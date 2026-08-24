La trazabilidad que convierte a cada ave en un envío con pasaporte propio

Delfina Medero es analista de producción y logística en la industria avícola (Foto: Movant Connection)

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La producción avícola depende de factores que muchas veces quedan fuera de vista: el clima, los caminos rurales, la disponibilidad de insumos importados y una cadena de trabajo donde cada etapa condiciona a la siguiente, desde la incubación del huevo hasta el transporte final rumbo a la planta de faena. Como resume Delfina, “el pollito tiene que llegar vivo, sano y en condiciones óptimas hasta la granja”.

¿Cuáles son los principales desafíos logísticos que enfrentás en tu rol dentro de la producción avícola?

Uno de los desafíos más grandes es depender muchísimo de las demás partes de la cadena de producción, que va desde el huevo o la propia gallina hasta la vida adulta del ave y la posterior distribución al consumidor final.

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El clima pesa todos los días: llegar a las granjas en el interior de la provincia es la complicación más constante, porque los caminos rurales hacen que todo el trayecto sea más difícil. A eso se suma que buena parte de los insumos viene del exterior, y el contexto de guerra global complicó conseguir ciertas materias primas.

Más allá del alimento, ¿qué otros insumos logísticos hay que garantizar en las granjas para la crianza de los pollos?

La producción en granja es un trabajo conjunto entre el área de incubación y la de producción de pollo vivo, que tienen que asegurar que los galpones cuenten con el espacio necesario para la cantidad de pollitos que van a criarse.

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Hay que garantizar cortinas, gas para dar calor en los días fríos y el alimento correspondiente a cada etapa, además de cáscara de arroz para la crianza. Todo eso exige planificación constante y comunicación diaria entre supervisores, granjeros y el equipo de producción.

¿Cómo cambia el abastecimiento de alimento según el destino final del pollo?

El alimento varía según la etapa reproductiva o el destino del ave. Las gallinas y gallos reproductores tienen dietas específicas para la pre postura, la recría y las fases más avanzadas, y además se crían por separado.

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Los pollos de consumo, en cambio, pasan por alimentos pre iniciadores, iniciadores y terminadores, que se van cambiando cada diez o quince días hasta la última semana antes de la faena y la distribución.

¿Qué condiciones tiene que cumplir el transporte de pollo vivo hasta la planta de faena?

Se utilizan camiones con acoplados diseñados para contener jaulas según el tamaño del lote, armados como si fueran un cubo que se cierra con un parante trasero una vez completada la carga.

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Según Delfina, los pollitos que salen de incubación "se identifican con el número de plantel de origen y se distribuyen en cajones de a cien para facilitar el conteo antes de la bajada a granja" (Foto: Shutterstock)

Generalmente van cubiertos con una lona parcial, no completa, para que el pollo esté lo más protegido posible durante todo el trayecto hasta la planta de faena, que es su destino productivo final.

¿Y el transporte de los pollitos recién nacidos es más delicado?

Sí. Apenas salen de incubación se identifican con el número de plantel de origen y se distribuyen en cajones de a cien para facilitar el conteo antes de la bajada a granja.

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El pollito tiene que llegar vivo, sano y en condiciones óptimas hasta la granja. Por eso se usan camiones con equipos que dan calor, en lugar de frío, para asegurar que resistan el viento o una tormenta durante el viaje.

¿Qué controles administrativos y de trazabilidad acompañan todo ese traslado?

El transporte del pollito bebé se maneja con la normativa de Senasa, que exige cumplir con vacunas específicas para prevenir enfermedades como la salmonela desde el huevo.

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Todo circula con una documentación llamada DTS, que detalla el perfil del plantel de origen: una especie de carnet o pasaporte del huevo y del pollo que permite seguir su recorrido en cada etapa.

Estás estudiando ingeniería industrial con orientación en logística. ¿Qué de tu trabajo diario te sirve para eso, y qué diferencias ves con lo que se aprende en la facultad?

En la facultad se ven muchas situaciones ideales que no siempre se parecen a la realidad del trabajo. Ya en la práctica aparecen un montón de variables que hay que resolver caso por caso, algo que la teoría no siempre anticipa.

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Lo que más aplico es la lógica de optimización de tiempos y el uso de tecnología para generar información, analizar datos y automatizar partes del proceso productivo y del transporte, algo que siempre tiene margen de mejora.