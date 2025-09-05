Movant LogComex

Energías renovables: proyectos que dependen del exterior y transforman comunidades

Constanza Cairone, responsable de comercio exterior en una empresa de generación de energía eléctrica y renovable, explica la dependencia de insumos importados y el reto logístico de llegar a las zonas de generación

Por Redacción Movant

Constanza Cairone es responsable de
Constanza Cairone es responsable de comercio exterior en una empresa de generación de energía eléctrica y renovable (Foto: Movant Connection)

“Los proveedores también tienen interés en mantener la relación de largo plazo”, afirma Constanza. En esta entrevista, repasa las claves de un sector en expansión: desde la dependencia casi total de insumos importados hasta el impacto de los proyectos renovables en comunidades locales.

¿Qué grado de dependencia con el comercio exterior presenta la generación de energía renovable en Argentina?

Las energías renovables en Argentina dependen casi en un 100% del contexto internacional, porque la mayoría de los insumos críticos vienen del exterior. Si bien tenemos muchísimos recursos naturales —tanto solares como eólicos—, toda la tecnología clave proviene de afuera, principalmente de China y de Estados Unidos. Hablamos de inversores, paneles, trackers, cables y estaciones transformadoras. Todo lo crítico para un parque solar llega del exterior.

¿Cómo se distribuye ese potencial de recursos naturales?

A lo largo de todo el país hay condiciones para distintos proyectos. En el sur predominan los de energía eólica por las características del viento y del clima, mientras que en el norte se concentra la parte solar, porque existen zonas con una exposición especial. Eso hace que hoy tengamos muchísimos proyectos en curso o en análisis, lo que marca que todavía queda mucho por desarrollar.

¿A nivel global existe una tendencia clara hacia una tecnología en particular?

La verdad es que no. Hay de todo: solar, eólico e incluso proyectos híbridos. En solar, por ejemplo, hoy podés encontrar paneles montados en montañas enteras en China, además de implementarse en techos de fábricas, en comunas y ciudades. Es una industria que se está expandiendo a todos los niveles, desde grandes parques hasta aplicaciones más pequeñas en entornos urbanos o empresariales.

El panel es solo una parte. Se monta sobre un tracker, que es la estructura que lo mueve y lo orienta al sol, como un girasol. Están también los inversores, que transforman la corriente continua en alterna. Sumale estaciones transformadoras, centros meteorológicos y cables especiales. Todo esto conforma el sistema completo para que funcione un parque solar.

¿Qué barreras o facilidades existen hoy para el ingreso de estas tecnologías al país?

Hoy el panorama es mucho más favorable que hace unos años. Se eliminaron trabas que complicaban mucho el acceso. También se simplificaron procedimientos de certificaciones de seguridad eléctrica, que ahora aceptan documentos emitidos por entes internacionales reconocidos.

Además, se redujeron aranceles para bienes de capital, algo clave para nuevos proyectos. Si hubiésemos seguido con las restricciones anteriores, hubiera sido muy difícil avanzar al ritmo que lo hicimos en los últimos años.

Para Constanza, "las energías renovables
Para Constanza, "las energías renovables en Argentina dependen casi en un 100% del contexto internacional, porque la mayoría de los insumos críticos vienen del exterior" (Foto: Shutterstock)

¿Te involucrás también en la logística internacional?

A veces sí, a veces no, depende de la compra. En los últimos tiempos, con las complicaciones cambiarias, el pago de los fletes internacionales fue un tema delicado. Para mayor seguridad, muchas operaciones era recomendable cerrarlas con el flete incluido.

En proyectos grandes, los proveedores suelen tener mejores condiciones de contratación que nosotros desde Argentina. Igual hay que hacer la comparativa para evaluar qué conviene.

¿Y una vez que llegan al país, cómo continúa el proceso logístico?

Hay que estar involucrados. Desde el embarque en China hasta la entrega en el sitio. Lo recomendable es consolidar la carga en el puerto y mandarla directa, sin manipuleo intermedio, para evitar daños en los paneles solares, que son frágiles.

Para eso se necesita un buen operador logístico local que cumpla con los tiempos y la cantidad de unidades necesarias. Además, hay que considerar accesos, rutas y hasta el clima, que a veces complica los ingresos.

¿Ves que la industria de energías renovables está en crecimiento en Argentina?

Sí, absolutamente. Es una industria en pleno desarrollo y todavía tiene mucho margen para crecer. Hay muchos proyectos en análisis y en ejecución, y son fundamentales para que el país cumpla sus metas de generación de energía verde.

Más allá de lo técnico, ¿qué significa en la práctica para las comunidades donde se instalan estos proyectos?

Para mí es lo más gratificante. En localidades del norte, por ejemplo, antes se cortaba la luz todos los días en verano por la alta demanda. Hoy, gracias al aporte de los parques solares, esos cortes ya no ocurren.

Además, se generan puestos de trabajo locales en la construcción y operación de las obras, lo que tiene un impacto económico y social muy fuerte. No es solo energía: es calidad de vida para muchas zonas del interior.

Estacionalidad, aduanas y rutas: los factores ocultos que encarecen la competitividad argentina

Alejandro Coria, gerente de comercio exterior en una empresa de manufactura, sostiene que el potencial exportador depende tanto de la innovación como de la logística y la adaptación a mercados cercanos

Estacionalidad, aduanas y rutas: los

UNCTAD: La falta de previsibilidad en el comercio exterior encarece costos logísticos globales

Cadenas de suministro tensas, costos en alza y desigualdades crecientes marcan un escenario global donde la falta de claridad en las reglas se convierte en un obstáculo crítico

UNCTAD: La falta de previsibilidad

Certificar puertos y buques para abrir oportunidades en el comercio internacional

Marcelo Calduch, socio gerente de una empresa de despacho aduanero y comercio exterior, destaca la relevancia de los estándares de seguridad portuaria y la necesidad de un asesoramiento actualizado

Certificar puertos y buques para

Preguntar mejor para obtener mejores respuestas: la IA en la logística del futuro

Cami Manera, especialista en inteligencia artificial, comparte ejemplos de ahorros millonarios en transporte y asegura que el futuro laboral exigirá desaprender y reaprender en ciclos permanentes

Preguntar mejor para obtener mejores

Nuevas bonificaciones en la hidrovía buscan sostener la competitividad del comercio exterior

El Gobierno dispuso prórrogas y descuentos en peajes estratégicos de la vía fluvial, con beneficios para exportadores, importadores y operadores regionales

Nuevas bonificaciones en la hidrovía
Cayó un prófugo buscado por

Cayó un prófugo buscado por el violento asalto a un jubilado en Junín

La Plata: se disfrazaron de policías, entraron a una casa y le robaron $4 millones y una camioneta a una familia

Bancos e inversores de Wall Street atentos al resultado en Buenos Aires: escenarios de dólar, tasas, inflación, bonos y actividad

Murió Guillermo Gómez Galizia, fundador y titular de una entidad clave del sistema de salud

La Bienal de San Pablo abre sus puertas con un llamado a la convivencia y la diversidad artística

Paul Lecocq, un joven prodigio

Paul Lecocq, un joven prodigio francés del piano, conquistó el Premio Clara Haskil 2025

Cartel de los Soles: cómo la red criminal de Maduro convirtió a Venezuela en puente del narcotráfico

La Bienal de San Pablo abre sus puertas con un llamado a la convivencia y la diversidad artística

Puerto Rico respaldó las operaciones de EEUU contra el narco y acusó al régimen de Maduro de haber “inundado” a la isla “con drogas peligrosas”

Brasil se consolida como un punto clave para el tráfico ilegal de personas

La intensa y larga noche

La intensa y larga noche de Wanda Nara con su auto nuevo: recorrida con Zaira y amanecer en el aeropuerto

El recuerdo de Valeria Mazza en el último adiós a Giorgio Armani desde Milán: “Todo fue organizado por él”

La incómoda pregunta de Pampita a Evangelina Anderson en Los 8 Escalones: ¿Vos sos suegra mala?”

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”

El Rufián, personal trainer de los famosos: “Entrenaba para recuperar a mi ex”