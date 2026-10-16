El rey de Marruecos tomó juramento al Gobierno de la primera ministra Fátima Ezzahra El Mansuri

Un total de seis mujeres integran el Ejecutivo marroquí entre ministerios y carteras delegadas (AFP)

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El rey Mohamed VI tomó juramento al nuevo gobierno de la primera ministra Fátima Ezzahra El Mansuri en el Palacio Real de Rabat, un Ejecutivo de 32 integrantes que mantiene a los responsables de las carteras de soberanía y sitúa a Fouzi Lekjaa, presidente de la federación de fútbol, al frente de Economía y Finanzas.

La ceremonia formalizó la entrada en funciones del gabinete que El Mansuri formó después de que el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) obtuvo la primera posición en las elecciones legislativas del 23 de septiembre. La dirigente, de 50 años, se convirtió en la primera mujer que encabeza un Gobierno marroquí y asumió la tarea de dirigir una coalición que reúne a cuatro fuerzas con 207 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes.

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El PAM acordó la alianza con el nacionalista Istiqlal, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS). La suma superó los 198 diputados necesarios para la mayoría parlamentaria. La Agrupación Nacional de los Independientes (RNI), que lideró el Ejecutivo anterior, quedó fuera de la nueva coalición tras obtener 66 escaños, frente a los 97 que consiguió el partido de El Mansuri.

El Mansuri llega a la jefatura del Gobierno tras una trayectoria en el PAM, partido en el que ingresó después de su fundación en 2008. Abogada de profesión, estudió en la Universidad Mohammed V de Rabat y completó formación en Francia y Estados Unidos en derecho mercantil y societario.

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Fue la primera alcaldesa de Marrakech en 2009, volvió al cargo tras las elecciones de 2021 y ejerció como ministra de Planificación Territorial Nacional, Urbanismo, Vivienda y Política Urbana en el Ejecutivo anterior.

Fátima Ezzahra El Mansuri asumió la jefatura del Gobierno marroquí tras la victoria electoral del Partido Autenticidad y Modernidad (AP)

La composición del gabinete combina continuidades en las áreas reservadas tradicionalmente a figuras designadas por el Palacio Real y cambios en puestos vinculados con la política económica y la gestión sectorial. Abdeluafi Laftit seguirá como ministro del Interior y Naser Burita conserva Exteriores, cartera que dirige desde 2017. También continuarán Abdelatif Ouahbi en Justicia y los ministros de Agua, Defensa, Industria y Transportes.

El nombramiento de Lekjaa concentró uno de los principales cambios del Ejecutivo. El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol y anterior ministro delegado de Presupuesto ascendió a Economía y Finanzas. Integrante del PAM, Lekjaa asume esa cartera mientras el país encara la fase final de las inversiones vinculadas con el Mundial de 2030, que Marruecos organizará junto con España y Portugal.

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El programa destinado a esa cita deportiva contempla unos 20.000 millones de euros para obras de infraestructura, entre ellas estadios, aeropuertos, líneas ferroviarias y carreteras. El nuevo Gobierno quedó al frente de la ejecución de esos preparativos, además de la gestión de los asuntos económicos y sociales que marcaron la campaña electoral.

A su vez, Nabil Benabdallah, dirigente del PPS, regresó al Gobierno como ministro de Educación. Charafat Afailal, también del PPS, fue designada ministra de Energía, mientras Khalid Hatimi asumió Agricultura, Pesca Marítima y Soberanía Alimentaria. El PAM retuvo la mayor parte de los ministerios y concentró varias de las áreas de gestión económica e interna, incluidas Justicia, Economía y Finanzas, Energía y Agricultura.

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El gabinete incluye 20 ministros, de los cuales dos son mujeres, y 11 ministros delegados con rango similar al de viceministros. Cuatro mujeres ocuparán estos últimos puestos, según la composición comunicada tras la ceremonia. En total, seis mujeres integrarán el Ejecutivo en carteras como Energía, Familia y áreas delegadas. Las mujeres representarán el 27% de la Cámara de Representantes.

Antes de su designación, El Mansuri declaró que Mohamed VI es “el mayor defensor de las mujeres del país”. También señaló: “Su majestad es poseedor de sabiduría... Si se me confía la responsabilidad de jefa de gobierno, será un gran honor”. El rey la eligió por encima de Lekjaa, otra de las figuras destacadas del PAM, para encabezar el Ejecutivo después de la victoria electoral de esa formación.

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A fines de septiembre, el rey Mohamed VI recibió en el Palacio Real de Rabat a Fátima Ezzahra El Mansuri, designada como la primera mujer en asumir la jefatura de Gobierno de Marruecos (Reuters)

La nueva administración recibe una agenda que incluye el crecimiento económico, el desempleo y las demandas de mejoras en educación y sanidad. Cerca de tres millones de jóvenes marroquíes no estudian ni trabajan, una situación que alimenta inquietudes sobre el empleo y la emigración. Las protestas juveniles del movimiento GENZ212, ocurridas el año anterior, situaron entre sus reclamaciones el estado de los servicios públicos y se agravaron después de la muerte de ocho mujeres embarazadas en un hospital público del sur del país.

En política exterior, Burita continuará al frente de la gestión diplomática con el Sáhara Occidental como asunto central. El reconocimiento internacional de la propuesta marroquí de autonomía para el territorio sigue entre las prioridades de Rabat. La monarquía conservará amplias atribuciones en defensa y relaciones exteriores, mientras el Gobierno trasladará esas orientaciones a las iniciativas diplomáticas, económicas y de cooperación.

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La relación con España también forma parte de los asuntos que el gabinete deberá gestionar. La crisis abierta tras el cruce masivo de migrantes a Ceuta el 30 de julio interrumpió la etapa de cooperación iniciada en 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez respaldó la propuesta marroquí para el Sáhara Occidental. Organizaciones civiles cifraron en al menos 140 los muertos en aquel incidente. Durante la apertura reciente del año parlamentario, Mohamed VI consideró “superado” el modelo de cooperación migratoria con España y advirtió que Marruecos no aceptaba “presión, amenaza ni chantaje”.

Las legislativas que dieron paso al nuevo Ejecutivo registraron una participación inferior al 40%. La votación transcurrió en un contexto de descontento por la situación política y económica, con la gestión migratoria, el empleo y los servicios públicos entre los asuntos presentes en el escenario que recibe la administración de El Mansuri.

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(Con información EFE, Europa Press y Reuters)