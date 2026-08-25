Estados Unidos mantiene la alerta de viaje para dos provincias turísticas de la costa de Ecuador

Fotografía de dos embarcación incendiándose este 6 de junio de 2026, en el puerto de Manta (Ecuador). EFE/ Ariel Ochoa

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Dos de las principales provincias costeras y turísticas de Ecuador permanecen dentro de las zonas para las que Estados Unidos recomienda reconsiderar los viajes. Manabí y Santa Elena están clasificadas en el nivel 3 de la alerta del Departamento de Estado debido a los riesgos asociados con la delincuencia y el terrorismo, de acuerdo con la actualización vigente desde el 18 de agosto de 2026.

La recomendación contrasta con la clasificación general del país. Ecuador continúa en el nivel 2, que pide a los viajeros estadounidenses ejercer mayor precaución, pero Washington establece advertencias más severas para determinados territorios donde considera que existen mayores amenazas para la seguridad.

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En Manabí y Santa Elena, la clasificación abarca toda la extensión provincial. Esto significa que no existen excepciones expresas dentro de la advertencia para destinos turísticos de la costa. Manta y otros balnearios manabitas, así como Salinas, Montañita, La Libertad y Olón, en Santa Elena, están comprendidos territorialmente en la recomendación.

La actualización estadounidense identifica como riesgos generales para Ecuador la delincuencia, el terrorismo, los disturbios y los secuestros o toma de rehenes. Según el Departamento de Estado, la violencia relacionada con el narcotráfico continúa presente en el país e incluye homicidios, agresiones, secuestros y robos a mano armada.

Miembros del ejército ecuatoriano patrullan la playa de un pueblo pesquero, mientras que los pescadores locales son cada vez más perseguidos por bandas ecuatorianas para traficar con drogas y por su habilidad para navegar en las aguas del Pacífico a lo largo de la costa ecuatoriana, que se ha convertido en un centro del contrabando internacional de estupefacientes en los últimos cinco años, en Manta, Ecuador, 4 de junio de 2026. REUTERS/Karen Toro

Las autoridades estadounidenses también advierten que organizaciones criminales transnacionales operan en distintas zonas y que ciudadanos de ese país y residentes permanentes han sido víctimas de secuestros y extorsiones. En territorios de mayor riesgo, la capacidad del gobierno estadounidense para proporcionar asistencia de emergencia puede estar limitada.

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La situación de Manabí y Santa Elena no constituye, sin embargo, una incorporación reciente al nivel 3. Las dos provincias ya aparecían bajo la recomendación de reconsiderar los viajes en la alerta emitida por Washington el 14 de octubre de 2025. La actualización de agosto de 2026 mantuvo esa clasificación y modificó otros elementos del mapa de riesgos y de las restricciones aplicadas al personal estadounidense.

Manabí tiene una posición particularmente sensible por su extensa franja costera y su actividad marítima. La provincia posee alrededor de 350 kilómetros de costa y alberga a Manta, uno de los principales puertos pesqueros del país. En los últimos años, investigaciones y operaciones de seguridad han expuesto la presencia de estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico en distintos puntos del territorio.

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Santa Elena, otro de los principales polos turísticos del litoral ecuatoriano, también ha registrado episodios recientes de violencia. El 17 de agosto fue asesinado un secretario de la Fiscalía en Salinas. Al día siguiente, la Policía informó sobre la captura de tres sospechosos en Montañita.

Un miembro del ejército monta guardia frente a la sede del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el día de las elecciones presidenciales, en Santa Elena, Ecuador, el 13 de abril de 2025. REITERS/David Díaz Arcos

La alerta estadounidense establece restricciones todavía mayores para otras zonas de Ecuador. En el nivel 4, que recomienda directamente no viajar, figuran sectores de Guayaquil como Nueva Prosperina y Pascuales, además de las áreas ubicadas al sur de la avenida Portete de Tarqui. También están Durán; Huaquillas y Arenillas, en El Oro; Quevedo, Quinsaloma y Pueblo Viejo, en Los Ríos; y la ciudad de Esmeraldas y sectores hacia la frontera con Colombia.

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Además de Manabí y Santa Elena, el nivel 3 comprende Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, junto con determinados territorios de Guayas, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas.

El Departamento de Estado incorporó el indicador de terrorismo a su advertencia sobre Ecuador en octubre de 2025. Entre las amenazas descritas menciona ataques con explosivos, incluidos artefactos colocados en vehículos o transportados mediante drones, así como asesinatos selectivos y otras acciones atribuidas a organizaciones criminales.

En las playas de Manta se ha encontrado cabezas decapitadas. (El Comercio)

La advertencia tiene implicaciones para un sector que depende significativamente de visitantes estadounidenses. Estados Unidos es el principal país de procedencia de extranjeros que ingresan a Ecuador. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos muestran que los ciudadanos estadounidenses representaron aproximadamente un tercio de las entradas de extranjeros registradas durante 2024.

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Washington recomienda a quienes decidan visitar el país mantenerse informados sobre las condiciones locales de seguridad, evitar manifestaciones y concentraciones, contratar un seguro de viaje y preparar alternativas para situaciones de emergencia. También aconseja inscribirse en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP) y acordar con familiares un protocolo de “prueba de vida” que pueda utilizarse para comprobar la identidad y el estado del viajero ante un eventual secuestro.