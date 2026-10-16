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Steam tiene cinco nuevos juegos disponibles para jugar gratis por tiempo limitado

La oferta permite jugar sin costo a dos títulos completos y añadir de forma permanente tres paquetes a la biblioteca de juegos para PC

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Steam ofrece una promoción temporal con dos juegos completos y tres contenidos descargables sin costo. (Steam)
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Ravenswatch, Stranded Deep y tres contenidos descargables están disponibles gratis en Steam por tiempo limitado. La promoción incluye dos juegos completos para probar sin costo y tres paquetes que los usuarios podrán añadir a su biblioteca de forma permanente.

Steam habilitó el acceso gratuito temporal a Ravenswatch y Stranded Deep hasta el 19 de octubre de 2026.

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Ofrece sin costo los paquetes Squad Weapon Skins - Recon Team Pack, Voidtrain - Big Catch y Gear.Club Unlimited 3 - Gear.Club Signature Pack, aunque estos últimos requieren contar con sus juegos base para poder utilizarlos.

Dos automóviles deportivos personalizados con vinilos de color rojo, blanco y dorado sobre un fondo con rayos rojos
Los paquetes de Squad, Voidtrain y Gear.Club Unlimited 3 se pueden reclamar para conservarlos en la biblioteca. (Steam)

La diferencia es importante: mientras Ravenswatch y Stranded Deep se pueden jugar gratis durante la promoción, los otros tres son contenidos adicionales que quedarán asociados a la cuenta una vez reclamados antes de sus respectivas fechas de vencimiento.

Cómo acceder a los juegos

Para obtener los títulos gratuitos, los usuarios deben iniciar sesión en Steam, ingresar a la página de cada título y seleccionar la opción de instalar o añadir el contenido a su biblioteca.

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En el caso de los juegos completos, el acceso estará habilitado solo hasta el final de la campaña.

Interfaz de un videojuego en primera persona con un pez morado de dientes afilados y la página de la tienda Steam con texto en español
Los contenidos descargables gratuitos requieren tener comprado e instalado el juego principal correspondiente. (Steam)

Ravenswatch y Stranded Deep estarán disponibles para jugar gratis hasta el 19 de octubre de 2026. Una vez que termine ese plazo, será necesario comprar los juegos para continuar la partida.

En cambio, Squad Weapon Skins - Recon Team Pack se puede reclamar hasta el 25 de octubre del mismo año, mientras que Voidtrain - Big Catch estará disponible hasta el 19 de octubre y Gear.Club Unlimited 3 - Gear.Club Signature Pack, hasta el 22 de octubre.

Los tres contenidos se conservarán en la cuenta, pero exigen tener instalado el juego correspondiente.

Un soldado con casco y uniforme militar de camuflaje sostiene un fusil frente a un fondo de vegetación en la pantalla de un videojuego
El paquete Squad Weapon Skins - Recon Team Pack se podrá reclamar hasta el 25 de octubre de 2026. (Steam)

De qué tratan los juegos gratis

Ravenswatch es un juego de acción y exploración con elementos roguelike, en el que los jugadores controlan personajes inspirados en relatos tradicionales y deben enfrentar criaturas en escenarios generados durante cada partida.

Por su parte, Stranded Deep propone una experiencia de supervivencia en el océano Pacífico tras un accidente aéreo.

El jugador debe buscar recursos, fabricar herramientas, levantar refugios, explorar islas y administrar necesidades como el hambre, la sed y la salud.

Página de la tienda de Steam con el logotipo, descripciones en inglés y capturas de un videojuego en primera persona
En Stranded Deep, el jugador debe sobrevivir en el océano Pacífico después de un accidente de avión. (Steam)

Los otros tres lanzamientos amplían juegos ya disponibles en Steam. Squad Weapon Skins - Recon Team Pack incorpora cinco aspectos de armas para la facción USMC de Squad; Voidtrain - Big Catch suma actividades de pesca, mejoras y decoraciones para el tren; y Gear.Club Unlimited 3 - Gear.Club Signature Pack añade contenido para el juego de conducción.

Steam Machine de Valve, uno de los mejores inventos de 2026, según Time

Steam Machine de Valve fue incluida por Time entre los mejores inventos de 2026. El dispositivo busca llevar la biblioteca de juegos de PC al televisor mediante un equipo compacto, pensado para instalarse en un escritorio o junto a una pantalla del living.

Captura de pantalla de un videojuego en vista superior a la izquierda y una ficha informativa con título, ilustración y datos a la derecha
Ravenswatch y Stranded Deep pueden probarse gratis hasta el 19 de octubre de 2026. (Steam)

La selección anual de Time reunió 300 innovaciones de distintas industrias. En ese listado, la Steam Machine se destacó como la nueva apuesta de Valve para simplificar el acceso a los videojuegos de computadora desde una experiencia más cercana a la de una consola.

El equipo tiene forma de cubo e integra componentes de AMD, además de un sistema de refrigeración diseñado para mantener un funcionamiento silencioso.

Una Steam Machine cúbica, de colores oscuro y plata, sobre un escritorio con luz frontal y puertos USB. Un ratón negro y una mano desenfocada están al fondo
Steam Machine es un equipo compacto de Valve diseñado para ejecutar juegos de PC en el televisor. (Valve)

Su formato compacto apunta a resolver una de las barreras habituales del juego en PC: la necesidad de contar con una computadora tradicional cerca del televisor.

La Steam Machine forma parte de una estrategia más amplia de Valve para expandir su ecosistema de hardware, después del impulso que tuvo Steam Deck.

El reconocimiento de Time pone el foco en la búsqueda de Valve por acercar el juego de PC a un formato más accesible para el hogar.

La Steam Machine no reemplaza a una consola ni a una computadora tradicional: propone un punto intermedio para ejecutar juegos de Steam en el televisor con una configuración compacta.

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