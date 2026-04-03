Nicaragua

La Unión Europea responde a restricciones de visado aplicadas por Nicaragua

Un grupo de representantes legislativos europeos recibió una advertencia oficial respecto a la eventual necesidad de visas para quienes poseen pasaporte de Nicaragua, como respuesta a la actual normativa migratoria impuesta por ese país

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Las nuevas restricciones al visado en Nicaragua excluyen a ciudadanos con pasaportes diplomáticos u oficiales, según acuerdos bilaterales vigentes.(Cortesía: Redes sociales)
Las nuevas restricciones al visado en Nicaragua excluyen a ciudadanos con pasaportes diplomáticos u oficiales, según acuerdos bilaterales vigentes.(Cortesía: Redes sociales)

La Comisión Europea advirtió el jueves que podría imponer visado a nicaragüenses si Nicaragua mantiene la exigencia de este documento a ciudadanos de varios países de la Unión Europea, de acuerdo con una declaración del comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, consultado por varios europarlamentarios en una respuesta fechada el 31 de marzo. Desde el 16 de febrero, el Gobierno de Nicaragua impone visados a nacionales de 128 países, incluidos Eslovenia, Croacia, Eslovaquia, Estonia y Lituania, según información de EFE recogida por Infobae.

El propio Brunner explicó que “la reciprocidad de visados es un elemento importante de la política de visados de la UE” y señaló que el mecanismo exige que “los terceros países cuyos ciudadanos disfrutan de la exención de visado para viajar a la UE, como Nicaragua, concedan la misma exención a los ciudadanos de todos los Estados miembros”.

Brunner añadió que “en caso de falta de reciprocidad, la UE puede adoptar diversas medidas, incluida la suspensión temporal de la exención de visado”, de acuerdo con su declaración recogida por la agencia española de noticias EFE. La Comisión Europea está actualmente “recabando información” sobre la situación, ya que, hasta el momento, Nicaragua no ha comunicado oficialmente la justificación del cambio ni notificó las modificaciones en su política de visados.

Los contactos diplomáticos entre la Unión Europea y Nicaragua se desarrollan a través de la delegación de la UE en Managua, primer paso previsto dentro del mecanismo de reciprocidad, según detalló Brunner.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

El reclamo de los europarlamentarios y la situación actual

De acuerdo al grupo de europarlamentarios de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo que realizó la consulta, los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea permanecen exentos de visados para ingresar a Nicaragua, pero consideran que la restricción a ciertos países supone “un trato desigual” dentro del bloque de los veintisiete, quienes expusieron que “los ciudadanos nicaragüenses siguen disfrutando de la exención de visado para viajar al espacio Schengen”.

Entre los países afectados por el nuevo requisito de visado figuran, además de miembros de la Unión Europea, ciudadanos de Cuba, Venezuela, China, Irán, Haití y naciones africanas.

Visa Schengen
Visa Schengen

Régimen de Ortega impuso medida en febrero

El régimen de Nicaragua anunció en febrero pasado el requisito de visa para ciudadanos de 128 países, una decisión adoptada en medio de presiones de Estados Unidos para controlar los flujos de migración irregular que atraviesan la región con destino al país norteamericano. La medida fue firmada por la ministra del Interior María Amelia Coronel y el director general de Migración y Extranjería Juan Emilio Rivas.

Según la disposición número 002-2026, la restricción se dirige principalmente a quienes portan pasaportes ordinarios, quedando exentos quienes viajan con pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, de asuntos públicos o especiales —siempre que existan acuerdos bilaterales específicos—.

Además, la medida mantiene una reciprocidad parcial para ciudadanos de Colombia y Nicaragua nacidos en ciertas regiones del Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua debía notificar a todas las representaciones consulares en Managua. El cambio surgió tras un ciclo de cuatro años en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había relajado el visado para países como Cuba y naciones africanas.

Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, calificó como «preocupante» la agenda migratoria de Nicaragua, que facilitó la llegada de vuelos chárter desde Asia, África y Europa, permitiendo el tránsito de migrantes hacia su frontera sur.

El anterior gobierno de Joe Biden ya advertía que migrantes de Cuba, Haití y África aprovechaban la vía aérea hacia Managua para continuar por tierra hasta México y, finalmente, cruzar a territorio estadounidense. Entre los países para los cuales se restableció el visado destacan también Corea del Norte, Iraq, Libia, Siria y más de una docena de Estados africanos y asiáticos.

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