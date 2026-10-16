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La mayoría del consejo del Banco de Japón apunta a mantener las tasas sin cambios en octubre

Las fuentes consultadas por Reuters indicaron que la entidad esperará nuevos datos para evaluar el efecto de la subida de septiembre sobre las condiciones económicas y financieras del país antes de decidir

El gobernador del Banco de Japón Kazuo Ueda confirmó la intención de continuar con el alza de las tasas de interés. (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal/File Photo)
El gobernador del Banco de Japón Kazuo Ueda confirmó la intención de continuar con el alza de las tasas de interés. (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal/File Photo)
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El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, advirtió que la entidad no tolerará que la inflación subyacente supere su objetivo del 2% y reafirmó la intención del banco central de continuar con el ciclo de alzas de tasas de interés. Las declaraciones se produjeron el viernes durante una rueda de prensa en Bangkok, en el marco de las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Como la inflación subyacente se sitúa más o menos cerca de nuestro objetivo del 2%, no podemos tolerar que la inflación se acelere aún más”, afirmó Ueda. El funcionario agregó: “Nuestra postura ha cambiado recientemente hacia una fase en la que mantener la inflación en torno a nuestro objetivo del 2% se ha convertido en nuestro principal objetivo de política monetaria”.

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El gobernador del Banco de Japón sostuvo que los datos económicos nacionales recientes, junto con las conversaciones mantenidas con autoridades monetarias internacionales durante la semana, confirman que la evolución de precios y crecimiento se ajusta a las previsiones del banco central. Según Ueda, esa coincidencia refuerza la necesidad de actuar con cautela pero sin demoras frente a la inflación.

Las palabras de Ueda llegaron antes de la reunión de política monetaria prevista para el 29 y 30 de octubre, en la que el consejo del BoJ elaborará nuevas previsiones trimestrales de crecimiento e inflación. Esas proyecciones serán revisadas en detalle para identificar señales sobre el ritmo y el momento de las próximas subidas de tasas.

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El Banco de Japón subió sus tasas de interés en septiembre y, según fuentes consultadas por la agencia Reuters, buena parte de los integrantes de la entidad prefiere mantener sin cambios la política monetaria en la reunión del 29 y 30 de octubre. La intención sería esperar más datos sobre el impacto que tuvieron las alzas previas en las condiciones económicas y financieras del país.

El Banco de Japón elaborará previsiones de crecimiento e inflación en la reunión del 29 y 30 de octubre. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
El Banco de Japón elaborará previsiones de crecimiento e inflación en la reunión del 29 y 30 de octubre. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Pese a esa posible pausa, es probable que el BoJ emita señales agresivas sobre sus perspectivas de política monetaria que dejen abierta la puerta a un nuevo aumento en diciembre. Analistas citados en el material señalan que la demanda vinculada a la inteligencia artificial se suma a otras presiones inflacionistas ya existentes, como los altos costos energéticos y el encarecimiento de las importaciones producto de la debilidad del yen.

Ueda llevará las conclusiones de sus conversaciones con homólogos del G7 y el G20 mantenidas en Bangkok, entre ellas las del funcionario estadounidense Kevin Warsh, quien describió como un “reto común” el desafío que enfrentan las autoridades monetarias mundiales frente a la inflación.

La política monetaria del Banco de Japón busca mantener la inflación subyacente en el 2%. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
La política monetaria del Banco de Japón busca mantener la inflación subyacente en el 2%. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Las reuniones del FMI de esta semana estuvieron dominadas por los debates sobre las presiones inflacionistas globales derivadas de la guerra de Irán y de la perturbación de la demanda impulsada por la inteligencia artificial. Estos factores podrían presionar al Banco de Japón para acelerar el ritmo de sus alzas de tasas.

“Tras haber hablado con autoridades monetarias de todo el mundo, no me dio la impresión de que sus opiniones divergieran mucho de las nuestras”, afirmó Ueda sobre las presiones inflacionistas globales. El gobernador agregó: “Pero me pareció que más de ellos consideran que la demanda mundial de IA es algo más fuerte de lo previsto por el BoJ”.

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