El vínculo de Nicaragua con Rusia y China inquieta a Washington

En una imagen compuesta, el expresidente estadounidense Donald Trump señala con un gesto amenazante al presidente nicaragüense Daniel Ortega, simbolizando la tensión diplomática entre ambos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Estados Unidos, bajo el segundo mandato de Donald Trump, ha decidido mantener la presión sobre el gobierno de Nicaragua liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, intensificando las tensiones diplomáticas en la región centroamericana.

Esta política responde al fortalecimiento de los lazos de Nicaragua con China, Irán y Rusia, según un análisis difundido por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), centro de pensamiento regional con sede en Costa Rica.

PUBLICIDAD

El informe advierte que la política exterior de Washington hacia Managua podría endurecerse en los próximos meses ante el crecimiento de las alianzas entre el gobierno nicaragüense y potencias rivales de Estados Unidos, informó la agencia de noticias EFE.

Según el reporte del Cetcam, desde la segunda mitad de 2025 la Casa Blanca ha desplegado una campaña persistente de mensajes dirigidos contra lo que define como la “dictadura” de Nicaragua.

PUBLICIDAD

Estos mensajes, difundidos principalmente a través de redes sociales, abordan temas como la situación de los presos políticos, la libertad religiosa, el estado de la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano.

El centro de pensamiento sostiene que esta estrategia comunicacional se ha reforzado tras los recientes acontecimientos políticos en la región y las comparaciones con los contextos de Venezuela y Cuba, según recogió la agencia EFE.

PUBLICIDAD

Bloques de letras deletrean "SANCTIONS" frente a las banderas de Estados Unidos y Nicaragua, simbolizando la tensión diplomática y las medidas punitivas impuestas por Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sanciones y perspectivas legislativas

En este contexto, una de las herramientas que evalúa la Administración Trump es la llamada Ley Nica 2.0, actualmente en proceso en la Cámara de Representantes. Esta legislación contempla nuevas presiones económicas sobre el gobierno de Ortega y Murillo, con el objetivo de endurecer las sanciones existentes.

Según el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), “su aprobación significaría un endurecimiento de la política estadounidense hacia Managua; mientras que sus aliados autocráticos harían muy poco o nada para salvarlos de las presiones norteamericanas, tal como ha quedado demostrado en Venezuela y Cuba”.

PUBLICIDAD

El centro de pensamiento no descarta que una vez que Estados Unidos avance en sus agendas respecto a Venezuela y Cuba, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se convierta en la siguiente prioridad para la política exterior de Washington. “El régimen de Ortega y Murillo pasaría a ocupar el siguiente lugar en sus prioridades regionales”, señala el informe citado por la agencia EFE.

La estrategia de Washington y sus fundamentos

El análisis señala el crecimiento de los vínculos entre el régimen de Ortega-Murillo y potencias como Rusia, China e Irán. Durante el mes pasado, el Senado ruso ratificó un acuerdo de cooperación militar con Nicaragua firmado en 2025, que contempla la presencia y coordinación estratégica de fuerzas rusas en Centroamérica por un mínimo de cinco años, con posibilidad de prórroga automática.

PUBLICIDAD

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) advierte que esta decisión representa un desafío directo a la política de Estados Unidos en la región. “Para los ojos atentos de Washington, esta ratificación difícilmente será ignorada, mientras que para el régimen Ortega-Murillo llega en mal momento”, indica el informe obtenido por la agencia EFE.

Imagen ilustrativa creada con IA

Reacciones de Rusia y China

Por su parte, China ha aumentado su influencia en Nicaragua, especialmente en el sector minero. El documento del Cetcam detalla que más de 8.5% del territorio nicaragüense ha sido concedido a empresas chinas, reforzando así la percepción de una creciente influencia asiática en la economía y en las decisiones de fondo del país centroamericano.

PUBLICIDAD

La entidad subraya que este fenómeno constituye un motivo adicional para que la política de sanciones por parte de Washington se intensifique, según la cobertura de la agencia EFE.