Nicaragua

Exfuncionario de inmigración de EE. UU. propone impuestos a remesas y sanciones contra Nicaragua por rechazo a diplomática

Emilio T. González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, publicó cuatro medidas concretas para presionar al régimen nicaragüense. Su propuesta surgió tras el rechazo de Managua a la embajadora designada por Washington

Daniel Ortega y Rosario Murillo sostienen y rompen por la mitad un documento impreso con la bandera y el sello dorado de Estados Unidos.
Daniel Ortega y Rosario Murillo rompen un documento diplomático con el sello oficial de Estados Unidos en una ilustración sobre las relaciones bilaterales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Emilio T. González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, pidió elevar la presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras el rechazo de Managua al embajador designado por Washington.

En una publicación difundida el 14 de octubre, González calificó a la administración nicaragüense como “un cáncer para el pueblo nicaragüense y una vergüenza para las Américas”.

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A partir de esa definición, propuso cuatro medidas: expulsar o suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), imponer impuestos a las remesas, aislar al país en el plano internacional y aplicar sanciones.

Emilio T. González pidió endurecer las medidas contra el régimen de Nicaragua.
Emilio T. González pidió endurecer las medidas contra el régimen de Nicaragua.

El rechazo al embajador estadounidense abrió un nuevo choque diplomático

Las declaraciones del exfuncionario ocurrieron después de que el régimen nicaragüense rechazara conceder el beneplácito a Natasha Franceschi, diplomática propuesta por Estados Unidos como embajadora en Managua.

El Departamento de Estado informó el 13 de octubre que, por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, el encargado de Negocios estadounidense, Elías Baumann, regresaría a Washington para realizar consultas. La medida respondió a la negativa de Ortega y Murillo a aceptar a Franceschi como representante diplomática.

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En el comunicado, la administración estadounidense sostuvo que esa decisión reflejaba la falta de disposición del régimen para sostener un diálogo diplomático. También cuestionó que Managua rechazara a una diplomática de carrera mientras mantiene demandas de respeto mutuo y contacto político con Washington.

El rechazo de Managua “demuestra la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su deseo de montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense”, sostuvo el Departamento de Estado en una nota de prensa. “Por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio, el encargado de negocios Elias Baumann regresa a Washington para realizar consultas cruciales”, agregó el comunicado.

Natasha Franceschi se presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para buscar su confirmación como embajadora de Estados Unidos en Nicaragua. El régimen centroamericano se negó a recibirla/ (Captura de pantalla)
Natasha Franceschi se presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para buscar su confirmación como embajadora de Estados Unidos en Nicaragua. El régimen centroamericano se negó a recibirla/ (Captura de pantalla)

Franceschi fue nominada el 7 de agosto. Según los usos diplomáticos, el gobierno receptor debe otorgar su plácet o agrément antes de que el diplomático asuma el cargo.

González propuso revisar el vínculo comercial y financiero con Nicaragua

González planteó que la respuesta no debería limitarse al terreno diplomático. Entre sus propuestas incluyó una eventual suspensión o expulsión de Nicaragua del CAFTA-DR, acuerdo comercial que vincula a Estados Unidos con países de Centroamérica y República Dominicana.

También mencionó la aplicación de impuestos a las remesas, una medida que afectaría los envíos de dinero de los nicaragüenses residentes en el exterior hacia sus familiares en el país. El exfuncionario añadió el aislamiento internacional y las sanciones como parte de la estrategia que, a su juicio, debería adoptar Washington junto con sus aliados.

El mensaje de González fue bien visto por el director de Instituto para la Paz y el Desarrollo, Alex Aguirre, nicaragüense que respondió: “Llamemos al mal por su nombre: la dictadura sandinista. Ortega y Murillo son meramente las figuras detrás de una organización criminal que ha existido desde 1979. Dios le bendiga a usted y a América”.

Dos jóvenes fueron registrados al caminar frente una pancarta con la imagen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), y su esposa, Rosario Murillo (i), en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres
Dos jóvenes fueron registrados al caminar frente una pancarta con la imagen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), y su esposa, Rosario Murillo (i), en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa, la codictadora, Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La decisión de los copresidentes de rechazar a Franceschi, “una diplomática de carrera” según el Departamento de Estado, “demuestra su absoluta falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”.

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