Refuerzan el operativo para mantener transitables las rutas nacionales durante el invierno

En Chubut, el plan alcanza más de 1.500 kilómetros de rutas nacionales, donde se encuentran distribuidas distintas plantas de solución salina para elaborar el producto que luego se aplica en los sectores con mayor presencia de hielo y nieve (Imagen: Shutterstock)

Con más de 7.800 kilómetros de rutas nacionales bajo cobertura, Vialidad Nacional intensificó los trabajos correspondientes al Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026, un operativo que busca garantizar la transitabilidad en los corredores viales y pasos fronterizos afectados por la presencia de hielo y nieve durante la temporada invernal.

El dispositivo se despliega en Mendoza y las cinco provincias de la Patagonia, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde participan más de 450 agentes especializados y unos 350 equipos propios distribuidos en puntos estratégicos. Las tareas incluyen acciones preventivas y correctivas para sostener la circulación y mejorar las condiciones de seguridad sobre las rutas nacionales.

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Un despliegue coordinado para enfrentar las condiciones invernales

En Mendoza, el operativo cubre más de 1.001 kilómetros de las rutas nacionales 7, 40, 143, 144 y 145, además de los pasos internacionales Cristo Redentor y Pehuenche. En el principal cruce con Chile funcionan cuatro campamentos destinados al resguardo de equipos y plantas para la preparación de solución salina utilizada en el tratamiento preventivo de la calzada.

En Chubut, el plan alcanza más de 1.500 kilómetros de rutas nacionales, donde se encuentran distribuidas distintas plantas de solución salina para elaborar el producto que luego se aplica en los sectores con mayor presencia de hielo y nieve. El operativo comprende corredores como las rutas nacionales 3, 25, 26, 40 y 259.

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Por su parte, en Neuquén se intervienen más de 1.270 kilómetros de rutas nacionales, incluyendo los accesos a los pasos internacionales Cardenal Samoré y Pino Hachado. Allí, el operativo se complementa con monitoreo meteorológico permanente, recorridas preventivas y la difusión de recomendaciones e información sobre el estado de los caminos para quienes transitan por la región.

Vialidad Nacional recuerda que durante la temporada invernal es fundamental circular con precaución, respetar las indicaciones del personal vial y consultar el estado de las rutas nacionales antes de iniciar un viaje (Foto: VN)

Guardias permanentes y mantenimiento en corredores estratégicos

En Río Negro, Vialidad Nacional mantiene guardias de 24 horas sobre distintos tramos de las rutas nacionales 40 y 23. Las tareas comprenden despeje de nieve, retiro de piedras sueltas, mantenimiento de banquinas, control de animales sueltos y aplicación preventiva de solución salina. Solo en ese distrito, el operativo demanda alrededor de 500 toneladas de sal para la elaboración del producto utilizado sobre la calzada.

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En Santa Cruz, el mantenimiento invernal abarca más de 2.550 kilómetros de rutas nacionales mediante cuatro puestos operativos distribuidos sobre las rutas nacionales 3 y 40. Allí, tanto el líquido antihielo como la sal utilizada en las intervenciones se elaboran en la planta local del distrito para abastecer a los equipos que trabajan sobre los corredores.

Mientras tanto, en Tierra del Fuego, las tareas preventivas y paliativas ya alcanzaron 800 kilómetros de la traza principal de la Ruta Nacional 3 y otros 400 kilómetros de trazas secundarias. Además, se distribuyó sal sobre 3.800 kilómetros de recorrido y se aplicó salmuera en otros 3.200 kilómetros, utilizando más de 600 toneladas de sal desde el inicio del operativo. Las intervenciones también incluyeron el auxilio de vehículos varados, el retiro de derrumbes en zonas de montaña y la limpieza de alcantarillas y cunetas para favorecer el drenaje.

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Vialidad Nacional recuerda que durante la temporada invernal es fundamental circular con precaución, respetar las indicaciones del personal vial y consultar el estado de las rutas nacionales antes de iniciar un viaje, especialmente en los corredores donde las condiciones meteorológicas pueden modificarse con rapidez.