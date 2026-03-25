El régimen de Nicaragua otorga nueva licencia de minería a empresa china en el Caribe Sur

Vista aérea de una gran mina de oro a cielo abierto con sus terrazas excavadas, carreteras internas y una presa de relaves adyacente, mostrando el impacto en el paisaje.

El régimen de Nicaragua concedió una nueva licencia de minería a cielo abierto en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, adjudicando 157.25 hectáreas a la empresa china Tutuwaka Mining Company S.A., representada en el país por el ciudadano Kaiming Chen. Esta acción permite la explotación de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Isabela 11.

Según informó el Diario Oficial de Nicaragua La Gaceta, esta decisión amplía la huella de la minería china en el territorio nicaragüense y responde a una serie de reformas legales impulsadas en los últimos años para facilitar inversiones extranjeras en este sector estratégico.

En el periodo comprendido entre 2021 y 2026, el régimen copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado concesiones mineras a 17 empresas chinas en un total de 74 lotes que abarcan 1.027.467,49 hectáreas, cifra equivalente al 8.5% de la superficie nacional, según los datos recopilados por la ONG ambientalista Fundación del Río en su informe Invasión minera china en Nicaragua.

La agencia de noticias internacional EFE informó que este volumen de concesiones afecta territorios indígenas, afrodescendientes y áreas protegidas. La organización dirigida por el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz señaló que las compañías chinas beneficiadas con estos contratos presentan características poco habituales: son de reciente constitución, carecen de sitios web corporativos y no figuran como emisoras en las principales bolsas de valores.

Además señalan que no se han presentado credenciales que comprueben experiencia previa en minería nacional o internacional y tampoco se ha divulgado información sobre estudios de factibilidad económica o el volumen de inversión comprometido.

Foto de archivo: Un ambientalista marcha en protesta contra un proyecto de minería de oro Crucitas en Heredia en Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua. La pancarta dice: "La mina Acielo Abierto provocará la muerte del medio ambiente". REUTERS / Juan Carlos Ulate

Reacciones ante la expansión de la minería china y su impacto

Organismos medioambientales y de oposición han manifestado su rechazo a la política de concesiones, demandando la anulación de las licencias otorgadas y alertando sobre el impacto ecológico y social de entregar extensas áreas del país al extractivismo extranjero. Los opositores argumentan que Nicaragua ha cedido el 8.5% de su territorio para la exploración y explotación de minerales, sin garantizar transparencia ni participación de las comunidades afectadas en el proceso de toma de decisiones, dice la nota de EFE.

La Fundación del Río documentó que el interés de las compañías chinas no está restringido únicamente a metales preciosos como oro y plata. También se dirige a la obtención de minerales considerados críticos y estratégicos, entre ellos el cobre, cobalto, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel. Esta diversificación apunta a recursos que actualmente mantienen alta demanda global por sus aplicaciones en tecnología y energía.

Cambios legales y contexto de la aceleración minera

Además, la organización sostiene que el régimen sandinista ha modificado el marco legal nacional para beneficiar la llegada de inversiones mineras procedentes de China. Estas reformas habilitan, entre otros efectos, la elusión de las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), permitiendo así la continuidad de las concesiones mediante alianzas público-privadas en reservas mineras, según reportó EFE.

Funcionarios y personal técnico inspeccionan el Plantel BHMB MINING NICARAGUA S.A, evaluando el progreso de las operaciones mineras en el sitio.

La acelerada expansión de la minería china responde a la flexibilización regulatoria implementada por las autoridades nicaragüenses y a incentivos específicos para atraer inversión extranjera en el sector minero.

El otorgamiento de la concesión en el municipio de El Rama a Tutuwaka Mining Company S.A. se inscribe dentro del crecimiento de la minería financiada por capital chino en Nicaragua, un proceso que ha generado tensiones y cuestionamientos en el ámbito local e internacional debido a sus implicancias ambientales, legales y geopolíticas.