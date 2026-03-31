Nicaragua

Nicaragua decomisa paquetes de cocaína en su frontera con Costa Rica

Las autoridades anunciaron la intensificación de pesquisas para identificar conexiones en otros países e informaron la continuación de acciones conjuntas con organismos internacionales y naciones vecinas para frenar el tráfico de estupefacientes

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Una operación internacional desbarató el traslado de un cargamento valuado en millones. El vehículo atravesó tres fronteras antes de ser descubierto. El caso expone una red con múltiples ramificaciones (Foto cortesía Visión Policial Nicaragua)
Una operación internacional desbarató el traslado de un cargamento valuado en millones. El vehículo atravesó tres fronteras antes de ser descubierto. El caso expone una red con múltiples ramificaciones (Foto cortesía Visión Policial Nicaragua)

Más de 1.312 kilos de cocaína fueron incautados el pasado domingo por la Policía Nacional nicaragüense en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el departamento de Rivas, fronterizo con Costa Rica, durante una operación antidrogas. El decomiso se realizó a las 18:00 (hora local), cuando las autoridades interceptaron un camión de carga pesada procedente de Costa Rica, según precisó la Policía Nacional en conferencia de prensa.

La droga, distribuida en 1.057 paquetes envueltos en cinta adhesiva, fue localizada en bobinas de papel kraft dentro del vehículo, que tenía como destino final Guatemala. El conductor, Juan José Ríos Trujillo, ciudadano guatemalteco de 47 años, quedó detenido y fue puesto a disposición judicial junto con el camión y el cargamento incautado, informó la Policía Nacional.

Según declaró Ríos Trujillo, fue contratado por un individuo identificado como Henry Sáenz García para trasladar herramientas desde México hasta Costa Rica a cambio de USD 1.800. El 22 de marzo, Ríos Trujillo partió de México transportando material de la empresa Truper S.A. de C.V., cuya entrega efectuó en San José, Costa Rica según el reporte policial.

El comisionado general, Victoriano Ruiz, jefe de las Fuerzas Especiales de Nicaragua, señaló al portal de noticias institucional de la Policía Nacional que en el puesto fronterizo Peñas Blancas, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, “la Policía perfiló el cabezal marca Volvo, color blanco, conducido por Trujillo, quien ingresaba procedente de Costa Rica con destino a Guatemala”.

Un hallazgo inesperado en la frontera reaviva la alerta regional sobre el tráfico. El conductor niega saber del cargamento y se profundiza la pesquisa por posibles cómplices (Foto cortesía Policía Nicaragua)
Un hallazgo inesperado en la frontera reaviva la alerta regional sobre el tráfico. El conductor niega saber del cargamento y se profundiza la pesquisa por posibles cómplices (Foto cortesía Policía Nicaragua)

Según la institución, el detenido reconoció que no había generado antes inconvenientes en su trayecto: “pasé el escáner (de Costa Rica), luego pasé a Peñas Blancas al lado de Nicaragua, pasé al módulo de Narcóticos, me pusieron el sello para pasar el escáner, seguí el protocolo de aduana, pasé el escáner y salí sospechoso”, habría dicho Trujillo.

El transporte y el cargamento: ruta desde México hasta Guatemala

El 26 de marzo, en una bodega de Calle Blancos, al norte de San José, el detenido cargó 20 bobinas de papel kraft, supuestamente destinadas a una bodega de un individuo identificado como “Luis” en Santa Lucía Milpas Altas, provincia guatemalteca de Sacatepéquez. El sábado 28 se dirigió a la frontera, donde el camión fue escaneado pero no se detectaron irregularidades. La misión fue frustrada por las autoridades nicaragüenses.

Estrategia regional y cooperación internacional

La Policía Nacional señaló que continuará las investigaciones para identificar a otros posibles implicados en esta operación de tráfico internacional de drogas. Como parte de su estrategia Muro de Contención, Nicaragua mantiene cooperación antidrogas con otros países de la región, así como con Estados Unidos, México y Rusia, para combatir el traslado de sustancias ilícitas en lo que describen como un corredor de alto tráfico desde Suramérica hasta Norteamérica, según lo expuesto en la misma comparecencia oficial.

La cooperación regional vuelve a ser protagonista en un golpe estratégico al crimen organizado. Las autoridades buscan el origen real de la droga y el alcance completo de la red involucrada (Foto cortesía Visión Policial Nicaragua)
La cooperación regional vuelve a ser protagonista en un golpe estratégico al crimen organizado. Las autoridades buscan el origen real de la droga y el alcance completo de la red involucrada (Foto cortesía Visión Policial Nicaragua)

Además, el pasado 26 de marzo la institución policial anunció la detención del ciudadano guatemalteco identificado como Ricardo José Munguía Rodríguez, luego de que se le encontraron en su vehículo USD 415,550. “La Policía Nacional continúa asestando golpes al crimen organizado y tráfico de droga”, señaló sobre lo sucedido en el municipio de La Paz Centro, del departamento de León.

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