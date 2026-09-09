Nicaragua

Exparamilitar nicaragüense detenido por ICE podría ser deportado de Estados Unidos y quedar sin nacionalidad

El expediente enfrenta dos principios difíciles de conciliar y abre una posibilidad inesperada si se otorga una medida limitada, en un contexto de cambios recientes y advertencias de Human Rights First

Chino Enoc Nicaragua
El caso de Marlon Sáenz se tramita en un contexto de aumento de denegaciones de asilo y de traslados a terceros países bajo el gobierno de Donald Trump.
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Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como “Chino Enoc”, un exparamilitar nicaragüense de 65 años detenido por ICE en Los Ángeles, podría ser deportado a Nicaragua, el país que le quitó la nacionalidad y donde asegura haber sido encarcelado y torturado, o enviado a un tercer país en una situación que podría dejarlo sin patria, según Los Angeles Times en Español.

Su caso llega en un momento en que, bajo el gobierno del presidente Donald Trump, aumentaron las denegaciones de asilo y crecieron los traslados de personas con protecciones limitadas contra la deportación hacia terceros países de América Latina y África con los que no tienen vínculos. Esa posibilidad también alcanzaría a Sáenz aun si un juez le concede una protección contra su expulsión a Nicaragua.

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Savi Arvey, directora de políticas, derechos de refugiados y de inmigrantes en Human Rights First, advirtió al diario que la seguridad de Sáenz “no está garantizada” incluso si obtiene protección de un juez de inmigración de Estados Unidos.

El núcleo del caso es directo: un juez de inmigración deberá decidir si la presunta participación pasada de Sáenz en abusos de derechos humanos lo inhabilita para recibir asilo, o si el riesgo de tortura en Nicaragua obliga a impedir su devolución a ese país.

Heather Hogan, abogada y asesora de políticas y práctica de la American Immigration Lawyer Association, explicó que el expediente plantea un dilema legal entre las acusaciones en su contra y el principio de no devolver a una persona a una situación de peligro. Según la ley migratoria de Estados Unidos, quienes hayan participado en torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales no pueden obtener asilo.

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Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como Chino Enoc, fue detenido por ICE en Estados Unidos durante una segunda entrevista a la que llegó para su solicitud de asilo./ (Artículo 66)
Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como Chino Enoc, fue detenido por ICE en Estados Unidos durante una segunda entrevista a la que llegó para su solicitud de asilo./ (Artículo 66)

Sáenz y los otros 222 presos nicaragüenses liberados en febrero de 2023 llegaron a Washington mediante una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos, después de que el gobierno de Nicaragua los despojara de la ciudadanía. Él ingresó con permiso humanitario y presentó su solicitud de asilo dentro del plazo de un año exigido por la ley.

Un juez también podría concederle una suspensión de la deportación bajo la Convención contra la Tortura. Esa protección impediría su envío a Nicaragua si se determina que probablemente sería torturado allí, pero no le daría estatus migratorio permanente ni bloquearía un traslado a un tercer país.

Hogan dijo que en casos como este a veces sí se concede esa medida. “Porque nuestro análisis se centra más en cumplir nuestras leyes y obligaciones internacionales…No en llevar a cabo un juicio e imponer un castigo por sus acciones pasadas”, afirmó.

Arvey sostuvo que la administración Trump rompió con la práctica previa de permitir que las personas protegidas por la Convención contra la Tortura permanecieran en Estados Unidos y, en cambio, las está enviando a otros países. “Es una situación desoladora porque nunca se había atacado a esta población de esta manera”, indicó.

El pasado político de Sáenz divide al exilio nicaragüense

Conocido en Nicaragua como “Chino Enoc”, Sáenz se unió a la guerrilla en su adolescencia en la década de 1970 y durante años mantuvo cercanía con figuras de alto nivel del sandinismo. Más tarde habló con la prensa nicaragüense sobre su participación en un grupo paramilitar alineado con el gobierno que reprimió las protestas de 2018 contra Daniel Ortega, una ola de manifestaciones en la que murieron cientos de personas.

Chino Enoc Nicaragua
Sáenz se unió a la guerrilla en la década de 1970 y durante años mantuvo cercanía con figuras de alto nivel del sandinismo.

El presidente Daniel Ortega sostiene que esas protestas fueron un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos y que los encarcelados participaron en esa conspiración. La representante acreditada ante la corte Muriel Sáenz, que lo asiste en su caso de asilo y no tiene parentesco con él, negó que hubiera matado a alguien o cometido un delito en Nicaragua.

Según Los Angeles Times en Español, Sáenz rompió con el gobierno en 2019 y comenzó a usar su canal de YouTube para denunciar corrupción dentro del aparato Ortega-Murillo. En mayo de 2022 fue encarcelado en Nicaragua por cargos de narcotráfico y tráfico de armas, que él consideró políticamente motivados.

Muriel Sáenz afirmó que hoy padece una úlcera en la pierna, glaucoma y otros problemas de salud vinculados en parte a la tortura y al aislamiento que sufrió. También dijo que las secuelas de la polio que tuvo de niño empeoraron durante su detención y que ahora usa silla de ruedas.

ICE no respondió a una solicitud de comentarios, pero su registro en línea indica que permanece recluido en el Central Louisiana ICE Processing Center.

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