Mendoza optimiza el cruce hacia Chile con nueva plataforma de información en tiempo real

La plataforma digital de Mendoza ofrece actualizaciones en tiempo real sobre el estado de los pasos internacionales, ayudando a reducir congestiones y mejorar la logística de transporte

Con el objetivo de mejorar la experiencia de quienes viajan hacia Chile y optimizar los flujos logísticos, el Gobierno de Mendoza presentó una innovadora herramienta digital para informar en tiempo real sobre el estado de los pasos internacionales.

Esta plataforma está diseñada para facilitar la planificación de los trayectos y reducir los tiempos de espera en el cruce fronterizo, una necesidad crucial tanto para los turistas como para los transportistas de carga.

Mejor planificación y optimización de tiempos

La nueva plataforma digital ofrece acceso a información clave sobre el estado de los pasos internacionales, como el Sistema Integrado Cristo Redentor y el Paso Pehuenche, dos de los puntos más transitados entre Argentina y Chile.

A través de esta herramienta, los usuarios pueden conocer, minuto a minuto, el estado actualizado de los pasos fronterizos, incluyendo la congestión vehicular y los niveles de gravedad de las demoras.

Esta información permite a los viajeros y transportistas planificar su recorrido con mayor precisión, evitando las horas pico y ajustando sus horarios de salida según las condiciones del tránsito, especialmente en períodos de alta circulación como las vacaciones de verano y los fines de semana largos.

Un alivio para la congestión y mayor eficiencia en el transporte de cargas

Lo más destacado de esta herramienta es su capacidad para aliviar la congestión en períodos de alta demanda, como las vacaciones de verano y los fines de semana largos. Gracias a la visibilidad que ofrece sobre las demoras estimadas y el estado de los pasos fronterizos, tanto las personas que viajan como las empresas que realizan transportes de carga pueden tomar decisiones informadas sobre el mejor momento para cruzar.

Esto no solo mejora la experiencia de los viajeros, sino que también optimiza los tiempos de los transportes de carga, asegurando que los camiones y mercancías no se queden varados por largas horas, lo que genera un impacto positivo en la cadena logística.

Los paradores activados, como Uspallata y Penitentes, se actualizan constantemente para informar sobre la cantidad de vehículos en espera, lo que facilita la gestión de la congestión. Asimismo, los horarios de habilitación para transporte de cargas y ómnibus permiten a las empresas planificar con antelación las rutas más rápidas y eficaces, sin tener que enfrentarse a largos tiempos de espera.

Información práctica y recomendaciones útiles

Además de ofrecer detalles sobre el estado del tránsito, la plataforma brinda una serie de recomendaciones clave para los viajeros, lo que resulta especialmente valioso en situaciones imprevistas o emergencias durante el trayecto.

Entre las recomendaciones se incluyen pautas para un cruce seguro y para evitar inconvenientes a lo largo del viaje, un factor clave cuando se atraviesan pasos internacionales, especialmente en condiciones climáticas adversas o cuando surgen problemas logísticos.

Un paso hacia la digitalización y la mejora de la infraestructura logística

Esta iniciativa forma parte de un proceso de digitalización de servicios públicos. Su propósito es acercar la información de manera clara y accesible a los ciudadanos, mejorando la eficiencia en los cruces fronterizos. La plataforma se convierte en una herramienta clave para quienes atraviesan el paso transfronterizo Cristo Redentor, uno de los más importantes para el comercio y la conectividad entre Argentina y Chile.

La implementación de este tipo de tecnologías no solo mejora la experiencia de quienes cruzan, sino que también potencia la eficiencia de la logística en el transporte internacional. A través de la optimización de tiempos y la reducción de congestiones, se favorece la circulación de vehículos y mercancías, lo cual tiene un impacto positivo en la competitividad del comercio y la industria de la región.

Un cruce fronterizo más ordenado y con menos riesgos

La información proporcionada por la plataforma también es clave para reducir riesgos durante el cruce, ya que permite a los viajeros tomar decisiones informadas sobre los mejores horarios para viajar y las posibles alternativas en caso de congestión. Además, la herramienta contribuye a un cruce más organizado, evitando los cuellos de botella que suelen formarse en los puntos más críticos, como los túneles y las aduanas.

En resumen, esta nueva plataforma digital de Mendoza representa un avance significativo en la gestión de los pasos transfronterizos, brindando a los usuarios la información necesaria para optimizar sus trayectos y mejorar la experiencia de viaje, tanto para turistas como para transportistas de carga.

La posibilidad de acceder a información actualizada y en tiempo real sobre el estado de los pasos fronterizos es un gran paso hacia una logística más eficiente y segura en la región.

