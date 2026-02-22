La gestión de datos como base de una logística más eficiente

Juan Medina es profesional en área de abastecimiento y control de calidad (Foto: Movant Connection)

Juan comparte su mirada sobre abastecimiento, calidad y logística en contextos globalizados: “cuando se combinan ganas de crecer con análisis de datos, capacitación y procesos medidos, los resultados empiezan a verse”. En esta entrevista, explica por qué medir procesos, formar equipos y profesionalizar la cadena logística es clave para sostener competitividad.

¿Cómo se vinculan la logística, el comercio exterior y el abastecimiento con la calidad?

Tienen una vinculación muy fuerte. Hoy uno de los principales focos es el consumidor final y la calidad percibida del producto. Desde el área de calidad hay herramientas muy valiosas que trabajan sobre procesos y eficiencia de costos, pero siempre con una mirada puesta en satisfacer las necesidades del cliente.

Cuando uno mejora procesos y disminuye fallas, eso impacta directamente en toda la organización. No es solamente una cuestión técnica, es una cuestión estratégica. Si los procesos son más eficientes, los costos bajan y la performance general mejora.

¿Sentís que el concepto de calidad es transversal a cualquier rubro?

Sí, totalmente. El área de calidad es transversal a toda la organización. Está en lo financiero, en lo contable, en lo administrativo, en la logística, en los almacenes, en producción. Siempre con el objetivo claro de mejorar procesos y disminuir fallas.

Cuando disminuís fallas, también mejorás costos. Y eso se retribuye en un mejor desempeño de la empresa. Pero para eso el objetivo tiene que estar claro. No es calidad por cumplir, es calidad para ordenar, medir y evolucionar.

En tu experiencia, ¿la logística juega a favor o en contra de la eficiencia?

La logística es un punto sumamente importante. Hoy estoy trabajando en ser más eficiente en la carga de los medios de transporte, por ejemplo camiones. Antes se transportaba a mitad de carga o sin cumplir ciertos estándares de kilos. Eso hay que medirlo.

Hay que capacitar a la gente, revisar los procesos, trabajar con indicadores y publicarlos para que las diferentes áreas noten esos cambios. Si no medís, no sabés dónde estás parado. Y si no sabés dónde estás parado, es difícil mejorar.

Planteás la logística como una oportunidad de eficiencia, no como un problema.

Claro. Incluso desde el punto de vista ecológico. Enviar un camión al 50% de capacidad genera más huella de carbono y es contraproducente económicamente. A veces la prioridad es entregar el producto, y está bien, pero hay que evaluar cómo se hace.

Si uno va evaluando las actividades, puede mejorarlas. La logística tiene que transformarse para que el cliente esté satisfecho con lo que recibe, pero también para que la organización cumpla con sus estándares económicos y ambientales.

Para Juan, el análisis de datos es primordial, porque "si no analizás datos, empezás a repetir errores" (Ilustración: Shutterstock)

¿Qué rol juega la profesionalización en logística y abastecimiento?

Es clave. Hoy ya no es para improvisar. Lo veo mucho en pequeñas y medianas empresas donde no se hacen evaluaciones de costo o análisis transversales. Desde una mala provisión en compras hasta un almacenamiento incorrecto que daña productos.

No hacer una matriz para clasificar productos, no identificarlos correctamente, no tener trazabilidad. Son detalles que parecen menores pero generan errores constantes. Y eso tiene que ver con no contar con especialistas o no actualizarse con sistemas que hoy ayudan muchísimo.

¿Cuáles son tus claves en abastecimiento?

Primero, tener proveedores confiables. Conocerlos, saber quiénes son, cómo trabajan y entender también su problemática. Y transmitirles claramente nuestras necesidades. Muchas veces la decisión de compra se toma solo por precio, y no es así. El precio es una variable, pero hay un conjunto de factores que determinan si una decisión es correcta.

El proveedor tiene que ser visto como un socio estratégico. Cuando el proveedor responde bien, nosotros respondemos mejor al cliente interno y al cliente externo. Es una cadena.

Mencionaste la importancia de la comunicación. ¿Qué lugar ocupa?

Es sumamente valiosa. Desde mi rol trato de explicar siempre hacia dónde queremos ir y por qué. Pero basándonos en datos e información. Muchas empresas no analizan datos, y ese es un gran problema.

No importa si los números son buenos o malos, lo importante es tenerlos. Porque si no analizás datos, empezás a repetir errores. Con metodologías claras, midiendo y capacitando, a mediano plazo los resultados llegan.

También se construye compromiso. Si no explicás qué querés hacer, es difícil que el equipo lo entienda. Hay que hacer escuela dentro de la organización, documentar procesos, dar formatos claros.

Hablás mucho de capacitación. ¿Sentís que hay una brecha entre la teoría y la práctica?

Las herramientas académicas son válidas y aportan conocimiento, pero las particularidades de cada empresa son únicas. Eso no se enseña en una facultad. Por eso es importante capacitar dentro de la organización. Las personas que se incorporan necesitan esa formación constante.

Las metodologías más innovadoras y conocidas no son exclusivas de multinacionales. Se pueden aplicar en cualquier empresa, incluso en la vida diaria. No se llega a la misma velocidad que con una gran estructura, pero se llega. Lo importante es medir y sostener el proceso.

Desde tu mirada docente, ¿la logística tiene el peso que merece en la formación profesional?

Yo pienso que no. Dentro de la administración de empresas no se le da el suficiente peso a la cadena logística. Se enfocan mucho en la alta dirección o en la administración tradicional, pero no tanto en las partes operativas que sostienen la organización.

Hoy estamos inmersos en un mundo totalmente globalizado. Las empresas no solo se vinculan a nivel provincial o nacional, sino con el resto del mundo para adquirir productos, servicios o materias primas.

La logística interna y externa no puede ser un paso secundario. Necesita más protagonismo en la formación profesional, porque es una parte fundamental para que la organización funcione y crezca.

¿Cuál es el denominador común que ves en las organizaciones que logran mejorar?

El carácter emprendedor. El empresario que quiere desarrollarse pero entiende que necesita nutrirse de profesionales que le den herramientas. Ese vínculo entre espíritu emprendedor y profesionalización es clave. Cuando se combinan ganas de crecer con análisis de datos, capacitación y procesos medidos, los resultados empiezan a verse.