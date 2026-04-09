Zonas francas de Nicaragua tendrán incentivos fiscales sin plazo límite ante pérdida de miles de empleos

06/11/2024 Vista general de una sesión plenaria de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Foto: Archivo

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Zonas Francas de Exportación, estableciendo la ampliación de los beneficios fiscales, aduaneros y administrativos para las compañías acogidas a este régimen, mediante un plazo de 15 años inicialmente, ahora renovable sin límite de tiempo.

La medida, enviada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, copresidentes de Nicaragua, implica que las empresas beneficiadas podrán acceder a privilegios tributarios iguales o superiores a los asignados bajo la legislación de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, que entrará en vigor el 19 de diciembre de 2025, según reportó la agencia EFE.

El nuevo marco normativo compara dos modalidades: mientras la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) concede exenciones impositivas por 10 años prorrogables, las Zonas Francas de Exportación (ZFE) hasta ahora ofrecían 15 años de exoneraciones fiscales por única vez. Tras la acción legislativa, ese período de gracia en las ZFE podrá extenderse indefinidamente, lo que representa un cambio estructural en la política de atracción de inversiones extranjeras directas.

La reforma detalla que la exoneración comprenderá el pago de impuestos sobre las ganancias de capital que obtengan tanto las empresas operadoras como sus socios de las actividades desarrolladas en las zonas francas. Según la información brindada por EFE, esto supone que los inversionistas quedarán libres del pago de gravámenes sobre los dividendos generados como accionistas de dichas empresas, así como sobre otras utilidades derivadas de su participación.

zona franca Gildan, en san marcos, CARAZO. ESPECIAL DE ZONA FRANCA ZONAS FRANCAS. Mabel Calero. marzo 2013

Hasta antes de la reforma, la normativa eximía a las empresas acogidas al régimen del 100% del Impuesto sobre la Renta (IR) y de los impuestos a los dividendos durante los primeros 10 años de operaciones, disminuyendo la exención al 60% desde el año 11 en adelante. El nuevo texto legal elimina el límite temporal de esa exención tributaria y ordena que los restantes incentivos fiscales se mantengan por tiempo indefinido para las compañías dentro del régimen de zonas francas.

Esta flexibilización de beneficios se produce en un contexto de caída en el sector manufacturero nicaragüense. De acuerdo a datos del Banco Central de Nicaragua, la industria perdió el 6.9% de los cotizantes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), lo que equivale a 11,954 empleos menos en esa rama. La caída de puestos de trabajo ilustra la presión sobre el gobierno para incrementar la competitividad y atraer nuevos capitales de inversión, según EFE.

Durante 2025, las exportaciones provenientes de las zonas francas en Nicaragua alcanzaron USD 3,581 millones, con un aumento del 1.6% respecto a 2024, cuando se habían registrado USD 3,524 millones, conforme a los reportes oficiales del Ministerio de Economía citados por EFE. Crece así el peso de las zonas francas sobre la balanza comercial y los ingresos del país, enmarcando la apuesta del Ejecutivo y el Parlamento por afianzar y ampliar su rol en la economía nacional.

Las exportaciones totales a octubre fueron de 2.437 millones de dólares, para un crecimiento interanual de 8,2 %, debido tanto al aumento de los volúmenes (13 %) como en los precios (3,2 %). EFE/Archivo

A nivel general, las exportaciones de Nicaragua alcanzaron en 2025 un valor de USD 9,319.6 millones, cifra que representó un crecimiento del 14.6 % respecto al mismo periodo del año anterior y consolida al país como uno de los centros más dinámicos de la región en términos comerciales. Esta expansión, que según el Banco Central de Nicaragua responde al alza tanto de los precios internacionales como de los volúmenes embarcados, apunta a fortalecer la proyección económica del país para 2026, con un Producto Interno Bruto cuyo incremento anual se estima entre 3.5 % y 4.5 %, acompañado de una inflación moderada que oscilaría entre 2.5 % y *3.5 %, según informó la entidad a la agencia EFE.

La pujanza de las exportaciones nicaragüenses queda evidenciada al considerar que, solo en el sector de bienes, el crecimiento alcanzó el 16.7 % en 2025, según el informe oficial del Banco Central de Nicaragua citado por EFE. Esta variación se desglosa en un aumento del 9.8 % en los precios de exportación y un 6.9 % adicional en los volúmenes enviados al exterior, lo que refleja la doble vía por la que la economía exportadora avanzó en el año.

En tanto, la manufactura mostró un ascenso más moderado, del 3.3 %, según el desglose divulgado por el banco emisor.