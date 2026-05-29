¿Quiénes son las “Muchachas del 18″?, las nicaragüenses que resisten al régimen de Ortega

El informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica analiza el surgimiento de las “Muchachas del 18” tras la rebelión cívica en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) publicó el informe “Hijas del quiebre, forjadas para resistir", que retrata a la generación de jóvenes activistas nicaragüenses surgidas tras la rebelión cívica del 18 de abril de 2018. El documento, elaborado por Elisa Maturana Coronel y presentado en mayo de 2026, describe cómo este grupo de mujeres se convirtió en un actor clave en la defensa de los derechos humanos y la democracia en medio del régimen.

Según información retomada del CETCAM, 2018 representó “el detonador de su activismo y su punto de quiebre”, marcando una ruptura que “catalizó, transformó y reconfiguró sus trayectorias sociales y políticas”. Las “Muchachas del 18” emergieron de la universidad, el primer empleo o la vida cotidiana para sumarse a protestas y acciones colectivas. El informe destaca que su activismo no fue una decisión planificada, sino “una respuesta urgente a la realidad”.

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El CETCAM entrevistó a catorce mujeres jóvenes de menos de 32 años en 2018, provenientes de sectores como el activismo social, la defensa de derechos, el feminismo, identidades sexuales diversas y pueblos originarios. Muchas de ellas se encuentran exiliadas en Costa Rica, España, Estados Unidos y Noruega. El informe destaca que la dispersión geográfica no fragmentó el activismo, sino que permitió una reconfiguración en las redes que ahora operan desde distintos países.

Las “Muchachas del 18” integran una generación forjada en los movimientos sociales, feministas y de pueblos originarios, según el CETCAM. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Represión y la vigilancia sistemática

El documento describe cómo la represión del dictador Daniel Ortega implementó una represión sistemática: vigilancia física y digital, persecución, destierro y encarcelamiento.

Lejos de considerar el exilio como derrota, las jóvenes lo transformaron en un espacio de reorganización y de continuidad de su activismo. El informe recoge testimonios que dan cuenta de la reinserción inmediata en redes de apoyo y denuncia.

“Nosotros lo usamos como estrategia y herramienta de denuncia para visibilizar a nivel internacional lo que está pasando con Nicaragua”, afirman las entrevistadas.

La represión incluyó vigilancia, persecución, destierro y encarcelamiento, denuncia el informe sobre el régimen de Daniel Ortega. (REUTERS/Oswaldo Rivas)

Las “Muchachas del 18” han desarrollado una capacidad crítica que las distingue de generaciones anteriores, según CETCAM. Este grupo de nicaragüenses no idealiza los espacios en los que ha participado, sino que identifica y denuncia violencias internas, dinámicas de poder, abusos, machismo, personalismo y exclusiones, tanto en el Estado como en los propios movimientos sociales y políticos.

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El CETCAM documenta que estas activistas cuestionan las formas de violencia que han señalado en el régimen de Ortega, pero también en organizaciones opositoras y estudiantiles, donde han detectado liderazgos nocivos y relaciones de poder desiguales. Una de las entrevistadas relató que su colectiva feminista nació tras identificar que las mismas violencias criticadas al régimen se repetían en espacios que debían ser seguros.

Formación académica como nuevas estrategias de resistencia

El CETCAM señala que para las “Muchachas del 18″, estudiar, capacitarse y producir conocimiento representan vías directas de lucha y resistencia. Según el informe, la transición de la calle a la formación en derechos humanos, comunicación, género, ciberseguridad y libertad académica no implica abandonar el activismo, sino fortalecerlo mediante nuevas herramientas y enfoques.

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Además, destaca que existe una convicción generacional: reconstruir el país requiere formación profesional, política, técnica y emocional acumulada.

Una de las jóvenes relata: “Mudé de un activismo de calle en 2018 a un activismo digital y después a un trabajo más organizacional desde donde promuevo un activismo a través de procesos de formación e investigación. Para nosotros es clave porque en un contexto donde hay total desinformación, estas investigaciones se vuelven un instrumento para actores clave”.

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