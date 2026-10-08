La Comisión Legislativa de Migrantes en Guatemala excluye a cinco aspirantes a dirigir Conamigua por no presentar descargos

La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala excluyó de forma definitiva a cinco aspirantes a la dirección de Conamigua. (Congreso de la República de Guatemala)

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La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala excluyó a cinco aspirantes de la elección de autoridades de Conamigua, luego de que no entregaran pruebas de descargo dentro del plazo fijado. La definición del secretario y subsecretario ejecutivo determinará quiénes conducirán la institución encargada de coordinar la atención y protección de los guatemaltecos en el extranjero, sus familias y los programas de migración y retorno.

La exclusión fue aprobada con 13 votos a favor durante una reunión híbrida presidida por el diputado Edgardo Ramírez. De los 31 expedientes recibidos al inicio de la convocatoria, solo 10 profesionales cumplieron inicialmente con todos los requisitos legales, mientras que 21 quedaron fuera de manera provisional por observaciones en su documentación.

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Los cinco candidatos excluidos de forma definitiva son Hugo Alejandro Sicá Morales, Nadia Odette Mazariegos Alvizures, Olinda Mishell Jolón Arenales, Neida Rossanna Cardona Padilla de González y Andrea Renata María Alvarado Rodríguez. Ninguno presentó documentos para responder a los señalamientos formulados sobre sus expedientes.

Otros 16 aspirantes que habían sido excluidos provisionalmente sí entregaron pruebas de descargo antes del 5 de octubre. Los integrantes de la comisión iniciaron el análisis de esa documentación y acordaron extender la revisión debido a la cantidad y extensión de los memoriales presentados.

La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala excluyó de forma definitiva a cinco aspirantes a la dirección de Conamigua. (Congreso de la República de Guatemala)

Dieciséis descargos y objeciones contra candidatos habilitados

La revisión todavía puede modificar la lista de participantes habilitados, ya que algunos de los 10 candidatos que inicialmente cumplieron las exigencias del artículo 11 del Decreto 46-2007, Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, recibieron objeciones o impedimentos, conocidos como tachas.

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Ramírez informó que esas objeciones serán verificadas después de que concluyan los análisis de las pruebas de descargo. La comisión resolvió examinarlas de manera global, en un solo grupo, sobre la base del listado oficial de aspirantes.

Entre los casos ya conocidos figura el de Elizabeth Nicté Paz Pineda, quien pidió que los diputados revisaran directamente sus documentos. La aspirante sostuvo que cuenta con la experiencia profesional requerida para ocupar uno de los cargos en disputa.

El diputado Julio López, quinto secretario de la Junta Directiva del Congreso, propuso que los memoriales fueran examinados con mayor detalle antes de tomar decisiones sobre las postulaciones observadas. La propuesta fue aceptada por la comisión, que convocó a continuar la sesión permanente el jueves 8 de octubre a las 08:30.

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La nómina inicial de profesionales que superaron la primera verificación está integrada por José David Prado Vásquez, Raúl Eduardo Berríos Ramírez, Álvaro Eduardo Caballeros Herrera, Luis Enrique Arévalo Girón y Mirna Gabriela Castillo González.

También figuran Taniha Emperatriz Hidalgo Domínguez, Diego Santamarina Cárdenas, Ana Marleni Gutiérrez, Boris Adolfo de León Gutiérrez y José Carlos Guerra Aldana. La relación fue publicada por el Diario de Centro América tras la revisión de los requisitos establecidos en la ley.

La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala excluyó de forma definitiva a cinco aspirantes a la dirección de Conamigua. (Congreso de la República de Guatemala)

Una nómina de cinco nombres para el Pleno del Congreso

El proceso busca reducir el grupo de postulantes a una nómina de cinco personas que será remitida al Pleno del Congreso. Los diputados deberán elegir de esa lista al secretario ejecutivo y al subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

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La comisión había previsto realizar las entrevistas entre el 8 y el 10 de octubre, mientras que la elaboración de la nómina final de cinco candidatos estaba programada para el 12 de octubre. La continuidad de ese calendario dependerá de la evaluación de los descargos y de las objeciones planteadas contra los aspirantes.

La sesión que resolvió las cinco exclusiones contó con la participación presencial de los diputados Julio López, Lourdes Teresita de León, Gustavo Cifuentes, Manuel Archila, Víctor Hugo Cifuentes, Martín Nicolás Segundo, Erick Martínez, Carlos López, Sofía Hernández, Darwin Lucas, Mario Gálvez y Napoleón Rojas.

De forma virtual participaron Gustavo Cruz, Sergio Enríquez, Julio Gómez, Pablo Cifuentes y Carlos Roberto Calderón.