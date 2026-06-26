Nicaragua

La CIDH otorga medidas cautelares por la desaparición forzada de Ricardo José Mendoza Irigoyen en Nicaragua

El organismo interamericano reclamó al Estado nicaragüense ubicar al ciudadano de 64 años, aclarar si permanece bajo custodia pública y habilitar el contacto con familiares y abogados tras su captura en Managua

Guardar
Google icon
Nicaragua quedó en la categoría de riesgo muy alto de tortura y malos tratos en el Índice Global de Tortura 2026. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)
Nicaragua quedó en la categoría de riesgo muy alto de tortura y malos tratos en el Índice Global de Tortura 2026. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a favor de Ricardo José Mendoza Irigoyen, ciudadano nicaragüense de 64 años, quien permanece en condición de desaparición forzada desde su detención, el 23 de enero pasado en Managua. Según informó el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, la decisión responde a la gravedad y urgencia de la situación, ante la falta de información oficial sobre el paradero de Mendoza Irigoyen desde hace más de cinco meses.

El organismo internacional determinó que Mendoza Irigoyen se encuentra en “una situación de gravedad y urgencia, que ponen en riesgo su vida e integridad personal en Nicaragua”. De acuerdo con el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, la solicitud fue presentada ante la CIDH luego de que agentes estatales detuvieran a Mendoza Irigoyen durante un operativo en su domicilio, ubicado en la zona de carretera sur de Managua, el pasado 23 de enero.

PUBLICIDAD

Desde ese momento, la familia de Ricardo José Mendoza Irigoyen no ha recibido información sobre su paradero ni sobre las condiciones de su detención, pese a las gestiones realizadas ante distintas dependencias estatales. El Colectivo destacó que las autoridades nicaragüenses no han brindado respuesta oficial a las solicitudes de búsqueda presentadas por los familiares.

La CIDH, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó formalmente al Estado de Nicaragua determinar el paradero de Mendoza Irigoyen, informar si está bajo custodia estatal y permitir el acceso de sus familiares y representantes legales. Según la declaración del Colectivo, el Estado tampoco respondió a los requerimientos de información formulados por la Comisión durante el proceso de evaluación de las medidas cautelares.

PUBLICIDAD

Un miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) espera en el exterior de una de las cárceles de Nicaragua, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres
Un miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) espera en el exterior de una de las cárceles de Nicaragua, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres

Entre las exigencias planteadas, la CIDH pidió a la dictadura nicaragüense “adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero del beneficiario, precisar si se encuentra bajo custodia estatal, informar sobre las circunstancias y condiciones de su detención, revelar el lugar donde permanece recluido y garantizar el acceso de sus familiares y representantes legales”.

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, integrado mayoritariamente por activistas exiliados y con sede en San José, reclamó al régimen de Daniel Ortega información inmediata sobre el caso, una prueba de vida, acceso de la familia y la defensa legal, atención médica y la liberación sin condiciones de Mendoza Irigoyen y de todas las personas consideradas presas políticas.

Fuentes públicas consultadas por la agencia de noticias EFE señalan que Mendoza Irigoyen no tenía militancia política ni participaba en manifestaciones o actividades partidarias. Durante años, trabajó para una empresa estadounidense dedicada al estudio de la flora nicaragüense. Hasta la fecha, no existen acusaciones formales en su contra ni información sobre los motivos de su detención.

El ciudadano fue detenido en mayo de 2024, y en octubre se realizó la solicitud por parte de una de sus familiares - crédito Lenin Ocampo/EFE y AFP
El ciudadano fue detenido el 23 de enero pasado en Managua. - crédito Lenin Ocampo/EFE y AFP

El contexto represivo en Nicaragua

Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde abril de 2018. La situación se agravó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega Saavedra, de 80 años, fue reelegido para un quinto mandato consecutivo. Según informó EFE, los principales opositores de Ortega se encontraban en prisión durante los comicios y posteriormente fueron expulsados del país, despojados de su nacionalidad y de sus derechos políticos, bajo acusaciones de “golpismo” y “traición a la patria”.

El caso de Ricardo José Mendoza Irigoyen se suma a una serie de denuncias internacionales sobre desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en el contexto de la crisis nicaragüense. Organizaciones como la CIDH y el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua insisten en la necesidad de que el Estado proporcione información precisa, garantice la protección de los derechos fundamentales y permita la actuación de organismos internacionales en la supervisión de estos casos.

Temas Relacionados

CIDHNicaraguaDesaparición forzadaDaniel OrtegaCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá congrega a representantes de la aviación civil regional e internacional

Analizan proteger la aviación civil contra interferencias ilícitas y agilizar los procesos migratorios y logísticos sin comprometer la seguridad

Panamá congrega a representantes de la aviación civil regional e internacional

Guatemala: Arévalo encabeza encuentro con autoridades estatales para impulsar la coordinación institucional

El mandatario guatemalteco reunió a los principales responsables de los organismos estatales y del sistema de justicia, quienes analizaron estrategias para fortalecer la transparencia y garantizar la aplicación independiente de la ley

Guatemala: Arévalo encabeza encuentro con autoridades estatales para impulsar la coordinación institucional

Reos limpiarán escuelas, playas y delegaciones policiales: Gobierno costarricense amplía plan “Cero Ocio” en distintas regiones del país

Los nuevos proyectos serán intervenidos por personas privadas de libertad como parte de la estrategia impulsada por la administración Fernández Delgado para reducir costos al Estado y promover la reinserción social

Reos limpiarán escuelas, playas y delegaciones policiales: Gobierno costarricense amplía plan “Cero Ocio” en distintas regiones del país

Honduras descarta conversaciones con Taiwán

La Cancillería hondureña aseguró que no existen gestiones oficiales para restablecer vínculos con la isla y reiteró que la política exterior del país se rige por los compromisos diplomáticos vigentes

Honduras descarta conversaciones con Taiwán

Contingente salvadoreño partió rumbo a Caracas con ayuda humanitaria

El operativo se activó en horas consideradas decisivas tras los sismos del 24 de junio. Viajan militares, socorristas y paramédicos, con equipos para estructuras colapsadas y atención prehospitalaria

Contingente salvadoreño partió rumbo a Caracas con ayuda humanitaria

TECNO

Cómo la IA está ayudando a descifrar papiros calcinados hace 2.000 años

Cómo la IA está ayudando a descifrar papiros calcinados hace 2.000 años

Los robots humanoides llegan a las escuelas de EE. UU. como asistentes de profesores

Roja Directa y Tarjeta Roja para ver Uruguay vs España: riesgos de acceder a plataformas ilegales

Meta deja de rastrear actividad de sus empleados para entrenamiento de IA, ante la presión de los trabajadores

Esta fue la primera publicación de Khaby Lame, famoso por no hablar y entrar al top 50 de Forbes

ENTRETENIMIENTO

Morrissey acusa a Johnny Marr de dañar el legado de The Smiths: “Hay quienes destruyen por dinero”

Morrissey acusa a Johnny Marr de dañar el legado de The Smiths: “Hay quienes destruyen por dinero”

Amy Adams recuerda cómo uno de sus papeles en televisión le ayudó a salvar a un hombre que fue apuñalado

“Deberías casarte con Selena”: la frase que la madre de Benny Blanco pronunció años antes de la boda

Así fue cómo ‘Mission: Impossible’ obligó a reescribir ‘Eraser’ en pleno rodaje

‘Sense and Sensibility’: llega el primer tráiler de la nueva adaptación de una de las novelas más queridas de Jane Austen

MUNDO

Qué saber sobre los sistemas de alerta temprana de terremotos

Qué saber sobre los sistemas de alerta temprana de terremotos

Un modelo del MIT reduciría hasta un 90% el material usado en puentes y edificios

Volodimir Zelensky anunció una operación de influencia de 40 días para obligar a Rusia a negociar la paz

Polonia y Ucrania: las tensiones históricas que sacuden la alianza y complican las negociaciones de paz

El primer ministro Mark Carney calificó el referéndum de Alberta como un “peligroso farol” comparable al Brexit