7 pasos imprescindibles para mejorar y optimizar tu proceso de abastecimiento

Carlos Tobón es director general de la Asociación de Profesionales en Compras de Colombia - ACOPC (Foto: Movant Connection)

En casi todas las organizaciones pasa lo mismo: la alta dirección exige más rentabilidad, las áreas operativas piden mejor servicio y los proveedores reclaman pagos oportunos, mientras el proceso de abastecimiento intenta responder con poco tiempo, poca información y herramientas limitadas.

La mayoría de los problemas de Compras no se resuelven con “comprar más barato”, sino rediseñando el modelo completo de abastecimiento: estrategia, procesos, tecnología y equipo. Este artículo propone 7 pasos concretos para que Compras se convierta en un motor de competitividad y sostenibilidad.

Paso 1. Conocé y diagnosticá tu propio proceso

Antes de cambiar algo, hay que entender qué se compra, a quién, cómo y por qué. Un buen inicio es aplicar Category Management: agrupar el gasto en categorías coherentes y definir para cada una su importancia estratégica, impacto en el negocio y nivel de riesgo. En paralelo, un “spend analysis” serio —por categoría, proveedor y unidad de negocio— permite ver ineficiencias y oportunidades de mejora y negociación. Este diagnóstico debe conectar con las prioridades del negocio. La pregunta clave es: ¿el modelo actual de abastecimiento está alineado con la estrategia o funciona por inercia, “como siempre se ha hecho”?

Paso 2. Diseñá y operá un Plan Periódico de Compras y Contratación (PPCC)

Sin planeación, Compras vive en modo “apaga incendios”. El PPCC ordena el año en términos de qué se va a comprar, cuándo, para quién, bajo qué modalidad y con qué estrategia. Debe integrar información de áreas usuarias, proyectos clave, renovaciones de contratos, riesgos de suministro y tiempos internos de aprobación, negociación e implementación. Es una hoja de ruta estratégica que permite anticiparse.

Paso 3. Implementá una metodología de análisis estratégico

Con diagnóstico y PPCC, el siguiente paso es contar con una metodología robusta que guíe cada proyecto. Un ejemplo es el Modelo Estratégico y Gerencial de Abastecimiento, que estructura el ciclo de sourcing en fases: levantamiento de información, análisis, diseño estratégico, implementación y mejoramiento continuo. Más que el nombre, importa que la metodología obligue a pensar estratégicamente cada categoría, combine análisis cuantitativo y cualitativo y establezca rutinas claras de gobernanza (quién decide, con qué criterios y sobre qué información), desde el mapa estratégico general hasta las estrategias por categoría. Así, Compras deja de ser un conjunto de “casos aislados” y se convierte en un sistema replicable.

Paso 4. Revisá y replanteá el Manual de Compras

En muchas organizaciones, el Manual de Compras es un documento que solo recuerdan los auditores. Si no refleja la estrategia, se vuelve un adorno o un obstáculo burocrático. El cuarto paso es alinear política, proceso y procedimientos al modelo estratégico definido. Esto implica ajustar políticas (umbrales, niveles de aprobación, rol de las áreas usuarias), actualizar flujos para que reflejen las etapas reales de análisis, evaluación de proveedores y control de riesgos, y simplificar formatos y requisitos que no agregan valor. El Manual de Compras debe subordinarse a la estrategia, no al revés, y convertirse en aliado para estandarizar buenas prácticas y proteger al equipo.

Paso 5. Implementá una solución tecnológica específica para abastecimiento

Aquí viene una verdad incómoda: el ERP no es suficiente para gestionar de manera moderna el proceso de abastecimiento. El ERP registra, pero no gestiona la estrategia, la colaboración con proveedores, las evaluaciones, los riesgos ni la trazabilidad del sourcing. El quinto paso es evaluar e implementar una solución especializada (e-sourcing, SRM, gestión de contratos, etc.) que digitalice el flujo de punta a punta —desde la necesidad hasta la administración del contrato—, genere datos estructurados para análisis avanzados y facilite transparencia, competencia y cumplimiento de políticas. La tecnología adecuada es el “esqueleto digital” del modelo.

Paso 6. Alinea cargos, roles y funciones del equipo

La estrategia cambia, el manual se actualiza, la tecnología se implementa… pero si los cargos y funciones del equipo siguen definidos como hace diez años, el modelo no despega. Este paso exige revisar la estructura del área, las competencias técnicas y analíticas requeridas y los indicadores de desempeño y esquemas de reconocimiento. El objetivo es que cada persona sepa qué rol juega en el nuevo mapa estratégico: quién lidera categorías, quién ejecuta la operatividad, quién gestiona contratos y quién impulsa la mejora continua. No se trata de tener más gente, sino de usar mejor el talento disponible.

Paso 7. Pasá a la acción: implementá proyectos de sourcing estratégico

Todo lo anterior solo tiene sentido si se traduce en proyectos concretos. Muchas organizaciones se quedan a mitad de camino: tienen diagnósticos, manuales, licencias tecnológicas y organigramas, pero siguen comprando como antes. Pasa a la acción eligiendo algunas categorías piloto y aplicando los 6 pasos anteriores: diagnóstico, inclusión en el PPCC, metodología estratégica, operación conforme al nuevo manual, uso de la herramienta tecnológica y participación activa del equipo en sus nuevos roles. Cada proyecto se convierte en un laboratorio de aprendizaje que permite ajustar la metodología, mejorar el uso de la herramienta, afinar el manual y reforzar capacidades.

Y ahora, ¿qué sigue para tu organización?

Optimizar el proceso de abastecimiento no es un ejercicio cosmético ni se limita a cambiar formatos. Se trata de transformar la forma en que la organización decide, negocia, contrata y gestiona el riesgo con sus proveedores, impactando directamente los resultados y la sostenibilidad del negocio. El siguiente paso depende de ti: puedes archivar este artículo o usarlo como hoja de ruta. Empieza por lo básico: realiza un diagnóstico honesto, arma un primer borrador de PPCC, identifica una metodología de referencia, revisa tu manual y haz una lista rápida de brechas tecnológicas y de talento. No esperes a tener “todo perfecto” para actuar.

La invitación es sencilla pero exigente: escoge una categoría estratégica y comprométete a gestionarla siguiendo estos 7 pasos. Documenta lo que aprendes, mide los resultados y comparte las conclusiones con tu comité directivo. Ahí empieza la conversación que convierte a Compras en un socio estratégico del negocio o la deja atrapada en el papel de simple “tramitador de órdenes”.