El Salvador

Metrocable en El Salvador: Así avanza su construcción en la capital

El proyecto gubernamental de movilidad promete estar listo para 2027, mejorando el traslado de pasajeros entre los distritos de Mejicanos y San Salvador reduciendo alrededor de 45 minutos de trayecto.

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Avances del aerocable/metrocable en San Salvador
El metrocable, llamado así por el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, recorre los distritos de Mejicanos y San Salvador. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Avances del aerocable/metrocable en San Salvador
La línea aérea estará sostenida por un total de 23 torres o pilonas metálicas. Cada una de estas estructuras se eleva a 34 metros de altura. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Avances del aerocable/metrocable en San Salvador
Las últimas semanas se ha visibilizado más los trabajos debido al levantamieento de cuatro torres, de las 23 que tendrá esta primera línea. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Avances del aerocable/metrocable en San Salvador
El MOPT estima que la obra impactará positivamente a cerca de 200,000 salvadoreños. El sistema tendrá la capacidad operativa de trasladar hasta a 40,000 pasajeros por día. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Avances del aerocable/metrocable en San Salvador
Esta línea tendrá cuatro estaciones en su recorrido que será para el abordaje de pasajeros. Estas aún están en fase inicial de construcción. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Avances del aerocable/metrocable en San Salvador
Según funcionarios, tanto las torres, cables y cabinas tendrán resistencia ante vientos y lluvias fuertes. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Avances del aerocable/metrocable en San Salvador
El Ministerio de Obras Públicas proyecta que el sistema esté completamente finalizado y operativo para el año 2027. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Avances del aerocable/metrocable en San Salvador
La movilización de materiales de grandes dimensiones también genera una interrupción en el flujo normal del tráfico de las zonas. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Avances del aerocable/metrocable en San Salvador
La ejecución de esta infraestructura de transporte masivo requiere una inversión financiera que supera los 100 millones de dólares. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Avances del aerocable/metrocable en San Salvador
El recorrido pasará a un costado de la Universidad de El Salvador, la única universidad pública del país. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Avances del aerocable/metrocable en San Salvador
La cuarta estación del metrocable será en el Centro histórico de San Salvador, conectando con la Calle Rubén Darío, la cual ha sido remodelada para los traslados a las principales plazas de la capital. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Avances del aerocable en San Salvador
El metrocable permitirá a miles de salvadoreños trasladarse en 15 minutos, según las autoridades, un tramo que en vehículo o transporte público podría hacerse en una hora aproximadamente. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)

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