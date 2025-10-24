Movant LogComex

El humor también tiene logística: planificación, conexión y timing en cada escenario

Andy Ini, comediante y guionista, comparte su visión sobre la risa como herramienta de conexión y sobre la logística que hay detrás de cada función, donde la coordinación y el humor van de la mano

Por Redacción Movant

Guardar
Andy Ini es comediante y
Andy Ini es comediante y guionista (Foto: Movant Connection)

“El humor es una forma de llevar la vida adelante, que no sea tan dura”, afirma Andy. En esta entrevista, comparte su mirada sobre la risa como herramienta de vínculo, la necesidad de adaptación cultural al “exportar” su humor a otros países y la logística que exige coordinar cada función con la precisión de una cadena de suministro.

¿Qué claves encontrás para “exportar” tu humor y conectar con públicos extranjeros?

Primero, ser auténtico. Cuando voy a otro país, la gente quiere ver a un argentino, no a un imitador local. Ya saben lo que significa “che” o “boludo”, y eso genera empatía.

Después, investigo cada lugar: cómo se mueven, qué expresiones usan, cómo le dicen al colectivo o al metro. Son pequeños detalles que muestran interés y hacen que el público se sienta incluido.

Mi humor es universal, porque habla de vínculos, emociones y situaciones que todos vivimos. Pero siempre agrego algo local. En El Salvador, por ejemplo, hice un chiste sobre lo difícil que es dibujar su bandera. Dije: “fíjense, es azul, blanca, azul… pero en el medio tiene… ¿qué es eso? ¡El Guernica de Picasso!”. Y estallaron de risa.

Son cosas simples, pero que conectan. La clave está en observar, adaptarse y mantener tu esencia.

¿Qué importancia tiene la logística en tu trabajo como comediante?

Es enorme. De hecho, lo más fácil de mi trabajo es el show; lo más difícil es la logística para que ese show suceda.

A veces tengo tres o cuatro funciones en una noche, en distintos puntos del país. Calculo rutas, tiempos, distancias, tráfico, condiciones climáticas, armado de sonido y todo eso es planificación pura.

Trabajo con la misma lógica de una operación logística: coordino recursos, priorizo tiempos y evalúo contingencias. Mando mis pistas por mail a los sonidistas con anticipación, numeradas y ordenadas; coordino con los técnicos para que el equipo esté listo antes de que yo llegue; y, si sé que puedo demorarme, tengo plan B.

Una vez, sabiendo que el evento era lejos y el margen de tiempo era mínimo, mandé un pianista de backup para que arranque antes de que yo llegue. Así evito que el público se impaciente. Esa previsión es lo que te salva: si algo falla, tenés que tener un plan alternativo.

¿Qué consejos darías a quienes buscan “llegar” a su público, sea en un escenario o en una empresa logística?

Primero, hay que saber a quién le hablás. Conocer al público o al equipo. No es lo mismo hablar con jóvenes que con gente mayor, ni con un grupo relajado que con uno tenso.

Después, hay que leer el contexto. Si la gente está comiendo, no arranques con los chistes, porque la milanesa le gana a cualquiera. Ni Mick Jagger puede competir con una milanesa. Si están con cubiertos, no pueden aplaudir, y si están masticando, no se pueden reír. Entonces, arranco cantando hasta que se despabilen y después meto el humor.

En las empresas pasa igual: hay que elegir el momento justo para comunicar. Si hablás cuando todos están saturados o distraídos, el mensaje no llega. La comunicación, como la logística, tiene su propio timing.

¿Sentís que tu trabajo tiene algo en común con la logística?

Totalmente. Mi trabajo es una operación logística completa: tengo que coordinar recursos humanos (mi equipo), recursos técnicos (el sonido, la iluminación), transporte, horarios, tiempos y clientes —que en este caso son los públicos—.

Cada función tiene su hoja de ruta, sus imprevistos y su deadline. Si una parte falla, el resto se retrasa. Es exactamente lo mismo que pasa con un embarque o una entrega: el éxito depende de que todo fluya con precisión.

La diferencia es que, en mi caso, el “producto final” es la risa. Y cuando todo sale bien y la gente se ríe, siento que la operación fue un éxito total.

Refiriéndose a su labor como
Refiriéndose a su labor como comediante, Andy comenta que lo más fácil de mi trabajo es el show; lo más difícil es la logística para que ese show suceda (Foto: Movant Connection)

¿Qué significa el humor para vos?

El humor es un estilo de vida. Es una terapia. La vida es una decisión: podés vivirla con optimismo o con pesimismo, y los dos te van a costar el mismo esfuerzo. Para mí, el humor es la decisión de que la vida no sea tan dura. Pero también es tragedia, porque sin tragedia no hay humor. Están conectados.

¿Y cómo influye el humor en la forma de vincularte con la gente?

El humor siempre sirve para vincularte, hasta en lo más simple. Si vas al banco o al peaje con una sonrisa, descolocás a todos. La gente no está acostumbrada a la gente feliz. Creo que el humor descontractura, te acerca, te permite negociar mejor. Si nos tomáramos la vida con más humor, habría muchos menos problemas.

¿Cada público reacciona igual o hay diferencias según el lugar?

Cada público es distinto. Cada show también. Yo puedo decir el mismo monólogo cien veces y cada vez sale diferente. La variable es el público, la energía del momento, el clima, si están comiendo, si hay ruido de fondo. Todo influye.

El humor, a diferencia del canto, tiene una exigencia inmediata: si no se ríen, fracasaste. Yo puedo cantar y que nadie aplauda hasta el final, pero en el humor el silencio se siente. Por eso, cada función es única.

Temas Relacionados

Comercio ExteriorLogisticaHumor

Últimas Noticias

Simplifican el sistema de licencias profesionales para agilizar el transporte de carga

La ANSV reformuló el régimen interjurisdiccional de licencias profesionales. La medida apunta a simplificar trámites, descentralizar procesos y garantizar la disponibilidad de conductores habilitados

Simplifican el sistema de licencias

La logística como factor clave en la sanidad animal

Gabriel Cavalieri, jefe de logística en la industria farmacéutica, explica los desafíos de coordinar una cadena de abastecimiento exigente, regulada y estacional en un mercado en plena expansión

La logística como factor clave

La bajante del río Paraguay amenaza la logística fluvial y podría reducir la capacidad de carga

El nivel del río desciende entre 4 y 6 centímetros por día y ya limita la capacidad de las barcazas, afectando el transporte de granos, combustibles y materiales hacia el Paraná y el Atlántico

La bajante del río Paraguay

Transformar para evolucionar: liderazgo y cultura en empresas logísticas

Isela Costantini, especialista en transformación de modelos de negocios, analiza el rol del liderazgo y la cultura organizacional en un sector logístico que exige adaptación constante

Transformar para evolucionar: liderazgo y

Cambios, burocracia y futuro: el comercio exterior argentino según una mirada operativa

Fabián Cardillo, despachante de aduana en una empresa de servicios aduaneros, señala oportunidades de mejora dentro del sector y apuesta por la digitalización como eje de transformación futura

Cambios, burocracia y futuro: el
ÚLTIMAS NOTICIAS
El tráfico aéreo superó los

El tráfico aéreo superó los 4 millones de pasajeros en septiembre y alcanzó un nuevo récord histórico

Los alimentos acumulan una suba de 3% en octubre según un relevamiento privado

Elecciones e inversiones: qué espera el mercado para el día después

“El sistema D’Hondt favorece a los partidos grandes y a las coaliciones”: la advertencia de un divulgador matemático

La Suprema Corte confirmó la condena a 9 años de prisión contra el conductor de la lancha que mató al hijo de Federico Storani

INFOBAE AMÉRICA
¿Quién está detrás de ese

¿Quién está detrás de ese viejo?

La primera obra de la serie ‘Magia Negra’ de Magritte fue vendida en una cifra récord

Don Juan, el seductor que desafió la culpa y se volvió mito universal

La neurociencia revela cómo se forman y modifican los hábitos

“La gran ola” de Hokusai y joyas imperiales japonesas salen a subasta para saldar una deuda millonaria

TELESHOW
Habló la hermana de Lourdes

Habló la hermana de Lourdes de Bandana: “Por suerte está viva, ojalá que recapacite”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para un fin de semana marcado por la veda electoral

La hija de Ricardo Iorio recordó al músico a dos años de su muerte: “Espero que estés donde pretendo ir”

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

Patricia Sosa cantó en lo de Guido Kaczka por una causa solidaria y recaudó una cifra millonaria