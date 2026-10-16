La cubana Rosa María Payá recibió en Madrid el Premio FAES de la Libertad por su oposición a la dictadura

Rosa María Payá afirmó que Cuba atraviesa una catástrofe humanitaria y aseguró que la ciudadanía se encuentra en el umbral del cambio./ (Redes de Rosa María Payá)

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La disidente cubana Rosa María Payá, la activista rusa Yulia Navalnaya y la iraní Masih Alineyad recibieron este viernes en Madrid el XIII Premio FAES de la Libertad, un reconocimiento a su oposición a los regímenes de Cuba, Rusia e Irán y a su defensa de los derechos humanos.

Payá, hija del opositor cubano Oswaldo Payá, afirmó que el pueblo de Cuba atraviesa una “catástrofe humanitaria”, aunque sostuvo que la movilización ciudadana continúa en las calles. “Los cubanos estamos en las puertas, en el umbral del cambio”, declaró tras la ceremonia, según informó la agencia EFE.

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La activista agradeció que desde España se reconozca la lucha de los cubanos por la libertad y expresó su deseo de que esa causa impulse también a las autoridades españolas a modificar su posición frente al régimen de La Habana.

Payá cuestionó que, bajo la actual administración, España se haya acercado más a “los dictadores” que a la población cubana. También pidió que el país europeo adopte una postura de respaldo a quienes reclaman libertades y derechos políticos en la isla.

Por su parte, la viuda del dirigente opositor ruso Alexei Navalny recibió el galardón de manos del expresidente del Gobierno español José María Aznar. Durante su intervención, sostuvo que todos los países libres comparten principios fundamentales, aunque tengan diferencias políticas, sociales o culturales.

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La activista cubana cuestionó el acercamiento de España hacia el régimen de La Habana y pidió respaldo formal para los disidentes de la isla./ (Redes de Rosa María Payá)

“España, Alemania o Grecia pueden ser muy diferentes, hay muchas maneras de ser moderno y tener una sociedad libre, pero solo hay una forma de dictadura”, afirmó Yulia Navalnaya, de acuerdo con EFE.

La activista dijo que no importa qué promesas formule un dictador al principio, porque las dictaduras terminan de la misma forma. En ese sentido, mencionó los casos de Rusia, Cuba e Irán como ejemplos de regímenes que, según su declaración, recurren a la represión contra sus opositores.

Navalnaya vinculó las historias de las tres galardonadas con las muertes o ataques contra familiares de dirigentes disidentes. “La dictadura de Rusia mató a mi marido, la de Cuba asesinó al padre de Rosa María Payá y la de Irán intentó matar muchas veces a Masih”, afirmó.

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La opositora rusa planteó que las víctimas de esos gobiernos deben mantener la coordinación entre sí. “Tenemos que estar juntos, trabajar juntos, compartir lo que hemos aprendido y ayudarnos entre todos”, señaló ante el público.

También denunció que los regímenes autoritarios privan a sus sociedades de oportunidades de desarrollo. “Nuestros países podrían ser sitios maravillosos, felices y exitosos, pero las dictaduras se lo han llevado todo”, expresó.

Masih Alineyad reclamó unidad entre las democracias europeas

Durante la ceremonia en el auditorio de CaixaForum, Masih Alineyad subió al escenario con un pañuelo atado en el cabello. Antes de comenzar su discurso, se lo quitó y lo arrojó al suelo mientras gritaba: “¡Libertad, libertad, libertad! ¡En mi país puedes ser asesinada solo por hacer esto!”.

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El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, la disidente cubana Rosa María Payá (2i), la activista iraní, Masih Alinejad (d), y la viuda del líder opositor ruso Alekséi Navalni,Yulia Navalnaya (i), durante la entrega el XIII Premio FAES de la Libertad en Madrid (España). El premio se otorga en reconocimiento a sus extraordinarias trayectorias de compromiso con la defensa de la libertad, la dignidad humana y los derechos fundamentales a la disidente cubana Rosa María Payá, a la activista iraní, Masih Alinejad y a Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor ruso Alekséi Navalni. /(Eduardo Parra - Europa Press)

La activista iraní se dirigió a Payá y Navalnaya para remarcar que las tres comparten la experiencia de la persecución política. “Yo no he perdido a mi padre ni a mi marido, pero podía haber sido como tu padre o como tu marido”, les dijo.

Alineyad sostuvo que los gobiernos autoritarios “odian la democracia y la libertad” y consideró que mantienen una coordinación superior a la que existe entre los países democráticos. “Todos los países europeos y democráticos deberían estar tan unidos como nuestras dictaduras”, reclamó.

La activista cuestionó además a dirigentes europeos que, a su juicio, mantienen vínculos con gobiernos autoritarios. En ese tramo, dirigió críticas al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y agradeció a Aznar por su presencia en el acto.

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Alineyad recordó las protestas registradas este año en Irán y señaló que la represión dejó decenas de miles de muertos. “Quizá 30,000, 40,000”, dijo, antes de lamentar que no exista una cifra confirmada sobre el total de víctimas.

Aznar destacó la labor de las tres premiadas y afirmó que la libertad adquiere mayor valor cuando falta. El expresidente español agradeció su compromiso y su lucha por defenderla “cuando brilla por su ausencia”, según recogió EFE.