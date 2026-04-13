El empleo formal en Nicaragua crece, pero sigue lejos de 2018

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) anunció este viernes la instauración de una nueva junta directiva. EFE/Jorge Torres/Archivo

Nicaragua incrementó en 1 % el número de trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) al cierre de 2025, alcanzando un total de 810,197 personas respaldadas por el sistema previsional, informó el Banco Central de Nicaragua, máxima autoridad monetaria, en un análisis oficial difundido este domingo. El dato, aunque representa un leve avance frente a 2024, mantiene la afiliación por debajo de los niveles históricos previos a la crisis sociopolítica de 2018 que afecta persistentemente al país.

El banco emisor nicaragüense explicó que el crecimiento interanual de la base de cotizantes equivale a 7,825 nuevas afiliaciones respecto de diciembre de 2024, cuando se registraban 802,372 trabajadores asegurados. Las incorporaciones provinieron principalmente del comercio, con 11,265 empleos sumados, seguido por los sectores financiero (3,490), transporte (2,510) y servicios comunales (2,059), según el mismo informe del Banco Central de Nicaragua.

Mientras tanto, la industria manufacturera experimentó una contracción: en 2025 quedaron registrados 162,543 empleados, en contraste con los 174,497 afiliados de 2024. Esto supone una reducción de 11,954 personas, lo que representa un descenso del 6.9 % según los datos oficiales.

Personas caminan frente a un comercio de ropa en el mercado oriental en Managua (Nicaragua), en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres

Evolución del empleo y sectores más dinámicos

Los afiliados al INSS constituyen actualmente el 22.2 % de la Población Económicamente Activa de Nicaragua y tan solo el 11.9 % de la población total, estimada en 6.8 millones de habitantes, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central de Nicaragua, máxima autoridad monetaria.

Pese a la reciente recuperación, la cobertura de la Seguridad Social nicaragüense sigue sin alcanzar los niveles previos a la agitación social de 2018. En marzo de ese año, el sistema había reunido a 896,869 asegurados y el máximo histórico se registró en noviembre de 2017, con 921,328 cotizantes.

Impacto de la crisis de 2018 en el empleo

A raíz de los acontecimientos políticos de 2018, Nicaragua experimentó la pérdida de 157,923 empleos formales en el sistema previsional, informó el Banco Central de Nicaragua, máxima autoridad monetaria. Ese año marcó el inicio de una crisis sociopolítica, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo regional, dejó al menos 355 fallecidos en movilizaciones y enfrentamientos. Por su parte, organizaciones nicaragüenses elevan el recuento a 684 y el presidente Daniel Ortega reconoció públicamente que fueron "más de 300“, aludiendo a lo que denominó un intento de golpe de Estado.

El ciclo de conflictividad se agudizó tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega —de 80 años y en el poder desde 2007— logró su quinto mandato presidencial, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Todos sus principales adversarios políticos se encontraban encarcelados o en el exilio en ese contexto, según consigna la agencia EFE.

El Mercado Oriental genera unos 50,000 empleos, según las autoridades. Foto: Archivo

Nicaragua alcanzó en 2025 una tasa de desempleo de apenas 2.7 %, marcando una reducción de 0.4 puntos porcentuales respecto a 2024, en un escenario donde el crecimiento económico y la evolución positiva de los salarios permitieron sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, según reportó el Banco Central de Nicaragua en su informe anual más reciente, citado por la agencia de noticias EFE. Este desempeño se produce en un contexto de proyecciones favorables para 2026, año en el que la autoridad monetaria anticipa una expansión económica adicional y una inflación estable.

Esta tendencia, detalló el Banco Central, se sostuvo sobre todo en los sectores comercio, financiero, transporte y servicios comunales, todos ellos aportando dinamismo al empleo formal.

Según las cifras oficiales, alrededor de 3.69 millones de nicaragüenses tienen empleo formal o se encuentran en situación de subempleo. Los subempleados, tal como detalla el Código Laboral, son quienes trabajan menos de ocho horas diarias o quienes perciben un salario inferior al mínimo legal, condición prohibida por la normativa vigente, explicó Avendaño en su publicación personal.