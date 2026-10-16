Rusia confisca más activos de empresas europeas en represalia por el apoyo a Ucrania

El presidente Vladimir Putin firmó un decreto para tomar el control de los activos locales de cuatro empresas europeas en Rusia.

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El Kremlin ordenó la toma de control de activos locales pertenecientes a cuatro compañías europeas de Francia, Alemania, Suecia y Bélgica, según un decreto firmado por el presidente ruso Vladimir Putin. La medida se enmarca como represalia por el respaldo de los países europeos a Ucrania durante la guerra.

El decreto, difundido el jueves, incluye a la empresa francesa de pisos Tarkett, la fabricante alemana de envases Menshen, la sueca de empaques Sverige International Holdings y la compañía belga de productos de higiene Ontex. También figuran activos rusos de Eviosys, la antigua división europea de envases metálicos que el grupo estadounidense Sonoco adquirió en diciembre de 2024, listados como propiedad de la filial neerlandesa de esa compañía.

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La administración temporal de las propiedades de las firmas europeas quedó en manos de empresas rusas hasta ahora poco conocidas.

Lo que ocurrió esta semana responde a un patrón que el Kremlin reconoció abiertamente: la confiscación de activos de empresas occidentales en Rusia como respuesta directa a sanciones y al apoyo militar de Europa a Ucrania. El vocero presidencial Dmitry Peskov admitió que el país de origen de cada compañía fue uno de los criterios para decidir qué activos tomar, en el marco de lo que calificó como “expropiaciones ilegales de propiedad rusa” por parte de esos países.

El Kremlin señaló que la toma de los activos de Tarkett, Menshen, Sverige International Holdings y Ontex continúa una tendencia iniciada el mes pasado, cuando Rusia tomó medidas similares contra el gigante alimentario Nestlé y las cadenas minoristas Auchan y Metro.

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Peskov explicó: “Su país de origen fue uno de los factores tomados en cuenta al tomar la decisión”, y agregó que estos países estuvieron involucrados en “expropiaciones ilegales de propiedad rusa”.

Según el Kremlin, las medidas responden a la participación de naciones de la Unión Europea (UE) en “hostilidades directas en el campo de batalla”, aunque calificó los pasos como “reversibles”.

Ontex, que emplea a 350 personas en Rusia y opera una fábrica en las afueras de Moscú, informó que fue notificada sobre el decreto y que “considerará las acciones apropiadas para salvaguardar sus activos y la continuidad de las operaciones de Ontex Rusia”.

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Sonoco, por su parte, indicó en su informe de 2025 que había finalizado su propia salida de Rusia en 2022, pero que adquirió activos adicionales (equivalentes al 0,5% del total de la compañía) como parte de la operación de compra de Eviosys.

La toma de activos continúa la línea iniciada con la confiscación de operaciones de Nestlé, Auchan y Metro.

Tarkett afirmó que está “perdiendo el control efectivo sobre sus operaciones en Rusia” y que se encuentra evaluando la situación.

Putin reconoce “desventajas” en la confiscación de activos

Antes de la publicación del decreto, Putin se dirigió a empresarios rusos y reconoció que la toma de activos occidentales tiene “ciertas desventajas”, aunque no ofreció más detalles al respecto.

El mandatario instó a las empresas rusas que se hacen cargo de los activos extranjeros a buscar fuentes de financiamiento nacionales en lugar de recurrir a capital externo. Citó la crisis financiera global de 2008, que tuvo un impacto profundo en la economía rusa, como ejemplo de los riesgos de una exposición excesiva a los mercados internacionales. Putin sostuvo que los países extranjeros persiguen sus propios intereses a través de la inversión.

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