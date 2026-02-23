Gobierno de Nicaragua destina $55.3 millones a la ampliación del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino

La ampliación del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua busca recibir vuelos transatlánticos directos de China, Rusia, Europa y Asia. (Foto: cortesía)

El gobierno de Nicaragua ejecuta una ampliación millonaria en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua con el fin de recibir vuelos transatlánticos directos procedentes de China y Rusia, así como habilitar nuevas rutas comerciales con Europa y Asia a través de Turquía.

El proyecto, que implica una inversión de $55.3 millones provenientes de fondos públicos, contempla sumar 858 metros a la actual pista de 2,442 metros, alcanzando una extensión de 3,300 metros.

De acuerdo con Elí Roque, director general de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), esta obra permitirá que aeronaves de gran tamaño como los Airbus 340-600, Airbus 350, Airbus 330 y Boeing 787-800 puedan aterrizar en la capital nicaragüense.

La ampliación de la pista forma parte de una estrategia oficial para facilitar la llegada de socios comerciales y dinamizar el turismo.

Las autoridades gestionan el establecimiento de una ruta directa a través de Turquía, cuya posición geográfica permite conexiones con Europa y Asia.

Roque explicó que la conexión óptima para Nicaragua sería la ruta vía Estambul, debido a su ubicación estratégica como puente económico y cultural entre Oriente y Occidente.

Según informó Diario La Prensa, el proyecto contempla también la ampliación de la calle de rodaje, que pasará de 1,100 a 2,000 metros, y reducirá la distancia entre la pista y la calle de rodaje, permitiendo al aeropuerto pasar de la categoría 4D a 4E, habilitada para aviones de gran envergadura.

La construcción está a cargo de la empresa estatal China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), y se financiará exclusivamente con recursos provenientes de los impuestos locales.

Según datos oficiales, la cantidad de usuarios del aeropuerto cayó de forma significativa en 2025, con un cierre anual de 1.1 millones de pasajeros, similar al nivel registrado en 2014. Roque indicó que no esperan un repunte sustancial en los próximos años y que la meta para 2026 es alcanzar un crecimiento del 5%, llegando a 1.2 millones de usuarios, cifra que mantendría al aeropuerto en el rango de atenciones de hace más de una década.

El proyecto de modernización del aeropuerto costará $55,3 millones, financiados con fondos públicos e impuestos locales de Nicaragua. (Foto: cortesía)

El descenso en el tráfico de pasajeros se atribuye, según el discurso oficial, a la crisis sociopolítica de 2018 y a la pandemia de 2020, que paralizó las operaciones aéreas durante más de cinco meses.

A esto se sumó el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos y las sanciones impuestas a personas involucradas en el tráfico de migrantes, lo que provocó la reducción de rutas y vuelos chárter que antes trasladaban migrantes de toda la región.

Entre 2022 y 2024, el aeropuerto de Managua registró un repunte temporal en la cantidad de usuarios debido al tráfico de migrantes irregulares que promovió el régimen Ortega Murillo.

En 2022, con el inicio de la política de libre visado para ciudadanos cubanos y nuevas rutas entre La Habana y Managua, la cantidad de usuarios subió a 947,200. En los años siguientes, el aeropuerto atendió a 1.45 millones en 2023 y 1.35 millones en 2024, con más de 70 rutas chárter activas hacia Estados Unidos. Sin embargo, en 2025, tras la eliminación del libre visado, la cifra volvió a disminuir.

Actualmente, solo siete líneas aéreas operan en el aeropuerto: United Airlines, American Airlines, Avianca, Spirit, Aeroméxico, Copa y la venezolana Conviasa. Además, la canadiense WestJet mantiene una ruta estacional entre Managua y Montreal. La mayoría de vuelos comerciales regulares se concentran en rutas hacia Estados Unidos y Centroamérica.

El principal objetivo de la ampliación es facilitar nuevas rutas comerciales y aumentar el turismo desde China, Rusia y países europeos a Nicaragua. (REUTERS/Jim Young)

A pesar de la apuesta por los vuelos procedentes de China, los ciudadanos chinos requieren visa para ingresar a Nicaragua, igual que los de Cuba y Venezuela. Solo Turquía, Rusia y Hong Kong están exentos. El gobierno nicaragüense mantiene su estrategia de fortalecer la relación con China a través de proyectos de infraestructura y la entrega directa de contratos a empresas chinas, como ocurre con la ampliación del aeropuerto y la construcción de obras portuarias y viales.

Las obras de ampliación del aeropuerto iniciaron en diciembre de 2025 y están previstas para concluir en junio de 2027. Una vez finalizadas, las autoridades estiman que el flujo de pasajeros podría subir hasta 1.5 millones anuales, aunque esa cifra sigue siendo inferior al máximo histórico de 1.62 millones registrado en 2017, antes de la crisis sociopolítica que afectó al turismo y al tráfico internacional en el país. De acuerdo con información recopilada por Diario La Prensa, el volumen de pasajeros se mantendría en niveles similares a los de hace más de una década.