con narcóticos y aceptó llevarla a cambio de dinero durante agosto de 2025

Condenan a nicaragüense por transportar 104,000 pastillas de fentanilo en EE.UU.

Exfuncionario de inmigración de EE. UU. propone impuestos a remesas y sanciones contra Nicaragua por rechazo a diplomática

Emilio T. González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, publicó cuatro medidas concretas para presionar al régimen nicaragüense. Su propuesta surgió tras el rechazo de Managua a la embajadora designada por Washington

Exfuncionario de inmigración de EE. UU. propone impuestos a remesas y sanciones contra Nicaragua por rechazo a diplomática

Nicaragua amplía hospitales pero enfrenta escasez de médicos para operarlos

Entre 2018 y 2025, el Minsa destinó 5,305.3 millones de córdobas (USD 144.36 millones) a obras y sumó 1,922 puestos, mientras la red incorporó 1,074 camas adicionales en todo el país

Nicaragua amplía hospitales pero enfrenta escasez de médicos para operarlos

Maestra nicaragüense reportada como desaparecida, admite cargos por narcotráfico internacional

La docente de Nagarote reconoció su participación ante el tribunal, que mantuvo su encarcelamiento preventivo mientras define la condena solicitada por la Fiscalía, de hasta quince años en esta causa

Maestra nicaragüense reportada como desaparecida, admite cargos por narcotráfico internacional

"No existen derechos de propiedad para nicaragüenses ni para extranjeros", afirma economista tras el despojo a jubilados estadounidenses en Nicaragua

El Experto sostuvo que el caso puede captar la atención del Departamento de Estado, mientras vinculó la pérdida de inmuebles con un patrón de transferencias hacia el Instituto de Seguridad Social

"No existen derechos de propiedad para nicaragüenses ni para extranjeros", afirma economista tras el despojo a jubilados estadounidenses en Nicaragua

TECNO

El 50% de los latinoamericanos fue víctima de estafas con servicios de banca digital

El 50% de los latinoamericanos fue víctima de estafas con servicios de banca digital

Steam tiene cinco nuevos juegos disponibles para jugar gratis por tiempo limitado

Qué son los exoesqueletos, los trajes robóticos que ya se usan en fábricas, rescates y hospitales

Meta cambió sus términos y ahora podría usar gratis el contenido de los medios para entrenar su IA

Cómo cancelar el envío de un correo en Gmail y que ya no quiero que lo vean

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”

Lady Gaga le canta La Vie en Rose a su hija cada noche y asegura sentirse en una “familia completa” con Michael Polansky

“Ella es probablemente la mejor para darme consejos matrimoniales”: Selena Gomez se refirió a su vínculo con Taylor Swift

Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven a unirse como los O'Connell en la cuarta entrega de La Momia

MUNDO

El petróleo acumula su mayor avance semanal en meses por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente

El petróleo acumula su mayor avance semanal en meses por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente

El rey de Marruecos tomó juramento al Gobierno de la primera ministra Fátima Ezzahra El Mansuri

Venezuela: una ONG pidió a la oposición que gestione la derogación de la Ley contra el Odio

Rusia confisca más activos de empresas europeas en represalia por el apoyo a Ucrania

La mayoría del consejo del Banco de Japón apunta a mantener las tasas sin cambios en octubre