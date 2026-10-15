El costo básico de un entierro en Nicaragua equivale a casi cuatro salarios mínimos agropecuarios, según análisis de un medio local

Un ciudadano organiza sus billetes y cálculos junto a un documento del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un funeral en Nicaragua puede costar más que el techo máximo del subsidio funerario del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El organismo reconoce hasta USD 750 por reembolso de gastos, pero el ataúd más caro de un catálogo consultado por 100% Noticias llega a los 103.000 córdobas (USD 2,801 al cambio actual), una cifra que supera ese límite.

La brecha expone un problema que pocas familias nicaragüenses calculan hasta que lo enfrentan: morir también tiene precio y ese precio puede desbordar cualquier ayuda estatal disponible.

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Los ataúdes van de C$20,000 a C$103,000 según el modelo

Una investigación de 100% Noticias relevó el catálogo de la Funeraria Monte de los Olivos y encontró una diferencia de 83,000 córdobas (USD 2,257) entre el ataúd más económico y el más caro.

El modelo básico aparece anunciado en C$20,000 (USD 544). En el extremo opuesto, el ataúd Imperial llega a los C$103,000 (USD 2,801).

Entre ambos extremos hay opciones intermedias: el C_8 Especial a C$30,000 (USD 816), los modelos Eterna sin herrajes y Presidencial a C$54,000 (USD 1,468) cada uno, y el Cristal a C$96,000 (USD 2.610).

Esos valores no incluyen traslado del cuerpo, preparación del fallecido ni velorio. El mismo catálogo ofrece una sala de velación por C$33.000 (USD 897) y un servicio de cremación por C$34.000 (USD 924), según el medio.

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Una persona vestida de negro observa féretros de distintos acabados en la sala de exhibición de una funeraria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subsidio del INSS tiene un tope de USD 750 y no cubre a cualquiera

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, organismo público de previsión social, ofrece dos modalidades de ayuda ante un fallecimiento, según explicó Nohemí Argüello, jefa del Departamento de Servicios Funerarios del INSS, a Nicaragua Investiga.

La primera es en especie: entrega inmediata de ataúd, velas y carro fúnebre a familiares de asegurados o pensionados. La segunda es un reembolso en efectivo, disponible solo cuando la familia ya pagó el funeral y presenta la factura original.

“Si es pensionado se le hace con el 50% de la remuneración base de la persona que está pensionada”, detalló Argüello. El instituto nunca reembolsa menos del salario mínimo de la industria manufacturera, aunque el cálculo del beneficiario arroje una cifra inferior.

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El reembolso no se calcula sobre la factura final sino sobre las cotizaciones del asegurado o pensionado fallecido, equivale al 50% de su salario o pensión base y tiene un techo de USD 750, sin importar cuánto haya costado el servicio funerario contratado.

Argüello añadió que ese derecho prescribe a los seis meses del fallecimiento. Pasado ese plazo, la familia pierde la posibilidad de solicitar el reembolso aunque conserve las facturas.

El entierro cuesta más en relación con un salario mínimo golpeado por la inflación

El salario mínimo vigente en Nicaragua para el sector agropecuario es de C$6.188,02 mensuales (USD 168), mientras que en construcción y establecimientos financieros llega a C$13.848,23 (USD 377), montos fijados por la Comisión Nacional de Salario Mínimo para el período que va de marzo de 2026 a febrero de 2027.

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Dos sepultureros preparan una fosa en un cementerio municipal durante las labores de logística y servicios de entierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cálculo elaborado por 100% Noticias que combina el ataúd económico, un espacio en cementerio municipal y el trámite de entierro suma 23,200 córdobas (USD 631), cifra equivalente a casi cuatro salarios mínimos del sector agropecuario.

El poder adquisitivo de los trabajadores afiliados al INSS cayó 2.04% entre diciembre de 2025 y septiembre de este año, mientras los precios de alimentos básicos como huevos, pollo y carne de res subieron por encima del 20% interanual en el mismo período.

El terreno, el permiso municipal y los trámites suman más desembolsos

Un espacio en un cementerio municipal para sepultar una sola caja ronda los C$3.000 (USD 82), según la información recabada por 100% Noticias. El precio puede variar según la alcaldía y las condiciones del lugar.

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El trámite municipal relacionado con el entierro agrega otros C$200 (USD 5) aproximados. Ninguna de las dos cifras corresponde a una tarifa nacional única: cada alcaldía fija sus propios montos.

Si al cálculo básico se suma una sala de velación de C$33.000 (USD 897), el subtotal estimado asciende a C$56.200 (USD 1,529), siempre que ese servicio se contrate aparte y no existan otros cargos.

Qué documentos pide la funeraria según dónde ocurra la muerte

Una guía de Monte de los Olivos, citada por 100% Noticias, detalla los pasos según el lugar del fallecimiento. En un domicilio, se debe llamar al médico de cabecera para que emita la constancia de defunción con nombre completo, cédula, fecha, hora y causa de muerte, además de firma y código del Ministerio de Salud.

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Un hombre llora profundamente sosteniendo un rosario en un funeral, junto a un ataúd decorado con flores, velas y la foto de una mujer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para tramitar la constancia provisional en un centro de salud se piden cédula y partida de nacimiento del fallecido, cédulas de dos testigos y de un familiar, y acta de matrimonio si corresponde.

Cuando la muerte ocurre en un hospital, es el establecimiento el que solicita esos mismos documentos para elaborar la constancia. Recién entonces puede coordinarse con la funeraria el retiro del cuerpo.

La Policía Nacional solo interviene en casos de muerte sospechosa

No todas las muertes requieren el mismo trámite policial. Cuando un médico certifica una causa natural, el proceso se limita a la documentación sanitaria y las gestiones civiles y funerarias habituales.

Si existen indicios de violencia o circunstancias que requieren investigación, intervienen la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal. En esos casos, la entrega del cuerpo depende de las diligencias de las autoridades.

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Además de la constancia médica, es obligatorio inscribir la defunción ante el Registro del Estado Civil de las Personas, según los requisitos del Consejo Supremo Electoral. Ese trámite es distinto del permiso municipal de entierro y habilita certificaciones que las familias pueden necesitar para pensiones o herencias.

Gastos que las familias no siempre calculan a tiempo

No todas las muertes requieren el mismo trámite policial. Cuando un médico certifica una causa natural, el proceso se limita a la documentación sanitaria y las gestiones civiles y funerarias habituales.

Al ataúd, el terreno y los trámites se suman el traslado del cuerpo, la construcción de la bóveda, flores, alquiler de sillas y alimentación durante el velorio. Ninguno de estos rubros es obligatorio: dependen de las decisiones de cada familia y de las tradiciones locales.

Los costos pueden crecer si el fallecimiento ocurre en una ciudad y el entierro se realiza en otro municipio o departamento, por los gastos de traslado adicionales.

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La recomendación que se desprende de los datos recopilados por 100% Noticias es pedir por escrito qué incluye cada precio antes de firmar un contrato funerario, y consultar al INSS con anticipación si existe derecho a algún subsidio, sin asumir que la cobertura será automática ni completa.