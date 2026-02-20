Salta avanza con un protocolo vial para fortalecer la cadena de suministro minera

La Secretaría de Minería de Salta convocó a empresas mineras y a sus áreas logísticas para abordar de manera directa las problemáticas viales en las rutas que conectan los proyectos con los centros de abastecimiento y exportación (Foto: Gobierno de Salta)

La Provincia de Salta dio un paso clave en la organización de la logística minera con el avance de un Protocolo Preventivo de Seguridad Vial destinado a ordenar estándares y reducir riesgos en los corredores vinculados a la actividad.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Minería, busca establecer obligaciones administrativas para las empresas que operan bajo permisos provinciales y consolidar un esquema aplicable en la práctica.

Como primer paso, el organismo convocó a empresas mineras y a sus áreas logísticas para abordar de manera directa las problemáticas viales en las rutas que conectan los proyectos con los centros de abastecimiento y exportación. En el encuentro se puso el foco en la gestión del riesgo, especialmente en aspectos como fatiga de conductores, alcohol, exceso de velocidad, jornadas extensas y tercerización del transporte, variables que impactan de forma directa en la continuidad operativa de la cadena de suministro.

El Protocolo en elaboración delimita claramente competencias: si bien la Secretaría no ejerce control de tránsito en rutas nacionales, sí puede fijar estándares obligatorios para las compañías que desarrollan actividad minera en la provincia. En ese marco, la futura Resolución establecerá requisitos preventivos específicos para la operatoria logística minera, elevando el piso de cumplimiento en materia de seguridad y trazabilidad.

Una mesa técnica para el seguimiento permanente

La propuesta incluye la creación de una Mesa Técnica Permanente de Seguridad Vial Minera, concebida como un ámbito institucional de seguimiento y mejora continua. Este espacio será coordinado por la Secretaría de Minería e invitará a participar a organismos provinciales, fuerzas de seguridad, áreas de salud, vialidad, municipios de corredores mineros y representantes del sector privado.

El objetivo es compartir información real, analizar datos de siniestralidad, identificar zonas críticas y evaluar tiempos de respuesta ante emergencias. Desde una mirada logística, este esquema apunta a reducir interrupciones en los flujos de transporte, mejorar la previsibilidad de las operaciones y fortalecer la resiliencia de la cadena minera, particularmente en corredores de alta complejidad geográfica.

Los controles incluyeron la supervisión de documentación, el cumplimiento de normativas de tránsito y las condiciones de transitabilidad de los camiones, con el fin de garantizar que el transporte de minerales se realice bajo estándares adecuados (Foto: Gobierno de Salta)

En paralelo, la Provincia profundizó los controles en la Ruta Nacional 51, uno de los principales ejes logísticos hacia la Puna salteña. En operativos realizados a la salida de Campo Quijano, se desplegaron acciones integrales para verificar la trazabilidad de las cargas, la situación fiscal y laboral de los transportistas y las condiciones técnicas de los vehículos de gran porte.

Los controles incluyeron la supervisión de documentación, el cumplimiento de normativas de tránsito y las condiciones de transitabilidad de los camiones, con el fin de garantizar que el transporte de minerales se realice bajo estándares adecuados. Desde el punto de vista de la cadena de suministro, estos operativos refuerzan la transparencia y reducen riesgos operativos asociados a incumplimientos que podrían generar demoras, sanciones o interrupciones en proyectos estratégicos.

La fiscalización coordinada entre áreas fiscales, técnicas, laborales y de seguridad refleja una estrategia integral: no solo se busca controlar, sino también ordenar un sistema logístico que crece al ritmo de la expansión minera en la región.

Proveedores locales y profesionalización de la cadena

En este contexto, también cobra relevancia el fortalecimiento de los proveedores locales. Representantes de la Cámara Regional de Proveedores de la Minería de Tolar Grande plantearon a las autoridades provinciales la necesidad de profesionalizarse y ganar mayor representatividad dentro del entramado productivo.

Los servicios que ofrecen —entre ellos logística, transporte, mantenimiento de campamentos, catering y seguridad— forman parte esencial del soporte operativo de los proyectos en altura. Su consolidación impacta directamente en la eficiencia de abastecimiento, en la reducción de costos indirectos y en la generación de empleo local.

La articulación público-privada y el acceso a herramientas de promoción y financiamiento aparecen como ejes para integrar a estos actores en una cadena cada vez más exigente en estándares técnicos, cumplimiento normativo y desempeño logístico.

Con el avance del Protocolo Preventivo, el refuerzo de controles en corredores estratégicos y el impulso a proveedores regionales, Salta configura un esquema que busca combinar seguridad, trazabilidad y competitividad. En un sector donde la logística representa una porción crítica de los costos y del riesgo operativo, ordenar los flujos y profesionalizar la cadena no solo mejora la seguridad vial: también fortalece la sostenibilidad del desarrollo minero a mediano y largo plazo.