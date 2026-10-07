Nicaragua: cinco trabajadores de Nuevo Carnic irán a juicio por presunto robo de bienes valorados en USD 35,124.08

Cinco empleados de la empresa Nuevo Carnic enfrentarán un juicio oral por el presunto robo de materiales valorados en más de un millón de córdobas. (Foto: Redes sociales)

Guardar

A partir del 25 de noviembre, los cinco trabajadores de Nuevo Carnic enfrentarán un juicio oral y público, son acusados de integrar un presunto esquema para sustraer herramientas, materiales eléctricos y equipos de la empresa procesadora de carne.

La causa se abrió por bienes valorados en 1,288,000 córdobas (USD 35,124.08). Según informó la radio La Primerísima citado por Diario La Prensa, la Fiscalía les atribuyó el delito de robo con fuerza con circunstancias agravantes en perjuicio de Nuevo Carnic S. A.

PUBLICIDAD

La acusación sostiene que los hechos ocurrieron entre finales de junio y los primeros días de septiembre de 2026. Los señalados habrían aprovechado los puestos que ocupaban dentro de la compañía para acceder a una bodega y retirar los objetos sin autorización.

Los procesados son Vignarne Antonio Hurtado Narváez, Leonel Antonio Pastrán, Bryan Jorneth Ugarte García, Armando José Corea Zeledón y Hamilton Yuniel Sánchez García.

La Fiscalía sostiene que el grupo manipuló las cámaras de seguridad, utilizó vehículos de la empresa y trasladó los bienes a una vivienda antes de llevar parte de la mercancía a ferreterías de Masaya. La investigación interna comenzó después de que el apoderado de la compañía recibió llamadas anónimas sobre presuntas irregularidades.

PUBLICIDAD

La acusación sitúa el primer hecho el 27 de junio

El primer robo atribuido al grupo habría ocurrido el 27 de junio. La acusación señala a Ugarte García, encargado del monitoreo de las cámaras, como la persona que presuntamente alteró el sistema para que los desplazamientos dentro de las instalaciones no quedaran registrados.

En ese contexto, Corea Zeledón habría ingresado sin autorización a la bodega número cuatro. Desde allí habría retirado una cantidad no especificada de herramientas y materiales.

Los objetos fueron cargados en una camioneta de la empresa. Pastrán habría conducido el vehículo, que estaba asignado a Hurtado Narváez.

La investigación sostiene que la carga llegó después a la vivienda de Hurtado Narváez. En ese lugar, Sánchez García presuntamente trasladó los materiales a un camión con destino a comercios de materiales de construcción en Masaya.

PUBLICIDAD

La Fiscalía imputó el delito de robo con fuerza con circunstancias agravantes a los cinco trabajadores de la procesadora de carne. (Foto: Redes sociales)

La versión divulgada por La Primerísima citado por Diario La Prensa también indica que los bienes habrían sido comercializados tras salir de la propiedad de la compañía. La acusación no precisa qué cantidad de objetos correspondió a cada uno de los hechos investigados.

Dos robos posteriores incluyeron abanicos, alambre y varillas

La Fiscalía también atribuyó al grupo dos operaciones similares, fechadas el 5 y el 20 de agosto. En el segundo episodio, Hurtado Narváez habría permitido el acceso a su oficina para obtener la llave de la bodega.

Ugarte García habría vuelto a intervenir las cámaras de vigilancia. La acusación indica que esa maniobra buscaba evitar que las acciones dentro del almacén quedaran grabadas.

PUBLICIDAD

Sánchez García y Pastrán habrían entrado al lugar para retirar abanicos industriales, alambre eléctrico, tubos galvanizados y varillas de hierro, entre otros bienes. Luego, la carga habría sido llevada otra vez a la vivienda de Hurtado Narváez.

El expediente atribuye a Hurtado Narváez una nueva intervención sobre el sistema de vigilancia. Después, los bienes presuntamente salieron para su venta.

Durante el tercer hecho, los acusados habrían intentado involucrar a otro trabajador de la empresa. Una parte de los objetos fue trasladada a la casa de Aarón Aníbal Medina.

Medina no fue incluido entre los acusados. De acuerdo con la imputación, habría aceptado guardar los materiales porque creyó que la solicitud procedía de uno de sus superiores.

PUBLICIDAD

Las llamadas anónimas impulsaron una investigación interna

Los acusados presuntamente alteraron las cámaras de vigilancia para retirar herramientas de la bodega de la compañía. (Foto: Redes sociales Nuevo Carnic)

José Núñez Melgara, apoderado de Nuevo Carnic S. A., recibió llamadas anónimas poco después de los hechos. Los avisos alertaron sobre movimientos irregulares vinculados con materiales y equipos de la empresa.

A partir de esa información, la compañía inició una investigación interna. Ese proceso permitió detectar los presuntos robos y establecer la supuesta participación de los cinco trabajadores, según la acusación fiscal.

Núñez Melgara figura entre los testigos que presentará el Ministerio Público en el proceso. Su declaración formará parte de los elementos que la Fiscalía llevará ante el juzgado.

La audiencia inicial concluyó el 6 de octubre. La jueza Karen Vanessa Chavarría Morales, titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua, resolvió enviar el caso a juicio.

PUBLICIDAD

La decisión dejó fijada la apertura del debate para el 25 de noviembre. En esa etapa, la Fiscalía deberá exponer las pruebas con las que busca sostener la acusación contra los cinco trabajadores.