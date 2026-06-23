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Zelensky no asistirá al foro de reconstrucción de Ucrania en Polonia en medio de la polémica por una unidad militar

La ausencia del mandatario busca distender la crisis diplomática con Varsovia, mientras Kiev mantiene su apuesta por cerrar pactos sobre defensa y cooperación económica

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Zelensky no asistirá a la Conferencia de Recuperación de Ucrania en Gdansk por la disputa diplomática con Polonia. (REUTERS/Yves Herman)
Zelensky no asistirá a la Conferencia de Recuperación de Ucrania en Gdansk por la disputa diplomática con Polonia. (REUTERS/Yves Herman)

Zelensky no asistirá a la Conferencia de Recuperación de Ucrania en Gdansk, prevista para el jueves, en medio de la disputa diplomática con Polonia por la denominación de una unidad militar ucraniana vinculada a masacres de civiles polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

En su lugar, la primera ministra Yulia Svyrydenko encabezará la delegación. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Georgiy Tykhy, justificó la decisión por la necesidad de evitar la “politización excesiva” y los “escándalos”. Svyrydenko precisó en Telegram que la delegación tiene “una misión clara: lograr acuerdos concretos” en materia de defensa y cooperación económica.

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La tensión escaló el mes pasado cuando Zelensky bautizó una unidad militar con el nombre del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), grupo que entre 1943 y 1945 asesinó a miles de civiles polacos en Volinia, región que entonces formaba parte de Polonia. El UPA también combatió contra nazis y soviéticos en su lucha por un Estado independiente, y parte de las fuerzas armadas de Kiev reivindica su legado como fuerza antisoviética.

En respuesta, el presidente polaco Karol Nawrocki retiró a Zelensky la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración estatal de Polonia. La medida desencadenó una reacción en cadena: el mandatario ucraniano devolvió su distinción, y los expresidentes Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko y Petro Poroshenko renunciaron también a las suyas.

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Zelensky y Nawrocki en el Palacio Presidencial de Varsovia. 19 de diciembre de 2025. (REUTERS/Kacper Pempel)
Zelensky y Nawrocki en el Palacio Presidencial de Varsovia. 19 de diciembre de 2025. (REUTERS/Kacper Pempel)

El jefe de Estado ucraniano defendió el nombramiento argumentando que lo hizo a pedido de los propios soldados y que había firmado decretos similares “cientos de veces durante la guerra”. “Nunca les he dicho (a los soldados) lo que me gusta o no me gusta”, declaró.

En esa línea, acusó a los políticos polacos de explotar la disputa con miras a las elecciones parlamentarias del próximo año. “Estamos defendiendo a Polonia, estamos defendiendo a Europa ahora mismo, no al revés. Nuestros combatientes la defienden, y los ucranianos están muriendo", afirmó el domingo.

El foro de Gdansk es el principal evento internacional anual dedicado a la reconstrucción de Ucrania tras la guerra con Rusia y ya se había celebrado anteriormente en Roma, Berlín y Lugano. Entre los puntos previstos figura el fortalecimiento de la infraestructura energética del país, gravemente dañada por ataques aéreos rusos durante el último año.

Zelensky durante la edición del año pasado de la Conferencia por la Recuperación de Ucrania, celebrada en Roma. (AP/Gregorio Borgia)
Zelensky durante la edición del año pasado de la Conferencia por la Recuperación de Ucrania, celebrada en Roma. (AP/Gregorio Borgia)

El primer ministro Donald Tusk afirmó que el gobierno preparó 200 acuerdos para el encuentro: “Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. También será dinero que las empresas polacas gastarán en Ucrania una vez que termine la guerra".

Calificó además la ausencia de Zelensky como “un gesto para reducir la tensión” que permitirá que el foro se desarrolle “con mayor eficacia, sin tensiones innecesarias”, aunque exigió que Kiev revocara el nombramiento de la unidad militar.

Polonia acoge a más de 1,5 millones de refugiados ucranianos y funciona como centro logístico para la ayuda occidental a Kiev. En las últimas semanas se registraron varios incidentes anti ucranianos en territorio polaco.

La diputada opositora Iryna Geraschenko, del partido Solidaridad Europea, llamó a su gobierno a participar de todos modos: “Dependemos de la logística polaca, y la seguridad de los polacos hoy está garantizada por el sacrificio y la valentía de las Fuerzas Armadas ucranianas”.

(Con información de AFP y Reuters)

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