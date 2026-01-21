La electrificación del transporte pesado empieza a ganar terreno en la logística global

En términos de costos de combustible, mantenimiento y operación, los vehículos eléctricos ya presentan ventajas frente a las unidades diésel, especialmente en flotas con alta utilización (Imagen: Shutterstock)

La electrificación del transporte de cargas pesadas comienza a dejar atrás su etapa experimental y se consolida como una opción operativa concreta en varios mercados. Los últimos desarrollos tecnológicos muestran que los camiones eléctricos de nueva generación ya pueden reemplazar a las unidades diésel en la gran mayoría de los usos cotidianos, tanto por autonomía como por desempeño, lo que reconfigura el debate sobre el futuro de la logística terrestre.

De acuerdo con datos sectoriales, los camiones eléctricos actuales alcanzan autonomías superiores a los 500 kilómetros por carga, lo que permite cubrir cerca del 95% de los recorridos diarios habituales en operaciones de transporte de cargas en Europa. Este avance reduce uno de los principales obstáculos históricos de la electrificación: la limitación de rango para operaciones regulares.

Desde el punto de vista económico, el escenario también empieza a mostrar señales claras de cambio. En términos de costos de combustible, mantenimiento y operación, los vehículos eléctricos ya presentan ventajas frente a las unidades diésel, especialmente en flotas con alta utilización. Si bien la inversión inicial sigue siendo más elevada, la brecha comienza a achicarse a medida que aumenta la oferta de modelos y se acelera la competencia.

Adopción desigual según regiones

La velocidad de adopción, sin embargo, varía de manera significativa entre regiones. Asia, y particularmente China, se posiciona como el mercado más avanzado, con una participación creciente de vehículos eléctricos que ya supera el 30% de las ventas de tractores y semirremolques pesados. En Europa, el proceso avanza con mayor cautela, con una cuota todavía reducida, mientras que en Estados Unidos la adopción se mantiene en niveles marginales.

Estas diferencias reflejan no solo el grado de desarrollo industrial, sino también el peso de las políticas públicas, los esquemas de incentivos y la planificación de infraestructura energética, factores que resultan decisivos para la logística terrestre de largo plazo.

Las nuevas soluciones permiten recuperar gran parte de la capacidad de la batería en menos de una hora, acercando los tiempos operativos a los estándares del transporte tradicional (Foto: Shutterstock)

Infraestructura y tiempos de carga, el nuevo desafío logístico

Uno de los puntos críticos sigue siendo el tiempo de carga. Mientras el repostaje de un camión diésel demanda apenas minutos, la carga eléctrica todavía requiere períodos más prolongados. No obstante, la aparición de sistemas de carga de alta potencia comienza a modificar este escenario, reduciendo de forma progresiva las limitaciones operativas.

Las nuevas soluciones permiten recuperar gran parte de la capacidad de la batería en menos de una hora, acercando los tiempos operativos a los estándares del transporte tradicional. En este contexto, la infraestructura eléctrica emerge como un nuevo componente estratégico de la logística, equiparable a la infraestructura vial.

Regulación y costo total de operación

El análisis del costo total de operación refuerza esta tendencia. Estudios recientes del sector, como los impulsados por la IRU, muestran que en algunos países europeos los camiones eléctricos ya resultan más económicos por kilómetro recorrido que los diésel, especialmente cuando se consideran exenciones de peajes, menores impuestos y la ausencia de cargos asociados a emisiones.

Estos esquemas regulatorios buscan acelerar la transición, pero el consenso creciente en el sector es que la electrificación deberá sostenerse en el tiempo por su competitividad intrínseca, más allá de los incentivos. La reducción de costos a partir de economías de escala y una mayor previsibilidad normativa aparece como la clave para consolidar el cambio.

Un impacto que trasciende lo ambiental

Más allá de la reducción de emisiones, la electrificación del transporte de cargas introduce beneficios operativos adicionales: menor ruido, ausencia de emisiones locales y mejores condiciones de trabajo para los conductores, con menores niveles de fatiga en la operación diaria.

Estos factores cobran especial relevancia en entornos urbanos y zonas con alta concentración de tránsito pesado. En conjunto, los avances tecnológicos, la mejora en los costos y el desarrollo de infraestructura empiezan a redefinir el rol del camión eléctrico en la logística global, ya no solo como una respuesta ambiental, sino como una decisión estratégica que impacta en costos, eficiencia y competitividad de las cadenas logísticas.