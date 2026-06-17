Nicaragua

Debaten en el Parlamento Europeo una resolución para exigir juicios por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

La Eurocámara debatirá este miércoles y decidirá el jueves un texto de consenso que busca impulsar la jurisdicción universal, promover medidas punitivas adicionales y aumentar la presión comercial sobre el régimen de Nicaragua

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El Parlamento Europeo debate una resolución sobre Nicaragua y votará un texto unificado para exigir juicios por crímenes de lesa humanidad./ (Despacho 505)
El Parlamento Europeo debate una resolución sobre Nicaragua y votará un texto unificado para exigir juicios por crímenes de lesa humanidad./ (Despacho 505)

El Parlamento Europeo debate este miércoles y votará el jueves una resolución unificada para exigir juicios por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, una ofensiva política que busca pasar de las declaraciones diplomáticas a la persecución penal internacional, nuevas sanciones y presión comercial contra el régimen de Daniel Ortega, según Despacho 505.

La negociación entre las principales bancadas apunta a un solo texto que reúna tres medidas: justicia universal, congelación de fondos financieros internacionales y suspensión de beneficios comerciales, según fuentes parlamentarias citadas por Despacho 505. El debate se centra en la crisis de derechos humanos y en la situación de los presos políticos en Nicaragua.

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El análisis de siete propuestas de resolución sobre los presos políticos en Nicaragua, incluidos los casos de Carlos Brenes, Salvadora del Socorro Martínez Aburto y Brooklyn Rivera, muestra un consenso que va de la centroizquierda a la derecha soberanista en favor de mecanismos de rendición de cuentas, según Despacho 505. La coincidencia más amplia es que la presión diplomática ya no basta.

El Grupo del Partido Popular Europeo, mayoritario en el pleno, pidió a los gobiernos de la Unión Europea que apoyen la rendición de cuentas “incluso mediante la jurisdicción universal y los mecanismos de justicia internacional”, según la propuesta revisada por Despacho 505. La formulación coloca a los Estados miembros como actores directos de una eventual persecución penal.

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Ilustración de Daniel Ortega hablando en un micrófono con el puño alzado y la bandera de Nicaragua detrás, junto a tres hombres presos tras rejas.
Las principales bancadas del Parlamento Europeo buscan pasar de la presión diplomática a la persecución penal internacional, nuevas sanciones y presión comercial contra el régimen de Daniel Ortega. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa línea se refuerza con la posición del grupo Patriotas por Europa, que insta a los 27 Estados miembros a “abrir investigaciones contra el régimen de Ortega-Murillo por crímenes de lesa humanidad”, según consigna el mismo medio. La demanda convierte la jurisdicción universal en una vía concreta y no solo declarativa.

El Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas lleva la estrategia al plano multilateral al pedir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que mantenga la fiscalización y “considere la remisión del caso a la Corte Penal Internacional (CPI)”, según Despacho 505. Ese grupo basa su planteamiento en los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que concluyeron que en el país existen crímenes de lesa humanidad y redes de represión transnacional.

Según esos informes citados por Despacho 505, esa represión también afecta a nicaragüenses en el extranjero mediante vigilancia y denegación sistemática de pasaportes. La fundamentación jurídica de esa propuesta se apoya en esos hallazgos.

La presión incluye sanciones personales, fondos europeos y el acuerdo comercial

Las bancadas también piden ampliar las sanciones individuales contra funcionarios señalados por la represión, de acuerdo con Despacho 505. Algunas exigen incluir a jueces y fiscales, mientras Patriotas por Europa y Renew Europe reclaman sancionar directamente a Daniel Ortega y a su círculo íntimo, además de endurecer restricciones financieras y migratorias.

La ofensiva se extiende a las fuentes de financiamiento del régimen. El Partido Popular Europeo, Renew Europe, los Socialistas y el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos coinciden en pedir al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea que activen la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, según Despacho 505.

Un hombre mayor, Brooklyn Rivera, está en una cama de hospital con un tubo en la nariz y cuello; una mujer sostiene su mano, mirando hacia abajo
El Parlamento Europeo también evalúa suspender beneficios comerciales y frenar fondos de la UE para Nicaragua, tras la muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia del Estado.

Esa medida implicaría suspender los beneficios comerciales preferenciales para Nicaragua mientras continúe el contexto de represión estatal, según Despacho 505. La propuesta ya apareció en resoluciones anteriores, pero no fue adoptada porque la decisión corresponde al Consejo y a la Comisión Europea.

En cooperación financiera, Patriotas por Europa pide “detener la asignación de fondos de la UE, incluso a través de instituciones multilaterales y financieras, al régimen de Ortega-Murillo”, consignó el medio nicaragüense. El grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea propone asegurar que “ningún fondo de la UE o multilateral fortalezca al régimen” y reorientar ese apoyo solo hacia actores democráticos en el exilio.

Los eurodiputados condenan de forma general la represión en Nicaragua y expresan preocupación por los hechos recientes, en especial por la muerte bajo custodia de Brooklyn Rivera, según el medio de comunicación digital. El grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos añade una lectura geopolítica al denunciar el “alineamiento estratégico político y militar con Rusia y China” por parte del régimen nicaragüense.

Las siete propuestas discutidas este miércoles no se someterán a votación por separado. Las delegaciones mayoritarias negocian una resolución de consenso que será llevada al pleno el jueves en una votación única definitiva, según fuentes parlamentarias citadas por Despacho 505.

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