América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Buscan a un militar ecuatoriano que desapareció mientras realizaba trabajos submarinos

Sus familiares viajaron desde Esmeraldas hasta el Golfo de Guayaquil y acudieron a la Fiscalía para pedir que se esclarezca lo ocurrido

Geovanny Alexander Rivera Muñoz es el buzo de la Armada que está desaparecido.
Geovanny Alexander Rivera Muñoz es el buzo de la Armada que está desaparecido.
Guardar

Cuatro buzos ingresaron al agua al mediodía del 20 de agosto en el Campo Amistad, una instalación estratégica para la producción de gas natural de Ecuador situada en el Golfo de Guayaquil. Tres regresaron a la superficie. Geovanny Alexander Rivera Muñoz, cabo primero de la Armada ecuatoriana y buzo profesional de 35 años, no volvió y desde entonces permanece desaparecido.

El relato de lo ocurrido proviene principalmente de sus familiares, que se trasladaron desde Esmeraldas hacia el sur del país para seguir las operaciones de búsqueda, según reportó Ecuavisa. El lunes 24 de agosto llegaron a Machala, en la provincia de El Oro, y desde allí algunos de ellos se movilizaron en una embarcación hasta la zona donde se encuentran las plataformas.

PUBLICIDAD

Rivera pertenece a la Armada, pero la inmersión durante la que desapareció no habría formado parte de sus funciones militares. Según explicó su hermano, Arnol Rivera, el cabo primero se encontraba libre de sus actividades institucionales y había acudido al Campo Amistad para realizar un trabajo como buzo.

La labor consistía, de acuerdo con la versión entregada por la familia a medios ecuatorianos, en realizar tareas relacionadas con las boyas de la instalación y engancharlas mediante grilletes. Los familiares han señalado que Rivera habría sido contratado para ejecutar ese trabajo y mencionaron a la empresa Navefar S.A. como vinculada a la operación.

PUBLICIDAD

Hasta el 25 de agosto no se había hecho público un documento contractual que permita establecer la modalidad bajo la cual Rivera llegó hasta Campo Amistad, quién tenía responsabilidad directa sobre su trabajo o qué empresa debía garantizar las condiciones de seguridad de la inmersión.

Vista del Campo Amistad. (Plan V)
Vista del Campo Amistad. (Plan V)

Navefar registra operaciones relacionadas con esta infraestructura energética. La compañía se dedica a servicios de logística marítima y offshore y señala entre sus actividades el transporte de personal, agua, químicos, equipos y suministros desde Puerto Bolívar hacia las plataformas de Campo Amistad. También existen antecedentes documentales de contratos relacionados con servicios marítimos y terrestres para el Bloque 6.

Esos antecedentes no permiten determinar por sí solos las responsabilidades sobre la inmersión del 20 de agosto. La información disponible tampoco permite establecer todavía cuál era la relación contractual vigente entre las compañías involucradas en las operaciones del campo y el trabajo específico que realizaban los cuatro buzos.

Campo Amistad pertenece al Bloque 6 y se encuentra mar adentro en el Golfo de Guayaquil. Es la principal explotación ecuatoriana de gas natural offshore y está bajo administración de Petroecuador. Debido a su importancia para el sistema energético, la zona también cuenta con operaciones de seguridad de la Armada destinadas a proteger la infraestructura hidrocarburífera.

Esa presencia militar no implica, según lo conocido hasta ahora, que Rivera estuviera cumpliendo una misión de la institución cuando desapareció. Su condición de miembro de la Armada y la actividad particular que habría realizado ese día constituyen dos elementos distintos del caso.

La Fiscalía cambió el tipo penal por el cual será procesado el policía. (GK)
La investigación está en Fiscalía. (GK/ Foto ilustrativa)

Los familiares también acudieron a la Fiscalía General del Estado para denunciar la desaparición y solicitar una investigación sobre las circunstancias en las que se produjo. Además, han reclamado información a las entidades y empresas relacionadas con las actividades que se desarrollaban en Campo Amistad.

Tampoco se ha difundido una reconstrucción oficial que explique en qué momento los responsables de la operación advirtieron que Rivera no había regresado, cómo se activó la búsqueda o qué ocurrió según los otros tres buzos que consiguieron salir del agua.

Hasta la mañana del 25 de agosto, las autoridades no habían informado públicamente que Rivera hubiera sido localizado. Mientras continúa su búsqueda en el Golfo de Guayaquil, la investigación deberá establecer qué ocurrió bajo el agua y determinar las responsabilidades sobre una operación de buceo realizada en una de las principales instalaciones energéticas del país.

Temas Relacionados

Militar desaparecido EcuadorGeovanny Alexander Rivera Muñoz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos mantiene la alerta de viaje para dos provincias turísticas de la costa de Ecuador

Manabí y Santa Elena permanecen bajo la recomendación de “reconsiderar el viaje” debido al crimen y el riesgo de terrorismo

Estados Unidos mantiene la alerta de viaje para dos provincias turísticas de la costa de Ecuador

Chile pedirá a EE.UU. extraditar a dos venezolanos que blanquearon casi USD 19 millones para el Tren de Aragua

La justicia chilena formalizó en ausencia a Marcos de Jesús Reyes Acosta y a su “palo blanco”, Willasander Tejedor Ruiz, a fin de dar curso al proceso

Chile pedirá a EE.UU. extraditar a dos venezolanos que blanquearon casi USD 19 millones para el Tren de Aragua

De escuelas públicas a la universidad: el modelo de Integración que busca transformar el futuro de la juventud salvadoreña

El funcionario expuso en el programa Frente a Frente los detalles sobre la alianza público-privada: un esquema que permite a miles de jóvenes acceder a cientos de carreras mediante el mérito

De escuelas públicas a la universidad: el modelo de Integración que busca transformar el futuro de la juventud salvadoreña

Panamá revisa su ley de adopciones para cerrar vacíos que prolongan los trámites

La reforma obliga a investigar alternativas familiares y definir con mayor rapidez la situación jurídica de los menores privados del cuidado parental

Panamá revisa su ley de adopciones para cerrar vacíos que prolongan los trámites

Anuncian nuevo cierre del puente del Anillo Periférico en ciudad de Guatemala para evaluar si requiere refuerzo o rehabilitación

La interrupción del paso será total entre las 00:00 y las 02:00 de este miércoles 26 de agosto, en ambos sentidos, para realizar pruebas que determinen el estado de la conexión vial

Anuncian nuevo cierre del puente del Anillo Periférico en ciudad de Guatemala para evaluar si requiere refuerzo o rehabilitación
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Que Maru Campos busque nombrar a nuevo fiscal en Chihuahua “se explica solito”, afirma Sheinbaum

Que Maru Campos busque nombrar a nuevo fiscal en Chihuahua “se explica solito”, afirma Sheinbaum

El influencer de derecha Carlos Ayala realizó montaje con imágenes de Gabriela Muñoz, y la estudiante cercana a Petro le respondió con fotos reales: “Usted es un misógino y un violento”

Renuncia mujer policía de Oaxaca que fue captada en video con bebidas alcohólicas

Bogotá tendrá 41 nuevas cámaras de fotodetección: estos son los lugares donde serán ubicadas

Padre de estudiante que murió aplastado por tanque de concreto en colegio de Iquitos pide justicia: “Mi hijo anhelaba ser marinero”

DEPORTES

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

La nueva regla que evalúa la IFAB para evitar los tiempos muertos encubiertos detrás de las lesiones fingidas de los arqueros

Giro inesperado por la posible transferencia de Zeballos al Napoli a una semana del cierre del mercado

La confesión de Roger Federer antes de regresar al US Open y su tajante aclaración al volver a jugar tras cinco años

“Max vs 100″: el alocado desafío que afrontará Verstappen en una carrera de Karting

ENTRETENIMIENTO

Tiene los ojos tatuados de negro y quedó ciego de repente: el susto que alarmó al hombre más tatuado de Reino Unido

Tiene los ojos tatuados de negro y quedó ciego de repente: el susto que alarmó al hombre más tatuado de Reino Unido

La difícil relación de Hayden Panettiere con Brian Hickerson según su hermana: “Él es carismático, entiendo por qué ella estaba con él”

Taylor Swift reveló que a los 22 años pensaba que su carrera había terminado: “Estoy acabada”

Tras haber sido destronada por comentarios racistas, Miss North Carolina USA demanda al certamen por difamación

Las últimas horas de vida de Hayden Panettiere según su madre y las dudas sobre la versión de Brian Hickerson