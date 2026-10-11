Movant LogComex

Tiempos antes que costos: el comercio exterior que aprendió a vivir con el plan B

Juan Manuel Sánchez Fin, jefe de comex en una pyme importadora de equipos de diagnóstico para automotrices, explica cómo la mesa chica, la IA y la volatilidad global redefinen la importación

Juan Manuel Sánchez Fin
Juan Manuel Sánchez Fin es jefe de comex en una pyme importadora de equipos de diagnóstico para automotrices (Foto: Movant Connection)
Guardar

“Uno tal vez puede absorber ese aumento, pero no puede absorber que el flete se retrase 30 días más”. Con esa certeza, Juan Manuel repasa cómo se planifica una importación cuando una guerra o un tifón pueden desarmarlo todo, qué cambió en la normativa argentina, qué les cuesta entender todavía a los proveedores asiáticos y qué habilidades va a necesitar quien llega a la profesión.

¿Cómo cambió la profesión de comercio exterior en los últimos años?

Cambió un montón, te diría que en los últimos diez años. Antes era muy administrativa y no estaba tan ligada al sector de compras: había siempre alguien de compras, alguien de comercio exterior y alguien de ventas, cada uno por su lado.

PUBLICIDAD

Hoy existe la facilidad de estar todos un poco en la mesa chica y coordinar qué se compra, cuándo y dónde, cómo se liga todo eso con la logística y cuánto va a demorar en llegar. Con eso se puede balancear el flujo de caja.

¿Qué novedades en las reglas argentinas fueron los más trascendentes?

Fueron drásticos. En los últimos diez años la normativa bancaria le daba mucha más preponderancia a cómo pagar, cuánto pagar y cómo girar el efectivo, y había que conciliar esos pagos con alguien al otro lado del mundo que no entiende que le vas a pagar a 30, 60 o 90 días. Hoy eso cambió para bien. Le falta un poco, pero estamos en buen camino.

PUBLICIDAD

También cambió mucho la reglamentación, sobre todo con los reglamentos técnicos. No diría que están más laxos, pero sí que son mucho más sencillos de llevar: al quitarle a la Aduana el poder de control y hacerlo con un organismo externo, todo es mucho más fácil.

¿Se puede planificar en un contexto así? ¿Qué están priorizando las empresas?

Es muy difícil. Uno orienta el negocio a eso, pero tenés que estar preparado para saltar por la borda, porque los cambios son drásticos. Cualquier operativo de comercio exterior hoy puede virar 180 grados, y hay que tener un plan B y un plan C. Creo que en Argentina estamos mucho más preparados para eso que el resto del mundo.

De repente tenés la guerra de Ucrania, el cierre del estrecho de Ormuz o una serie de tifones en China, no hay más barcos y toda tu planificación se cae. Por eso, cuando se manejan productos que van desde una llave de tubo chiquitita hasta un elevador de autos, la red de contactos es lo más importante para tener alternativas.

Comercio Exterior
"El comercio exterior rotó: no es más una oficina cerrada ni ir al puerto, es estar en contacto constante con compras y con gerencia, planificar", sostiene Juan Manuel (Foto: Shutterstock)

Lo que se está priorizando, por lo menos entre los colegas con los que hablo, son los tiempos más que los costos. Podés pasar de un flete que un día vale 3.000 dólares a uno que vale 9.000, y creo que la incidencia del flete ronda el 17% del precio final de un producto que se vende en Argentina.

Uno tal vez puede absorber ese aumento, pero no puede absorber que el flete se retrase 30 días más. Entonces el gran problema es planificar para que no ocurra un quiebre de stock y estar siempre un paso adelante de las alertas.

¿Qué lugar ocupa la inteligencia artificial en el trabajo diario del área?

Fue un cambio de paradigma para todos. Yo terminé la carrera de desarrollador por hobby y la uso a diario, y cada integrante del equipo tiene a su alcance una IA paga. Antes era muy engorroso tomar las últimas 15 importaciones y armar un panel de control con los KPIs; hoy le doy las carpetas de documentación con un contexto armado y analizo tiempos, costos y qué empresa de logística cumplió.

Y va a ser un cambio rotundo en la logística. Falta integrarla al abastecimiento y al control de la supply chain, para que se adelante un paso y diga: en base a los datos pasados, estimo que vas a necesitar stock para tal fecha, y ya te estoy planificando una compra y la agenda de un buque. Hoy la limitación somos nosotros: es un cambio cultural.

¿Cómo evolucionó la relación con los proveedores asiáticos?

Cambió un montón. Este año llegó una oleada de proveedores que querían conocer a sus clientes: saber quiénes son, dónde están realmente, qué compran y cómo lo venden. Cuatro se quedaron un par de días e incluso recorrieron una exposición muy grande y quedaron asombrados del potencial de crecimiento del mercado argentino.

Pero la diferencia cultural es abismal y todavía no terminan de entender cómo se maneja Argentina. Les cuesta mucho confiar, les cuesta horrores entender la normativa bancaria y la de seguridad eléctrica. Es como que piensan: si le vendo a Estados Unidos y a Europa, ¿cómo no le voy a poder vender a vos?

¿Qué habilidades necesita un joven que quiere desarrollarse en logística y comercio exterior?

Una base técnica siempre tiene que estar, pero una vez lograda son fundamentales las habilidades blandas. El comercio exterior rotó: no es más una oficina cerrada ni ir al puerto, es estar en contacto constante con compras y con gerencia, planificar. Para eso tenés que llevarte bien con las personas y trabajar en equipo. La parte técnica se aprende estudiando; la otra hay que desarrollarla.

¿Cómo le explicarías la importancia de la logística a alguien que nunca pensó en el tema?

Pensá en tu casa, en tu día a día: qué cosas se fabrican en el país y cuáles no, y de las que se fabrican acá, cuáles están a más de diez cuadras de tu casa. Yo compro a las diez de la noche y lo tengo en casa. Atrás de eso hay todo un mundo de gente rompiéndose la cabeza para que un paquete llegue desde la otra punta del mundo hasta tu puerta.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorImportaciónExportación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Infraestructura e integración, las claves que plantea la CEPAL para fortalecer el comercio regional

El organismo llamó a América Latina y el Caribe a aprovechar mejor sus recursos estratégicos mediante más infraestructura, integración comercial y coordinación frente al escenario global actual

Infraestructura e integración, las claves que plantea la CEPAL para fortalecer el comercio regional

La arena: el insumo crítico para sostener la realidad de Vaca Muerta

La arena concentra uno de los mayores desafíos logísticos de Vaca Muerta: altos costos, largas distancias y una demanda que seguirá creciendo en los próximos años

La arena: el insumo crítico para sostener la realidad de Vaca Muerta

Del interior al puerto: el flete que define si una exportación es rentable

Patricia Esposto, responsable de comex de una empresa que se dedica a la citricultura, repasa el auge exportador argentino y por qué la infraestructura vial y portuaria define la competitividad

Del interior al puerto: el flete que define si una exportación es rentable

La inteligencia artificial acelera una nueva etapa de automatización en la logística global

Un informe internacional identifica a la IA agéntica, los robots humanoides y el comercio automatizado entre las tendencias que podrían transformar las operaciones y el trabajo en las cadenas de suministro

La inteligencia artificial acelera una nueva etapa de automatización en la logística global

Picking, almacenaje y primer empleo: la logística como puerta de entrada para los jóvenes

Nicolás Federico, director ejecutivo de una fundación para jóvenes en situación de vulnerabilidad, cuenta cómo una formación inicial en procesos de depósito les abre un camino hacia el sector

Picking, almacenaje y primer empleo: la logística como puerta de entrada para los jóvenes

DEPORTES

Francisco Cerúndolo cayó ante Jakub Mensik y ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Francisco Cerúndolo cayó ante Jakub Mensik y ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Destrozó su raqueta y se cortó la mano tras golpear un contenedor: el ataque de furia de una figura que dio de qué hablar en el tenis

Alpine no sumó puntos en el GP de Singapur y se alejó Racing Bulls: así están las posiciones de la F1 con Antonelli a un paso del título

Conmoción por la muerte de la leyenda del boxeo Wilfredo “Bazooka” Gómez: el ranking que lo ubica entre los mejores de la historia

La decepción de Franco Colapinto tras su abandono en el GP de Singapur de Fórmula 1: “Espero revertir este momento malo”

TELESHOW

El emotivo apoyo de Gustavo Yankelevich ante el crudo testimonio de su nieto Valentín sobre su padre: “La vida vale la pena vivirla”

El emotivo apoyo de Gustavo Yankelevich ante el crudo testimonio de su nieto Valentín sobre su padre: “La vida vale la pena vivirla”

Nora Colosimo opinó sobre la vida amorosa de Wanda Nara y volvió a cuestionar su vínculo con L-Gante: "Me daba miedo"

Diego Castro palpitó el debut de Dale Match y recordó su etapa de galán en el ciclo de Marcelo Tinelli: “No cierro la puerta al amor”

Bebe regresa a Argentina para cantar el disco que le cambió la vida: “Ya me saqué de encima todos los prejuicios”

Gilda antes de la fama: la historia de Miriam Bianchi, la mujer que aprendió a cantar mientras la vida le exigía crecer

INFOBAE AMÉRICA

“El espectáculo debe continuar”: Actores cubanos luchan por su trabajo pese a continuos apagones en la isla

“El espectáculo debe continuar”: Actores cubanos luchan por su trabajo pese a continuos apagones en la isla

Becas para estudiar en Estados Unidos: costarricenses con notas superiores a 85 podrán aplicar hasta el 30 de octubre

Operativo policial en República Dominicana deja un muerto y un agente SWAT herido durante un allanamiento

Metro de Panamá reanuda operaciones tras dos días de suspensión por el terremoto de 7.5

Panamá registra un movimiento sísmico cada 11 minutos desde el terremoto de 7.5 grados