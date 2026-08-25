Buscan a un militar ecuatoriano que desapareció mientras realizaba trabajos submarinos

Geovanny Alexander Rivera Muñoz es el buzo de la Armada que está desaparecido.

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Cuatro buzos ingresaron al agua al mediodía del 20 de agosto en el Campo Amistad, una instalación estratégica para la producción de gas natural de Ecuador situada en el Golfo de Guayaquil. Tres regresaron a la superficie. Geovanny Alexander Rivera Muñoz, cabo primero de la Armada ecuatoriana y buzo profesional de 35 años, no volvió y desde entonces permanece desaparecido.

El relato de lo ocurrido proviene principalmente de sus familiares, que se trasladaron desde Esmeraldas hacia el sur del país para seguir las operaciones de búsqueda, según reportó Ecuavisa. El lunes 24 de agosto llegaron a Machala, en la provincia de El Oro, y desde allí algunos de ellos se movilizaron en una embarcación hasta la zona donde se encuentran las plataformas.

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Rivera pertenece a la Armada, pero la inmersión durante la que desapareció no habría formado parte de sus funciones militares. Según explicó su hermano, Arnol Rivera, el cabo primero se encontraba libre de sus actividades institucionales y había acudido al Campo Amistad para realizar un trabajo como buzo.

La labor consistía, de acuerdo con la versión entregada por la familia a medios ecuatorianos, en realizar tareas relacionadas con las boyas de la instalación y engancharlas mediante grilletes. Los familiares han señalado que Rivera habría sido contratado para ejecutar ese trabajo y mencionaron a la empresa Navefar S.A. como vinculada a la operación.

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Hasta el 25 de agosto no se había hecho público un documento contractual que permita establecer la modalidad bajo la cual Rivera llegó hasta Campo Amistad, quién tenía responsabilidad directa sobre su trabajo o qué empresa debía garantizar las condiciones de seguridad de la inmersión.

Vista del Campo Amistad. (Plan V)

Navefar registra operaciones relacionadas con esta infraestructura energética. La compañía se dedica a servicios de logística marítima y offshore y señala entre sus actividades el transporte de personal, agua, químicos, equipos y suministros desde Puerto Bolívar hacia las plataformas de Campo Amistad. También existen antecedentes documentales de contratos relacionados con servicios marítimos y terrestres para el Bloque 6.

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Esos antecedentes no permiten determinar por sí solos las responsabilidades sobre la inmersión del 20 de agosto. La información disponible tampoco permite establecer todavía cuál era la relación contractual vigente entre las compañías involucradas en las operaciones del campo y el trabajo específico que realizaban los cuatro buzos.

Campo Amistad pertenece al Bloque 6 y se encuentra mar adentro en el Golfo de Guayaquil. Es la principal explotación ecuatoriana de gas natural offshore y está bajo administración de Petroecuador. Debido a su importancia para el sistema energético, la zona también cuenta con operaciones de seguridad de la Armada destinadas a proteger la infraestructura hidrocarburífera.

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Esa presencia militar no implica, según lo conocido hasta ahora, que Rivera estuviera cumpliendo una misión de la institución cuando desapareció. Su condición de miembro de la Armada y la actividad particular que habría realizado ese día constituyen dos elementos distintos del caso.

La investigación está en Fiscalía. (GK/ Foto ilustrativa)

Los familiares también acudieron a la Fiscalía General del Estado para denunciar la desaparición y solicitar una investigación sobre las circunstancias en las que se produjo. Además, han reclamado información a las entidades y empresas relacionadas con las actividades que se desarrollaban en Campo Amistad.

Tampoco se ha difundido una reconstrucción oficial que explique en qué momento los responsables de la operación advirtieron que Rivera no había regresado, cómo se activó la búsqueda o qué ocurrió según los otros tres buzos que consiguieron salir del agua.

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Hasta la mañana del 25 de agosto, las autoridades no habían informado públicamente que Rivera hubiera sido localizado. Mientras continúa su búsqueda en el Golfo de Guayaquil, la investigación deberá establecer qué ocurrió bajo el agua y determinar las responsabilidades sobre una operación de buceo realizada en una de las principales instalaciones energéticas del país.