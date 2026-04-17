Más de 2,500 médicos competirán por una residencia en la CCSS en un proceso histórico para el sistema de salud

Un total de 2.504 médicos participarán en el examen para optar por una residencia en la CCSS, en la convocatoria más grande de los últimos años. (Adobe Stock)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizará este domingo 19 de abril el examen único para optar por plazas de médico residente, en un proceso que marcará un hito para el sistema de salud nacional al registrar la participación de 2,504 profesionales en medicina.

Se trata de la convocatoria más amplia de los últimos años, lo que refleja el creciente interés de los médicos por especializarse y, al mismo tiempo, la necesidad del país de fortalecer su capacidad en áreas críticas de atención.

La prueba se llevará a cabo en las instalaciones de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, en Montes de Oca, en un horario que se extenderá de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., bajo un esquema que, según la institución, garantizará altos estándares de organización, transparencia y equidad.

Un proceso clave para el futuro del sistema de salud

El examen representa uno de los pasos más importantes en la formación de especialistas, una de las principales demandas del sistema de salud costarricense en los últimos años.

De acuerdo con autoridades de la CCSS, la incorporación de nuevos médicos especialistas permitirá mejorar la capacidad de respuesta en hospitales y áreas de salud, reduciendo tiempos de espera y elevando la calidad de la atención para la población.

El gerente médico de la institución, el doctor Alexander Sánchez Cabo, destacó que la alta participación envía una señal positiva para el futuro del sistema.

“Contar con esta respuesta por parte de los profesionales en medicina nos llena de optimismo. Su interés por especializarse es una pieza clave para ofrecer soluciones a largo plazo y garantizar que nuestra población reciba la atención oportuna que merece”, afirmó.

El proceso conovocado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) permitirá fortalecer la calidad y oportunidad de la atención médica para la población costarricense.Fuente: CCSS

Organización y transparencia en el proceso

Para llevar a cabo esta convocatoria, la CCSS contará con el apoyo de más de 170 colaboradores, quienes estarán a cargo de las labores administrativas, logísticas y operativas necesarias para asegurar el correcto desarrollo del examen.

Las autoridades han subrayado que se trata de un proceso diseñado bajo criterios técnicos rigurosos, con el objetivo de seleccionar a los perfiles mejor calificados.

En ese sentido, el director ejecutivo del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), el doctor Juan Carlos Esquivel Sánchez, explicó que la organización responde a un enfoque de mejora continua.

“El proceso se realizará con los recursos humanos y logísticos necesarios para garantizar transparencia y eficiencia, asegurando que se seleccionen los perfiles mejor calificados”, señaló.

Reducir la brecha de especialistas

Uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema de salud costarricense es la falta de especialistas en distintas áreas, situación que ha impactado la capacidad de atención y los tiempos de espera para procedimientos y consultas.

En este contexto, el proceso de selección y formación de médicos residentes se convierte en una herramienta estratégica para cerrar esa brecha.

Según explicó la CCSS, los profesionales que resulten seleccionados iniciarán un proceso de formación que les permitirá especializarse en distintas ramas de la medicina, respondiendo a las necesidades más urgentes del sistema.

Además, la institución ha enfatizado que este modelo de formación está orientado a garantizar que los futuros especialistas contribuyan directamente al fortalecimiento de los servicios de salud en beneficio de la población.

La formación de especialistas busca reducir la brecha en áreas críticas del sistema de salud. Fuente: CCSS

Una oportunidad para miles de profesionales

Para los 2,504 médicos participantes, el examen representa una oportunidad clave en su desarrollo profesional, al abrir la puerta a una especialización que puede definir su trayectoria en el ámbito de la salud.

El proceso no solo evalúa conocimientos técnicos, sino que también forma parte de una ruta más amplia que busca garantizar que los futuros especialistas cuenten con las competencias necesarias para enfrentar los retos del sistema sanitario.

La alta demanda evidencia, además, el interés de los profesionales por continuar su formación y aportar al fortalecimiento del sistema público de salud.

Impacto en la atención a los pacientes

A largo plazo, la formación de nuevos especialistas tendrá un impacto directo en la calidad de la atención que reciben los usuarios de la CCSS.

El fortalecimiento del recurso humano permitirá mejorar la capacidad resolutiva de los centros médicos, optimizar la atención en áreas críticas y avanzar hacia un sistema más eficiente y oportuno.

En medio de los desafíos que enfrenta el sector salud, este proceso representa un paso clave para garantizar la sostenibilidad y mejora continua del servicio.