Nicaragua

Nicaragua: crisis interna frena la consolidación del poder de Ortega y Murillo, advierte informe

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica Cetcam, alerta que el proyecto de sucesión dinástica del gobierno nicaragüense sufre serios obstáculos por divisiones internas y la falta de apoyo internacional

Guardar
galeria daniel ortega
El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) advierte que el proceso de sucesión dinástica, impulsado por la pareja presidencial, enfrenta serios obstáculos y ha generado tensiones tanto dentro como fuera del régimen.

Las recientes acciones dentro del Gobierno de Nicaragua han acentuado la fragilidad interna del círculo de poder que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, destaca una nota de la agencia EFE.

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) advierte que el proceso de sucesión dinástica, impulsado por la pareja presidencial, enfrenta serios obstáculos y ha generado tensiones tanto dentro como fuera del régimen.

El análisis del Cetcam, citado por EFE y divulgado desde Costa Rica, sostiene que el octavo aniversario de las manifestaciones antigubernamentales de abril de 2018 encuentra al régimen en una situación crítica.

La estrategia de Ortega y Murillo para transferir el poder hacia los miembros de su familia, en especial hacia Murillo, no solo ha debilitado la estructura interna, sino que ha incentivado propuestas de transición democrática por parte de la oposición.

El informe destaca que el régimen sandinista vive “uno de sus momentos más críticos”, presionado por el aumento del descontento interno y el efecto de las purgas que impulsa Murillo en busca de consolidar su control.

Estas purgas, iniciadas en 2023 en el Poder Judicial y extendidas a otras instituciones públicas, se han centrado en eliminar a quienes considera amenazas a su liderazgo, alcanzando incluso al núcleo financiero del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

En los últimos meses, figuras como el excomandante Bayardo Arce y el general retirado Álvaro Baltodano Cantarero, antiguos asesores de Ortega, han sido encarcelados bajo acusaciones de corrupción.

Estos casos ilustran la determinación de Murillo para apartar obstáculos reales o potenciales a su ambición de poder, según los investigadores del Cetcam.

La estrategia de Ortega y Murillo para transferir el poder hacia los miembros de su familia, en especial hacia Murillo, no solo ha debilitado la estructura interna, sino que ha incentivado propuestas de transición democrática por parte de la oposición. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)
La estrategia de Ortega y Murillo para transferir el poder hacia los miembros de su familia, en especial hacia Murillo, no solo ha debilitado la estructura interna, sino que ha incentivado propuestas de transición democrática por parte de la oposición. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)

Las consecuencias de este proceso han sido inmediatas: mientras el círculo de poder observa con temor la severidad de las medidas adoptadas contra los defenestrados, el ambiente de represión ha incrementado la ira y el descontento interno.

Los analistas advierten que este malestar podría derivar en nuevas crisis, ya que el temor convive con la posibilidad de una reacción colectiva inesperada.

Factores externos que complican la sucesión en Nicaragua

El contexto internacional resulta cada vez más adverso para el régimen nicaragüense, detalla la entidad. Estados Unidos ha intensificado las presiones contra Ortega y Murillo, lo que se suma al distanciamiento de países aliados como Rusia, China e Irán.

Esta combinación de factores, tanto externos como internos, debilita aún más la capacidad del régimen para consolidar su proyecto de sucesión familiar.

Fotografía de archivo del 16 de abril de 2024 del excandidato presidencial de Nicaragua Félix Maradiaga, uno de los 222 presos políticos desterrados por el régimen de Daniel Ortega hacia Estados Unidos, durante un acto por el quinto aniversario del estallido de las protestas de 2018, en el Parque Rubén Darío en Miami (EE.UU.). EFE/ Leila Kassidi
Fotografía de archivo del 16 de abril de 2024 del excandidato presidencial de Nicaragua Félix Maradiaga, uno de los 222 presos políticos desterrados por el régimen de Daniel Ortega hacia Estados Unidos, durante un acto por el quinto aniversario del estallido de las protestas de 2018, en el Parque Rubén Darío en Miami (EE.UU.). EFE/ Leila Kassidi

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica sostiene que la radicalización del régimen, lejos de fortalecerlo, está removiendo las bases del poder sandinista y abre nuevas oportunidades para que la oposición articule rutas de transición hacia un sistema democrático.

Respecto a la situación actual del proyecto de sucesión dinástica, los especialistas subrayan que Ortega y Murillo no han conseguido consolidar un control absoluto.

El proceso de transferir el poder dentro de la familia ha generado rupturas y desconfianza entre los propios aliados, lo que agrava la inestabilidad política y abre posibilidades para un cambio en el escenario nacional.

La conmemoración de los ocho años desde el inicio de las protestas evidencia que el entorno para el sandinismo es cada vez menos favorable y que el camino hacia una sucesión dinástica continúa siendo incierto. Las purgas y el aislamiento internacional se han convertido en un búmeran político, debilitando al régimen en un momento clave de su historia reciente.

Temas Relacionados

Gobierno de NicaraguaCentro de Estudios Transdisciplinarios de CentroaméricaSucesión PresidencialInestabilidad PolíticaNicaragua

Últimas Noticias

Fiscalía logró condenas máximas contra 17 pandilleros acusados de más de 55 delitos en el oriente de El Salvador

Las autoridades judiciales confirmaron la sentencia de 45 años de prisión para personas vinculadas a delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo homicidios, extorsión y tráfico de drogas, en diversas colonias de San Miguel

Fiscalía logró condenas máximas contra 17 pandilleros acusados de más de 55 delitos en el oriente de El Salvador

Fallece estudiante al intentar cruzar quebrada en la comarca Ngäbe Buglé

Fuertes lluvias ocasionaron la crecida de ríos en la cordillera panameña

Fallece estudiante al intentar cruzar quebrada en la comarca Ngäbe Buglé

Vaguada causa cuatro muertes y más de 30,000 desplazados en República Dominicana

Las intensas lluvias han provocado una emergencia que mantiene a la mayor parte del país bajo alerta, con numerosas viviendas dañadas, comunidades incomunicadas y una elevada cantidad de habitantes sin acceso seguro al agua

Vaguada causa cuatro muertes y más de 30,000 desplazados en República Dominicana

La ola de calor persiste en El Salvador y mantiene temperaturas de hasta 40 grados

El reporte oficial indica que las regiones oriental, costera y valles interiores continúan expuestas a registros elevados, mientras el monitoreo técnico prevé que las condiciones se mantendrán por al menos dos días adicionales

La ola de calor persiste en El Salvador y mantiene temperaturas de hasta 40 grados

El Salvador y Paraguay acuerdan fortalecer cooperación bilateral en transporte aéreo, educación y seguridad

Las autoridades de ambos países analizaron mecanismos para profundizar alianzas en transporte, economía, educación y otras áreas, priorizando iniciativas conjuntas para los próximos dos años

El Salvador y Paraguay acuerdan fortalecer cooperación bilateral en transporte aéreo, educación y seguridad

TECNO

Booking.com confirma hackeo y filtración de datos de clientes, reservas y contactos

Booking.com confirma hackeo y filtración de datos de clientes, reservas y contactos

¿Recibiste una oferta para recuperar dinero tras un fraude? Así puedes detectar un nuevo engaño

Así quiere Google que Gemini te ayude a planear el día y olvídate de las excusas

Android 17: lo que debes saber de la siguiente generación del sistema operativo

Esta falsa actualización de Windows 11 en realidad es un ciberataque que el antivirus no detecta

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Euphoria’ defiende la trama de Sydney Sweeney en la nueva temporada de la serie

El creador de ‘Euphoria’ defiende la trama de Sydney Sweeney en la nueva temporada de la serie

De los marines al stand-up: la historia de Rob Riggle, el comediante que conquistó Saturday Night Live

De rechazar Ace Ventura a perderse Seinfeld: los grandes “no” de David Alan Grier

Lena Dunham afirma que Allison Mack la invitó a un grupo vinculado a su secta

Resurge entrevista de Anna Kendrick sobre Katy Perry tras acusaciones de agresión sexual: “Me tocó el escote con los dedos”

MUNDO

Tragedia en el mar de Andamán: un barco con rohingya y bangladesíes naufragaba rumbo a Malasia y dejó más de 250 desaparecidos

Tragedia en el mar de Andamán: un barco con rohingya y bangladesíes naufragaba rumbo a Malasia y dejó más de 250 desaparecidos

El portaaviones USS George H.W. Bush navega hacia Medio Oriente para reforzar el despliegue naval de Estados Unidos

Venezolanos en Estados Unidos aguardan el reencuentro familiar con la reanudación de los vuelos directos entre Miami y Caracas

El gobierno irlandés sobrevivió a una moción de censura en medio de una crisis por desabastecimiento

Reino Unido: el hallazgo de un esqueleto de bebé reabre un misterio de 300 años en Bishop Auckland