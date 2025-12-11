Movant LogComex

Adaptación constante y criterio profesional: claves del trabajo aduanero en un contexto cambiante

Mariana Andrea Bruno, licenciada en comercio exterior y despachante de aduana, explica los desafíos del sector y los errores comunes de quienes inician compras internacionales sin la orientación adecuada

Guardar
Mariana Andrea Bruno es licenciada
Mariana Andrea Bruno es licenciada en comercio exterior y despachante de aduana (Foto: Movant Connection)

Al referirse al aumento de adquisiciones impulsivas y a las complicaciones que eso trae en operaciones menores, Mariana comenta que “la gente se apasiona comprando afuera”. En esta entrevista, profundiza en los motivos que generan detenciones, el valor de una formación sólida, el rol de las herramientas digitales y los aspectos que hoy determinan una gestión aduanera responsable.

¿Cómo hace un despachante para seguir operando sin perder eficiencia en un contexto cambiante?

Para seguir operando, lo primero es adaptarse todos los días. Las legislaciones cambian, pero nuestra actividad es siempre la misma: estar informados. Te levantás y ya tenés que mirar el Boletín Oficial, después comparar con lo que publican otros medios y ver cómo se aplica a los papeles que llegan al escritorio.

Los despachantes hacemos de todo un poco: acompañamos, asesoramos, explicamos, resolvemos temas bancarios, entendemos de logística y fletes, a veces recomendás seguros. Tenés que estar al día porque la tarea es amplísima. Por eso siento que la profesión está muy jerarquizada: lo que sale todos los días nos obliga a actualizarnos de verdad.

¿Qué habilidades personales considerás esenciales en tu profesión?

La legislación cambia todo el tiempo, así que tenés que ser flexible, enfocarte en buscar soluciones y encontrar la manera de fluir con lo que llega cada día.

Cuando empecé, todo era en papel; hoy está lleno de aplicaciones y todo es digital. Antes tenías que ir a distintos lugares a presentar documentación; ahora subís todo online. Pero si no te adaptás, te endurecés. Para mí la clave es no volverse rígido nunca: siempre hay que buscar cómo seguir.

Trabajaste con griferías, electrónica y courier. ¿Qué errores ves en quienes hacen importaciones pequeñas o particulares?

Hoy, con tanta información disponible, la gente se apasiona comprando afuera: “me puedo traer esto, puedo traer lo otro”. Y se embalan. Traen mercadería que después queda detenida en Aduana y no entienden por qué.

No se asesoran. Un ejemplo común: les detienen un paquete y recién ahí preguntan cuántos envíos pueden hacer. Cuando decís “hasta cinco por año”, te responden: “ah, este es el séptimo”. Y tuvieron suerte con los anteriores.

Hay cursos cortos de comercio exterior, pero no alcanzan para entender bien lo que se está haciendo. Hay que capacitarse. Primero hay que saber qué estás trayendo, después preguntar si se puede y si tiene alguna intervención. No todo es “clic, clic, clic”. La apertura ayuda, pero sin asesoramiento vienen los problemas.

¿Qué consultas son las más frecuentes cuando alguien quiere importar?

La más común es: “me detuvieron el paquete en el courier”. Después aparece mucho “no puedo girar las divisas”.

Lo importante es saber leer la documentación: entender los Incoterms, ver qué se firmó, qué se compró y qué responsabilidades tiene cada parte. Muchas veces los problemas aparecen simplemente porque no se interpretaron bien los papeles.

¿Qué porcentaje de envíos particulares ves que terminan fallando o siendo detenidos?

Aproximadamente un 80% de los paquetes terminan detenidos por errores en la documentación, por salir del régimen o por falta de información respecto a intervenciones de terceros organismos.

La gente compra sin saber y recién cuando llega el aviso empiezan a preguntar qué pasó. Ese aviso detalla el motivo de la detención: ANMAT, seguridad eléctrica, uso humano, lo que sea. Si no se puede cumplir con lo que pide, el paquete vuelve a origen.

Para Mariana, "hoy, con tanta
Para Mariana, "hoy, con tanta información disponible, la gente se apasiona comprando afuera" (Foto: Shutterstock)

Cuando no hay forma de cumplir con la intervención requerida, ¿qué solución queda?

La única es la devolución a origen. Si el aviso dice que se requiere un certificado y no lo tenés, no hay manera de avanzar. Ahí hablás con el proveedor y gestionás el retorno.

En algunos casos extremos, como cuando se presume que un producto es explosivo o inseguro, hay que hacer un reembarco formal. Está todo previsto, pero por eso insisto tanto en asesorarse antes.

¿Qué implica ese retorno a origen? ¿Qué pasa con el comprador?

Si se devuelve a origen, hay costos. El courier cobra la devolución, y si es una importación formal, capaz hay que hacer un reembarco. Todo está previsto en la legislación, pero es trabajoso.

Siempre recomiendo hablar con el proveedor, explicar la situación y ver si cumplen con lo que falta. Pero lo ideal es asesorarse antes para evitar estos casos, sobre todo con productos sensibles o con categorías que tienen controles más estrictos.

En rubros como grifería o electrónica, ¿en qué suelen equivocarse quienes importan?

En electrónica, el punto crítico es la seguridad eléctrica. Hay que pedir al proveedor certificados homologados o documentación que avale el producto. La Aduana puede liberar la mercadería, pero después puede llegar la inspección de Secretaría y ahí quedás expuesto: podés usar un tiempo el producto, pero luego no podés comercializarlo o directamente te lo observan.

Por eso siempre digo: antes de importar, pedí papeles. No se trata solo de pasar Aduana; se trata de que el producto esté en regla cuando lo vayas a usar.

¿Hay algún producto que no recomendarías traer por su complejidad?

En realidad, todo se puede traer. La clave es clasificarlo bien: ir al nomenclador, ver qué intervenciones tiene, si corresponde seguridad eléctrica, si ANMAT controla, si aplica algún organismo más.

Yo siempre recomiendo pedir una muestra primero. La mirás, la clasificás, ves si cumple. No podés traer un contenedor de algo sin saber exactamente qué es. Si podés viajar y verlo, mejor. Pero si no, la muestra es fundamental.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorImportacionesDespachante de Aduana

Últimas Noticias

La Pampa mira al mundo: logística, integración y sectores clave para ganar escala exportadora

Sebastián Lastiri, director ejecutivo de Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior, remarca la importancia de la articulación público-privada para acompañar a las pymes al mercado internacional

La Pampa mira al mundo:

El transporte de cargas lanza su primera red de aprendizaje para mejorar desempeño y emisiones

La iniciativa impulsa un proceso de trabajo conjunto entre empresas, especialistas y organismos públicos para mejorar eficiencia energética, desempeño logístico y reducción de emisiones

El transporte de cargas lanza

Gestión efectiva de inventarios: el arte de evitar el desperdicio y maximizar el flujo

En un contexto volátil, las empresas que integran datos, previsión y tecnología logran inventarios más ágiles, menores costos y una cadena de suministro más sólida

Gestión efectiva de inventarios: el

La ICC advierte que el comercio global sigue trabado por procesos manuales y normas dispares

El organismo alerta que la falta de armonización regulatoria y la escasa digitalización mantienen altos costos, demoras en frontera y fricciones que afectan la competitividad de las cadenas globales

La ICC advierte que el

El desafío de abastecer sin margen de error en la industria autopartista

Marcelo Sabater, especialista en supply chain, logística y desarrollo de proveedores en la industria autopartista, comparte su mirada sobre los sistemas de entrega y la construcción de relaciones de largo plazo

El desafío de abastecer sin
DEPORTES
8 frases de Buffarini: de

8 frases de Buffarini: de un gesto de Messi en la Selección a su áspero duelo con Cristiano Ronaldo y el día que lo buscó el City

¿El Mundial 2026 en jaque por el clima? 10 sedes estarían bajo amenaza de calor récord, alertan expertos

Alejandro Domínguez volvió a pedir ampliar la cantidad de participantes del Mundial 2030: “Hagamos que esta celebración sea diferente”

El regalo que le hicieron los juveniles de River Plate a Lionel Messi tras la goleada frente al Inter de Milán

Ganó 6 medallas de oro, sufrió depresión, fue adicto al alcohol y quiere escribir su historia: “Fui la persona más odiada del mundo”

TELESHOW
Nequi Galotti se sometió a

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

Soledad Pastorutti respondió a la acusación de Vanesa Carbone sobre intentar seducir a su esposo: “Nada me sorprende”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La China Suárez mostró la habilidad deportiva de Amancio y un detalle lo comparó con Mauro Icardi

Wanda Nara anunció una ficción vertical junto a Maxi López para 2026

INFOBAE AMÉRICA

Un “acusado inocente”, una huella

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París