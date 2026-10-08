La CIDH otorga medidas cautelares a integrante de un movimiento campesino detenido en Nicaragua

José Danilo Jirón Gudiel fue detenido por la Policía Nacional de Nicaragua al regresar de Estados Unidos el 9 de marzo de 2025 y desde entonces permanece desaparecido./ (Artículo 66)

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de José Danilo Jirón Gudiel, integrante del Movimiento Campesino detenido en Nicaragua desde el 9 de marzo de 2025.

El organismo solicitó al régimen que adopte acciones para proteger su vida, integridad personal y salud, ante la falta de información oficial sobre su paradero y sus condiciones de reclusión.

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La decisión figura en la Resolución 83/2026, emitida el 5 de octubre y difundida por la CIDH en su sitio web. La Comisión consideró que Jirón Gudiel se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir un daño irreparable a sus derechos.

Según el comunicado publicado por la CIDH, familiares y personas cercanas al campesino no han recibido información oficial sobre el lugar donde permanece privado de libertad ni sobre su estado de salud. La parte solicitante indicó además que el beneficiario padecía enfermedades previas a su detención.

El régimen de Nicaragua no remitió información a la Comisión Interamericana durante el análisis del caso, de acuerdo con el documento.

La Comisión señaló que José Danilo Jirón Gudiel está bajo custodia estatal, aunque persiste la ausencia de información sobre su ubicación, su condición física y el régimen de detención al que está sometido.

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo omitió enviar información a la CIDH durante el análisis de la situación del beneficiario. /(EFE/Jorge Torres)

El organismo advirtió que el integrante del Movimiento Campesino permanece en incomunicación total y sin posibilidad de recibir visitas de familiares ni de representantes legales de confianza. También sostuvo que se desconocen las circunstancias en las que se produjo su captura y los cargos que podrían atribuirle las autoridades.

Ante esta situación, la CIDH requirió al Estado nicaragüense que precise el lugar de detención y que garantice el contacto regular del beneficiario con su familia y sus abogados. Además, pidió una evaluación médica integral e inmediata, junto con la provisión de atención básica y especializada, medicamentos e información sobre su condición de salud.

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La resolución también solicita a Nicaragua que informe formalmente los motivos de la detención, los delitos que se le imputarían y la autoridad judicial a cargo del expediente.

Entre las medidas dispuestas, la Comisión incluyó la obligación de concertar las acciones de protección con Jirón Gudiel y sus representantes. A la vez, pidió investigar los hechos que dieron origen a la solicitud para evitar que se repitan.

La CIDH aclaró que el otorgamiento de medidas cautelares no implica un pronunciamiento anticipado sobre una eventual denuncia ante el sistema interamericano por violaciones a derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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El caso ocurre en un contexto de denuncias por presión contra comunidades mayangnas

La resolución sobre Jirón Gudiel se conoce mientras organizaciones y medios nicaragüenses alertaron sobre un requerimiento policial contra 33 habitantes mayangnas y guardabosques comunitarios del Territorio Mayangna Sauni As, en el Caribe Norte del país.

La Policía Nacional de Nicaragua requirió información sobre 33 habitantes y guardabosques del territorio Mayangna Sauni As./(Diario La Prensa)

Fundación del Río denunció que la Policía Nacional solicitó información sobre esas personas, muchas de ellas vinculadas a brigadas comunitarias que desde 2016 vigilaban ríos, cultivos y zonas habitadas del territorio indígena. La documentación, que fue revisada por Diario La Prensa, corresponde a un certificado de registro solicitado por la Dirección de Auxilio Judicial.

El requerimiento incluye investigaciones por delitos como asesinato, homicidio, robo con intimidación, secuestro, extorsión, amenazas, posesión ilegal de armas e incendio. Fundación del Río sostuvo que el procedimiento forma parte de una persecución contra integrantes de las comunidades indígenas y contra quienes participaban en la protección de sus territorios.

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Dentro de ese grupo aparecen ocho guardabosques voluntarios detenidos y condenados entre 2021 y 2023, según la organización. Permanecen encarcelados en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.