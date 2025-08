España alerta por el impacto logístico del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

"En un contexto donde el transporte marítimo ya enfrenta alzas de costos y dificultades operativas, la imposición de un nuevo arancel genera efectos logísticos inmediatos", señalan desde la patronal UNO (Foto: Shutterstock)

El reciente acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para establecer de forma permanente un arancel del 15% sobre ciertas exportaciones desató una fuerte reacción entre los actores del ecosistema logístico. La organización empresarial UNO, que representa a los operadores logísticos y de transporte en España, manifestó su oposición a la medida, calificándola como un factor desestabilizador para las cadenas de suministro globales y un retroceso en materia de libre comercio.

Según su presidente, Francisco Aranda, el nuevo arancel “fragmenta los mercados internacionales, genera inseguridad jurídica y afecta de forma desigual a los sectores productivos, especialmente a las pymes, que tienen menor capacidad de maniobra frente a cambios abruptos en las reglas comerciales”.

Impacto logístico inmediato: rediseño de rutas y presión sobre precios

En un contexto donde el transporte marítimo ya enfrenta alzas de costos y dificultades operativas, la imposición de un nuevo arancel genera efectos logísticos inmediatos. “Las empresas se verán obligadas a adaptar sus precios, rediseñar rutas y replantear operativas”, alertó Aranda, al tiempo que señaló que esta medida agrava un escenario ya complejo, donde los márgenes empresariales son cada vez más estrechos.

El rediseño logístico forzado por este nuevo marco comercial incluye tanto la revisión de flujos de mercancía como la búsqueda de corredores alternativos que minimicen impactos tributarios. Esta adaptación no solo implica desafíos económicos, sino también técnicos y estratégicos para los profesionales que gestionan la cadena de suministro.

Diversificación de mercados: clave para reducir riesgos estructurales

Lejos de considerar este acuerdo como un hecho aislado, UNO plantea que debe ser interpretado como una señal de alerta sobre la necesidad de robustecer las estrategias nacionales de diversificación. En esa línea, la patronal sugiere que España impulse activamente una apertura hacia nuevas regiones, como Mercosur, India, Singapur o Vietnam, mediante planes de promoción exterior articulados con embajadas y actores diplomáticos.

Esta apuesta no solo busca ampliar horizontes comerciales, sino también equilibrar dependencias geográficas que, en contextos como el actual, incrementan la vulnerabilidad logística. La diversificación es vista por UNO como una herramienta crítica para mantener la fluidez de las cadenas de suministro en un escenario internacional cada vez más impredecible.

El sector representado por UNO tiene un peso específico dentro de la economía española: representa el 8% del PIB y gestiona más de 500 millones de envíos al año (Foto: Shutterstock)

Nearshoring: una oportunidad para reposicionar a España en el mapa industrial

UNO también remarcó que España cuenta con condiciones estratégicas para posicionarse como hub logístico en la reorganización industrial global basada en el nearshoring, es decir, la relocalización de fábricas y procesos productivos en zonas más cercanas a los mercados finales.

“La ubicación geoestratégica de España, su red logística consolidada, el capital humano cualificado y el acceso a recursos energéticos la convierten en una plataforma ideal para captar nuevas inversiones”, explicó Aranda. Esta oportunidad, sin embargo, exige avanzar en reformas estructurales que reduzcan cargas fiscales, eliminen barreras burocráticas y fortalezcan un verdadero mercado único.

Desde la organización también destacaron el proyecto español Régimen 20, liderado por el Ministerio de Economía, como una posible vía para consolidar una normativa unificada que facilite la operación eficiente de las empresas logísticas en todo el territorio.

Profesionales logísticos en el centro de la estrategia

En medio de la creciente inestabilidad geopolítica y comercial, UNO subrayó el rol estratégico que cumplen hoy los profesionales de la logística. Con el apoyo de tecnologías predictivas y herramientas de análisis, estos equipos están rediseñando procesos en tiempo real, anticipándose a riesgos y manteniendo activa la continuidad del suministro.

“Estamos viendo una transición de los modelos ‘just in time’ a estrategias ‘just in case’, donde la planificación se enfoca en asegurar disponibilidad ante eventualidades, no solo en maximizar eficiencia”, señaló Aranda.

Un llamado a revisar acuerdos desde una visión estratégica

UNO cerró su declaración instando a las autoridades españolas y europeas a revisar el acuerdo con Estados Unidos y futuros marcos comerciales con una mirada estratégica y de largo plazo. “Necesitamos un entorno estable, justo y competitivo para que el comercio internacional no se convierta en una fuente de incertidumbre, sino en un motor de bienestar y desarrollo sostenible”, concluyó Aranda.

El sector representado por UNO tiene un peso específico dentro de la economía española: representa el 8% del PIB, gestiona más de 500 millones de envíos al año —unos 5 millones de toneladas— y emplea a más de un millón de trabajadores. Su rol en la organización, control y gestión de las fases de la cadena de suministro lo ubica en el corazón de los desafíos logísticos que plantea la nueva realidad global.